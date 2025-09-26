La sagrada vendimia del monasterio de La Estrella El santuario de San Asensio, de los hermanos de La Salle, es el único de Rioja que mantiene viñedo propio, con ocho hectáreas de tempranillo y dos de viura

Javier Hernando prueba una de las uvas recién vendimiadas en el viñedo del monasterio de la Estrella de San Asensio.

26 de septiembre 2025

Hace unos días comenzó la vendimia de las ocho hectáreas de tempranillo y dos de viura del santuario de La Estrella en San Asensio. Lo que actualmente es una singularidad, un viñedo dentro de un monasterio, siglos atrás era lo común. El primer documento que atestigua el cultivo del viñedo en lo que hoy es La Rioja es del templo San Andrés de Treviana, del año 873, incluido en el Cartulario de San Millán. Los monjes cultivaban vid para obtener el vino que beber en la liturgia católica.

El único monasterio que mantiene viñedo en propiedad en Rioja es el de La Estrella. Alfredo Bueno, hermano de La Salle y administrador de la finca, recuerda que, hasta la desamortización de Mendizábal, el terreno pertenecía a la orden de San Jerónimo. Después fue adquirido por la familia Cardenal, que en 1951 lo vendió a La Salle, entonces con poca viña, más con manzanos y perales. «Con los árboles frutales no iba bien, el clima no era propicio y no había quien cosechara, así que era un problema y se cambió de cultivo», recuerda.

Vendimia en la tarde de ayer en el monasterio de La Estrella de San Asensio. Justo Rodríguez

Para mayor curiosidad, el fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, el francés San Juan Bautista de la Salle, fue hijo de Nicolasa Moët, familiar de uno de los fundadores de Moët&Chandón. Actualmente La Salle cuenta con un agricultor que cuida la viña, el antiguo alumno Javier Hernando. No en vano allí se imparte una FP en Actividades Agropecuarias y un grado en Producción Agropecuaria, por lo que los alumnos practican en el viñedo, por ejemplo, con la estimación alcohólica de la uva. «Hubo años muy buenos, pero ahora es complicado, aunque no nos quejamos porque este año nos ha ido bien», cuenta Bueno. Han llegado a obtener unos 58.000 kilos de uva tinta y 15.500 kilos de blanca (ahora el Consejo Regulador de la DOC Rioja ha limitado en San Asensio a 4.250 kilos por hectárea en tinta y 9.000 en blanca) que aportan a la vecina bodega cooperativa Señorío de La Estrella, de la que son socios y que elabora los vinos jóvenes del mismo nombre y los crianzas y reservas Dominio de La Salle. Pero no es el vino que beben en las liturgias, solo en las comidas. «El vino de misa es dulce», aclara Bueno, quien revela que envían a los papas botellas del vino que se elabora con los sagrados viñedos de San Asensio.

Para Javier Hernando trabajar en La Estrella supone «mucha satisfacción porque cuando estudiaba aquí pensaba en quién se haría cargo del viñedo porque los hermanos eran mayores y no hay vocaciones». «Las tierras son un poco de heladío pero si el año acompaña, son buenas»

