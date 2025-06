Cinco riojas para la historia... de Tim Atkin

Tim Atkin Miércoles, 4 de junio 2025 | Actualizado 06/06/2025 07:29h. Comenta Compartir

Los aniversarios suelen ser buenas excusas para la nostalgia. Mientras Rioja celebra el centenario de la creación de su Denominación de Origen, hay que recordar que la región tiene una historia vitivinícola mucho más larga. De hecho, me gustaría tener una máquina del tiempo para catar los vinos que Manuel Quintano elaboró a finales del siglo XVIII o los que Jean Pineau creó en 1862, con el primer embotellado de un nuevo estilo de Rioja, llamado el Médoc Alavés.

He catado uno o dos Riojas de finales del siglo XIX y muchos más de la primera mitad del siglo XX. Muchos de ellos eran profundos y complejos. Rioja puede competir con cualquier otra gran región del mundo en vinos que evolucionan de forma magnífica en botella. Es una de sus mayores fortalezas.

«La longevidad acreditada de Rioja es solo una parte que la hace especial»

Sin embargo, esta longevidad acreditada implica en ocasiones prestar mucha atención al pasado, lo que, a veces, puede eclipsar el presente. Rioja tiene motivos para enorgullecerse de sus bodegas históricas y de sus históricos marqueses por su contribución a su desarrollo, para elogiar el Barrio de la Estación y su continua relevancia en el mundo del buen vino. Pero eso es solo una parte de lo que la hace especial.

Conocí a José Gil cuando aún tenía veinticinco años. Pedro Balda me lo presentó en un calado en San Vicente de la Sonsierra. Desde entonces, ha despuntado, con el apoyo de su esposa Vicky, para producir vinos sublimes, entre los que destaca El Bardallo 2023, uno de los Grand Crus 'no oficiales' del pueblo. Mi segundo vino me emociona especialmente. Conocí al padre de Miguel Merino, Miguel senior, durante años. Fue una de las personas que más me enseñó sobre Rioja. La última vez que lo vi, unas semanas antes de su fallecimiento, fue por la cosecha de 2021. Así, mi segunda opción es un brillante vino de finca de ese mismo año: La Loma 2021, al que ya di 100 puntos en uno de mis Report sobre Rioja.

Otro vino de 100 puntos, también elaborado por una bodega familiar a partir de un viñedo antiguo, es Artuke La Condenada 2021. Visité dicha parcela la primera vez que fui a ver Arturo de Miguel en 2014 y percibí una energía especial por su histórico ensamblaje de uvas del propio viñedo. Desde entonces, ha sido reconocido, no solo por mí, como uno de los mejores viñedos y vinos de España.

Precio:40 euros José Gil. El Bardallo 2023 «El Bardallo es uno de los Grand Crus 'no oficiales' de San Vicente» Precio:56 euros Miguel Merino | La Loma 2021 «Un brillante vino de finca del año en que falleció Miguel Merino senior» Precio:92 euros Artuke. La Condenada 2021 «Visité esta parcela con Arturo en 2014 y sentí algo especial» Precio:45 euros Nace la Sierra 2023. Vinos en Voz Baja «Otro coupage de campo, de un viñedo en Calahorra, que es un primera clase» Precio:32 euros Abel MEndoza 5V 2021 «Un magnífico blanco de ensamblaje de Abel y Maite»

(*) Los precios de los vinos son orientativos, ya que algunas añadas no se encuentran en el mercado y se venden entre coleccionistas.

Mi cuarto vino proviene de La Rioja Baja, u Oriental si lo prefieren. No es de Álvaro Palacios, que es uno de los titanes de la región, sino de una bodega más pequeña y reciente. Caté por primera vez uno de los vinos de Carlos Mazo, Costumbres, en el Torres Gastobar de Logroño, sin imaginar lo buenos que serían sus parcelarios. Nace La Sierra 2023 de Vinos en Voz Baja es otro coupage de campo, esta vez de Calahorra, y es otro primera clase.

¿Y el último vino? Es una elección muy personal. Algunas de mis mejores tardes en Rioja las he pasado charlando con Abel Mendoza y con su esposa, la enóloga Maite Fernández. Abel es como uno de sus Gracianos, encanto y calidez bajo una apariencia dura. Maite transforma sus exquisitas uvas en vinos maravillosos. He pensado en su magnífico blanco de ensamblaje, el Abel Mendoza 5V 2021, como mi última elección.

Abel y Maite tienen mi misma edad. Nadie nos describiría como jóvenes, pero todos deseamos lo mejor para el futuro de Rioja, sus viñedos y sus viticultores. En este momento crucial de su historia, espero que ustedes también lo deseen.

