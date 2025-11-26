Imanol Arias recibió el reconocimiento como 'Amigo del Vino de Aldeanueva de Ebro 2025' El actor recogió el galardón en el Museo del Vino y dejó su firma en una barrica

Imanol Arias con su acompañante, bodegueros y el alcalde, Ángel Fernández, en el Museo del Vino de Aldeanueva de Ebro.

Sanda Sainz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:51

El actor Imanol Arias se convirtió este miércoles en un nuevo 'Amigo del vino de Aldeanueva de Ebro 2025'. El nombramiento tuvo lugar a las 19.00 horas en el Museo del Vino. El alcalde, Ángel Fernández, le entregó el galardón y, como es costumbre, el nuevo embajador del vino aldeano firmó en una barrica. La anécdota de la tarde llegó precisamente a la hora de dejar su firma en la madera ya que los dos primeros rotuladores no pintaban y un bodeguero tuvo que darle otro. Después, se explayó en su rúbrica a la que acompañó con algún adorno y dibujo.

La técnico de cultura del Ayuntamiento, Ana Abad, presentó la ceremonia que comenzó con la actuación del dúo de cuerda, Música Líquida, con las hermanas Pérez Lirio y contó con la asistencia de representantes de las bodegas e instituciones del pueblo.

«Este es uno de los actos más importantes del municipio, un reconocimiento a personas que por su trayectoria personal o profesional ayudan a elevar y engrandecer el nombre de Aldeanueva de Ebro y de sus vinos», comentó Abad, recordó que este año se cumple la décima edición y dio paso a un vídeo para refrescar la memoria que mostraba a los anteriores 'Amigos del Vino'.

Se proyectó un vídeo para recordar las nueve ediciones anteriores de 'Amigo del Vino', de 2012 a 2023

El futbolista Fernando Llorente tuvo esta distinción en 2012, Víctor Pascual (expresidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja) en 2013, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza en 2014, Fernando Romay (exjugador de baloncesto) en 2015, Carlos Coloma (ciclista medallista olímpico) en 2016, Vicente del Bosque (exfutbolista y exseleccionador nacional) en 2017 y Enrique García Escudero (Jefe del Servicio de Investigación Vitivinícola y vicedirector del ICVV) y Juan Bautista Chavarri (Jefe de la Sección de Gestión de Medios Agrarios) en 2018.

En 2019 el chef Ventura Martínez logró este reconocimiento y llegó la pandemia del coronavirus que paró los nombramientos hasta que en 2023 se recuperaron con el humorista Leo Harlem. En 2024 no hubo.

Después del vídeo, Abad destacó a Imanol Arias como una de las grandes figuras de nuestra cultura. El alcalde subió al escenario, primeramente entregó un ramo de flores a la compañera del actor, entre aplausos, y luego comparó al actor con Aldeanueva por su sencillez, bondad y generosidad, por haberse hecho así mismo para hacerse grande y cumplir sus sueños.

Una vez entregado el galardón y firmada la barrica, Imanol Arias agradeció «este momento y todo el día que llevo el Aldeanueva». Comentó que «en Ermua y Eibar, donde me crié, era el mayor de los hermanos y me encargaba de llevar el vino a casa. Mi infancia no son recuerdos de un patio de Sevilla sino de Rioja con gaseosa», y añadió que «siempre he tenido con el cálido líquido de la vid una relación de pasión y respeto. Me ha interesado el vino en la comida, en la conversación y en la historia de mi profesión».

A continuación se sirvió un aperitivo donde no faltó el vino de las bodegas de Aldeanueva, que además regalaron una selección de sus caldos al actor. Este no paró de fotografiarse con quien se lo pidió y firmar botellas, mientras actuaba el dúo de cuerda.