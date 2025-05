El arte y el vino, unidos en CVNE

Laura Lezana Jueves, 29 de mayo 2025, 17:03 Comenta Compartir

Bodegas CVNE ha vuelto a unir el vino y el arte tras la inauguración este jueves de la exposición 'A lo largo del día', con la presencia del autor Jaume Plensa, en Haro. La firma riojana ha retomado así su idilio con el arte, que nació en el año 2014 con la exposición de Eduardo Chillida 'El viento que no vemos'.

Así, esta obra se trajo de vuelta 20 años después de su creación en un espacio que, como ha concluido Plensa, «es perfecto para la obra». «Nunca la habíamos instalado correctamente. Parece que la sala esté hecha a la medida de la obra o la obra a la medida de la sala», destacó el artista catalán.

Se trata de una muestra compuesta por 24 gongs suspendidos que representan las horas del día. Cada uno de estos instrumentos contiene una palabra en inglés e invitan al visitante a hacerlo sonar y convertirse en partícipe de la obra. Además, para la instalación de estas piezas se contó con un herrero y un electricista local a quienes Plensa quiso agradecer su trabajo. «La iluminación es una parte fundamental de la obra. Con ella he querido buscar el eclipse que se refleja en la sombra que dibuja el gong y que a su vez da la sensación de ser otro objeto dentro de la exposición», ha destacado.

Esta es la primera vez que Jaume Plensa inaugura alguna de sus obras en la ciudad jarrera, donde ya ha disfrutado de varias visitas por el Barrio de las Bodegas: «Estoy impresionado, me ha parecido un mundo muy distinto, es como si las bodegas conservaran el tiempo. Al entrar dentro me parecen como una obra de arte también, lo que tenéis de bueno es que podéis llevar vuestra tierra a cualquier parte con una botella de vino y eso es una cosa que no cualquiera puede hacer, es extraordinario. El mundo del vino tiene esa fuerza, es algo vivo», ha comentado Plensa a Diario LA RIOJA.

La exposición se podrá visitar hasta enero de 2026 y hay varias opciones para acudir a verla. La primera es la visita habitual a las instalaciones de CVNE, que incluye disfrutar de la muestra única de Plensa a lo largo del recorrido y mantiene su precio de 28 euros por persona.

La segunda opción contempla ir sólo a la bodega para conocer la muestra e incluye una degustación del vino Asúa. Esta modalidad está disponible todos los días con un coste de 12 euros por persona.

Por último, la bodega ofrece la visita exclusiva 'Vinos A lo largo del día', que incorpora la cata de cuatro vinos vinculados a cuatro gongs de la exposición, con un coste 40 euros.

Más información de las visitas en la página web de la bodega.

