Adopta a un 'abuelito' de cuatro patas
Asociaciones protectoras como Animales Rioja y Red de Ayuda Animal promocionan especialmente la adopción de perros y gatos adultos
Logroño
Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:32
A menudo son los cachorros los perros que antes son adoptados. No solo su aspecto adorable, también que estén libres de traumas y enfermedades pesan en los adoptantes a la hora de decidirse por una mascota. Por eso los perros adultos tardan más en poder tener una nueva familia, a pesar de que pueden ser mascotas ideales para determinadas personas. Un cachorro, por ejemplo, no solo por su energía sino también por su esperanza de vida, puede no ser un animal de compañía idóneo para una persona mayor. En cambio, un perro adulto, más tranquilo, puede ser perfecto.
La asociación protectora Red de Ayuda Animal ha iniciado la 'Campaña Abu' para encontrar adoptantes a los animales de más edad, ya que, admiten, es «tarea complicada». «Los cachorros y los perros jóvenes suelen ser los elegidos a la hora de adoptar, pensando en que tendremos más tiempo para compartir con ellos. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo que compartamos con un abuelito será mucho más intenso, sólo tenemos que quererlo y dejarnos querer», advierte Esther Enciso, presidenta de Red de Ayuda Animal. Por esta razón la adopción de un perro de más de 7 años o de un gato de más de 5 se ofrece a un precio más reducido en Red de Ayuda Animal. Lo que cobran las protectoras por las adopciones es en concepto de la obligatoria esterilización e identificación del animal. Esther Enciso subraya que las mascotas adultas suelen estar ya bien educadas, se conocen sus posibles problemas de salud y de comportamiento, tienen menos necesidad de ejercicio... y, además, «ayudas a un amigo a vivir sus años dorados de la manera más feliz, tienen menos oportunidades de encontrar un hogar y pueden pasar años en cheniles de perreras o en protectoras».
No hay que pensar que son animales aburridos, al contrario, pueden tener aún mucha vitalidad, solo que también necesitarán más descanso. En la asociación Animales Rioja adoptar a un perro o gato de más de 10 años no supone coste, precisamente, para intentar ayudar a esos animales que más difícil tienen encontrar una nueva familia. «Mucha gente dice no estar preparada para que se le muera otra mascota porque se sufre mucho o porque si son mayores no tienen vida, pero quien se decide a adoptarlos aseguran que se convive mejor con ellos», explica Beatriz Martínez, presidenta de Animales Rioja.
Hay que ser consciente de que, cuando adoptamos un perro o un gato de cachorros, puede tener 15 años de vida por delante, y si la mascota sobrevive al dueño, se genera un problema. «Muchos hijos no se hacen cargo de las mascotas de sus padres, por lo que se entregan porque ha muerto el dueño y no los pueden cuidar», advierte Beatriz Martínez. Además de ser consciente de todo esto, también deben encajar adoptante y mascota. «Un animal joven también puede enfermar. Y una persona mayor, aunque esté bien, no puede asegurar que va a seguie estándolo en 10 o 15 años», expone Martínez. A menudo esos animales adultos son mucho más agradecidos por lo que adoptarlos no solo será una alegría para nosotros, sobre todo lo será para ellos poder vivir sus últimos días en un hogar.
