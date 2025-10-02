Montecillo reabre la competición de golf

La Rioja Jueves, 2 de octubre 2025, 09:44 Comenta Compartir

El verano ya ha terminado y también las vacaciones estivales han concluido. Los escolares han vuelto a las aulas, los adultos retornan a sus puestos de trabajo y este próximo sábado, los jugadores de golf se volverán a reencontrar en La Grajera, escenario del quinto torneo del calendario.

Bodega Montecillo pone nombre a la cita que marca el reinicio de la competición y también el torneo que señala el comienzo de la recta final. Los puntos que se repartan el próximo sábado resultarán decisivos de cara al desenlace definitivo de la competición que organiza Diario LA RIOJA, a través de lomejordelvinoderioja.com.

Ampliar Zona de avituallamiento en el Torneo Montecillo de la última edición. C.Á.

Hasta el momento ya se han disputado los torneos Bodegas CM Matarromera, Bodegas Perica, Bodegas Altanza y Finca Valpiedra. El sábado es la quinta etapa con el torneo de Bodegas Montecillo y tras él, solo restará la disputa de la final con el torneo que patrocina Marco Real y que coronará tanto al mejor de la jornada como al más regular en las seis citas.

El patrocinio del torneo por parte de Bodegas Montecillo –la tercera más antigua de la Denominación de Origen Calificada Rioja– dará la oportunidad de conocer un poco más los vinos que elabora esta firma en sus instalaciones del Polígono Lentiscares de Navarrete.

Durante el torneo, en el punto intermedio de avituallamiento, los jugadores tendrán la oportunidad de recuperar fuerzas con tres opciones un vino blanco (Montecillo Fermentado en Barrica), un rosado (Montecillo Rosé) y un vino tinto (Montecillo Crianza). Luego, en la cata se presentará el Montecillo Edición Limitada 2019 y Montecillo 22 Barricas 2017.

Ampliar Montecillo presenta dos de sus vinos de referencia La cata que acompañará la entrega de premios permitirá a los jugadores acercarse a dos de las referencias de la bodega:Montecillo 22 Barricas 2017 elaborado con tempranillo, graciano, garnacha y mazuelo; y un Edición Limitada 2019 elaborado a partir de las variedades tempranilo y mazuelo.