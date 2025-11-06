Golf&Vino: Marco Real despide la competición La bodega navarra será la encargada de poner nombre al torneo que coronará a los mejores de la jornada y a los más regulares del año

El próximo sábado se celebrará, como es habitual, en el campo de golf de Logroño-La Grajera, el último torneo del año de la competición Golf y Vino.

Bodega Marco Real ejercerá de anfitriona de la última cita de una competición que organizan conjuntamente Diario LA RIOJA y larioja.com (a través de lomejordelvinoderioja.com).

El hecho de que sea el último torneo de la competición (algo que se ha convertido ya en tradición) hace que tenga algunos hechos diferenciales.

Además de la singularidad que trata de darle la propia bodega a la jornada, la entrega de premios también es diferente. En esta ocasión, la ceremonia de entrega de premios es doble porque no solo se reconoce el mérito de los que hayan completado un mejor recorrido en su paso por los 18 hoyos del pulmón verde de Logroño, sino que también se premia la regularidad a lo largo de las seis citas de las que ha constado esta competición, que camina firme tras casi dos décadas de vida.

Las puntuaciones alcanzadas por los participantes se sumarán para ver quiénes son los merecedores de un reconocimiento especial que la organización entregará al término de esta sexta jornada.

El torneo Marco Real marca el cierre de la competición hasta que se retome nuevamente en primavera.

Entretanto, el sábado los jugadores se podrán despedir con el buen sabor de boca que les dejarán los dos vinos que Marco Real presentará a la tradicional cata que acompaña la entrega de trofeos. Se trata de dos vinos diferentes a los habituales en las cinco catas precedentes. Uno de ellos es un rosado y el otro, un tinto argentino.

Bodegas Marco Real propone para la última cata de la temporada, dos vinos diferentes a los que están acostrumbrados a catar los jugadores de Golf&Vino.El primero de ellos se trata de un vino rosado elaborado con garnachas navarras, mientras que el segundo es un tinto reserva argentino de la bodega que el grupo La Navarra tiene en Mendoza.