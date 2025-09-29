La canina infección de orina

Diego Marín A. Logroño Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:24 Comenta Compartir

Si el perro orina más veces de lo habitual, en pequeñas cantidades, y si se lame con frecuencia la zona genital, puede ser síntoma de una infección urinaria. Estos son los síntomas más leves porque puede haber otros más graves, como que la orina contenga sangre o el animal sufra fiebre, gima al orinar o sufra incontinencia. La infección de orina en los perros es algo más común de lo que podemos creer y reconocerla puede ayudar a un diagnóstico temprano, un rápido y eficaz tratamiento y, sobre todo, evitar que la enfermedad empeore.

«Empiezan con dolor y malestar a causa de la inflamación del tracto urinario y, si la infección no se trata, puede irse hacia los riñones, causando una infección renal más grave», explica el veterinario Andrés Santiago, director del Observatorio Español de Pericia y Seguridad Veterinaria. Como siempre, ante la sospecha de que nuestra mascota pueda estar afectada de este u otro mal, conviene acudir a un veterinario. La infección, que produce una inflamación de la vegija, es más frecuente en perros mayores y hembras, pero también en animales con diabetes y artrosis, es decir, con el sistema inmune debilitado.

Para detectar el problema, igual que otros, es necesario que prestemos atención a nuestro perro. «Lo primero que veremos es que el perrito orina en muchas ocasiones pero poca cantidad o prácticamente nada, y lo segundo que notaremos será que está incómodo y que se chupará mucho la zona», explica Andrés Santiago. Ante el menor síntoma es necesario el tratamiento porque, de lo contrario, la infección se puede agravar. Entonces pueden aparecer otros síntomas más severos, como sangre en la orina y fiebre. «El veterinario realizará una prueba para confirmar la infección de orina y una analítica que identificará el tipo de bacteria que tiene para poder prescribir el antibiótico adecuado», advierte Andrés Santiago. Antibióticos y antiinflamatorios pueden ayudar a atajar esta enfermedad.

Para aliviar los síntomas a veces dolorosos de la infección de orina en las mascotas el veterinario Andrés Santiago aconseja un suplemento alimenticio eficaz ante las principales bacterias que provocan la infección, favorecer que el perro beba suficiente agua para ayudar a eliminar las bacterias del sistema urinario a través de la micción frecuente y favorecer que orine.

Para lo primero existen suplementos como UrinaQur, para lo segundo puede ser conveniente administrar comida húmeda al animal y para lo tercero lo ideal es poder pasearlo con mayor frecuencia, precisamente, para favorecer que haga pis. «Debemos permitirle que orine varias veces al día para evitar que las bacterias se multipliquen en la vejiga. Si pasa mucho tiempo en casa y sale solo dos o tres veces al día, y si además es mayor, será más propenso a tener infecciones de orina», avisa Andrés Santiago.

El bienestar de la mascota a menudo pasa por procurar al perro paseos de calidad, con tiempo suficiente para poder no solo orinar, también oler, caminar, jugar... y si es en entornos naturales, mejor. La bacteria más común que provoca la infección de orina es la 'Escherichia coli', que se encuentra en el ambiente y en muchas situaciones no provocan infección ya se eliminan durante la micción antes de llegar a la vejiga. En cambio, si perro no pasea lo suficiente para poder orinar, la bacteria puede llegar a la vejiga, donde si los mecanismos de defensa fallan, y se produce la infección.

