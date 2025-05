Uno más también en la fotografía

Diego Marín A. Logroño Lunes, 26 de mayo 2025, 07:32 Comenta Compartir

Cada vez más las mascotas son consideradas un miembro de la familia. Buena prueba es que a menudo las incorporamos a las fotos de los momentos especiales. Nos retratamos con ellas como recuerdo. La asociación protectora Colaboración Animal, en colaboración con los fotógrafos Carlos Senna (Foto Pata) y Mario del Castillo (Perros, Gatos y Retratos) organizaron el pasado sábado la jornada de Sesiones Fotográficas Solidarias en la tienda InterFilm de Logroño a fin de recaudar fondos para la entidad. Por 20 euros de donativo a Colaboración Animal se obtenían dos fotos de estudio con tu mascota, que mayoritariamente fueron perros, aunque también hubo algún gato.

«Soy fotógrafo y me gustan mucho los perros, pero nunca me había dado por juntar las dos cosas hasta que hace ocho años conectó todo. Empecé a colgar cosas con textos en redes e, increíblemente, tuvo mucha repercusión», recuerda Mario del Castillo, especializado en retratar mascotas. Para él, la conjunción entre tiempo, paciencia y sensibilidad es el secreto para una buena foto con animales. «Hay que encontrar una conexión con ellos a través de la calma, sin juguetes ni chuches, con cierto estado de relajación. Generalmente, cuando se aburren me dan la mejor foto», confiesa Del Castillo. El eslogan del fotógrafo es: «No quiero una foto de ellos sino a ellos en una foto». «Una cosa es que en una foto salga el perro y otra que el dueño te diga '¡Ese es mi perro!' cuando ve la foto, eso es lo que trato de lograr», indica.

LAS FRASES «Una cosa es que en una foto salga el perro y otra que el dueño te diga '¡Ese es mi perro!'» Mario del Castillo Fotógrafo

«Hace falta concienciar, que se adopte más y creo que esta puede ser una buena iniciativa» Isabel López de Munain Dueña de perros

Como Carlos Senna ayuda habitualmente a Colaboración Animal elaborando cada año calendarios con imágenes de las mascotas en adopción de la entidad, Mario del Castillo se sumó, viajando desde Madrid, a este proyecto artístico y solidario. «Todo es a coste cero, el 100% de lo recaudado va para la asociación, lo que es una alegría», afirma el fotógrafo. La jornada se completó con una treintena de sesiones y ya piensan en regresar y repetir la experiencia. «Ha resultado algo muy bonito entre los dos fotógrafos», destaca Rosa López, de Colaboración Animal.

Isabel López de Munain fue una de las retratadas, en su caso con sus tres galgos Duque, Runa y Elmo, y el fox terrier Laysa, todos adoptados. «Tener un recuerdo, una foto bonita con tus mascotas, siempre es de agradecer. Y si, encima, puedes colaborar con una protectora que rescata todo tipo de animales, sin mirar hacia otro lado, es una forma de apoyar. La ocasión lo merece», declara Isabel. Aunque, para ella, el gesto va más allá. «Hay que visibilizar, cada vez hay más perros y hace falta concienciar, que se adopte más y creo que esta puede ser una buena iniciativa para que la gente adopte», señala.

Isabel posó con Laysa, una perra atropellada que recogió en plena carretera de Soria en 2014. Paró y la rescató cuando acudía a trabajar. Sus padres acabaron adoptando al animal pero Laysa fue la protagonista del primer evento solidario que organizó Colaboración Animal hace una década, a fin de costear los gastos de una operación que permitió su superviviencia y regalarle ya once años de vida. «La recogí cuando, prácticamente, se la iba a llevar el camión de la basura, y lo volvería a hacer», subraya.

Comenta Reporta un error