Heras Cordón, la bodega que elabora el vino de los papas

Los Heras Cordón comenzaron en el siglo XIX con la elaboración de vino, aunque no fue hasta el final del siglo XX (1999) cuando dieron el salto a la actual instalación. Una bodega moderna y funcional que reside, principalmente, bajo tierra en la carretera que une Fuenmayor con Lapuebla de Labarca, el lugar donde hay que buscar el origen familiar.

En la localidad alavesa, la familia elaboraba y comercializaba vino a granel, pero fue en 1999 cuando el abuelo y padre de la generación que ahora 'gobierna' la bodega decidieron dar un salto cualitativo y profesionalizar la actividad, lanzando el tinto crianza, Vendimia Seleccionada.

Experiencia gastronómica

Incluye: Visita guiada a la bodega con recorrido histórico a la trayectoria familiar. Aperitivo y cata al llegar al Club del Botellero y comida consistente en unos entrantes fríos (Ensalada de entresca de bonito, tomate, puerros y espárragos –frescos si es temporada–), patatas a la riojana, cabrito lechal, torrija casera, tarta helada, con vinos de la bodega, chupitos y combinados.

Duración: Desde las 13.30 a las 18.30 horas como máximo.

Precio: 70 euros.

Visita y cata

Incluye: Visita guiada a la bodega y degustación de vinos en el Club del Botellero.

Duración: 60-75 minutos.

Precio: 30 euros.

Horarios y reservas

Disponibilidad: de martes a sábados (domingos, cerrado). Consultar horario.

Reserva previa obligatoria

Después de buscar un terreno para su empresa, comenzaron a levantar la bodega (que ahora espera la autorización burocrática para afrontar una ampliación en la que se incluirá más espacio para crianza y una tienda) y a ampliar las cifras de su viñedo en propiedad hasta alcanzar las 100 hectáreas (70 en Rioja Alavesa y 30 en Rioja Alta) con cuyas uvas elaboran sus tintos crianza, reserva y gran reserva (en estos dos últimos casos, solo si la cosecha tiene una calidad excepcional) y en los últimos años, también un blanco. Siempre utilizan para ello variedades autóctonas principalmente tempranillo, mazuelo, garnacha y viura.

Piedras con historia

Cuando el enoturista se acerca a la bodega se encuentra con un edificio sobrio, pero elegante. Está construido con piedra de sillería procedente de varias antiguas estaciones de ferrocarril de la provincia de Toledo. Para adentrarse en la instalación, el visitante debe cruzar una preciosa puerta en madera, cuyo origen está en el siglo XVIII en el monasterio segoviano de clausura ubicado en Ayllón, que tras su abandono entró en estado de ruina. Heras Cordón recuperó la puerta, la restauró y la colocó como signo identitario de su fachada, como un guiño hacia el estilo rústico y clásico que quieren dar a sus vinos de Rioja, sin perder por ello la elegancia y la calidad.

Tras cruzar el dintel de la majestuosa puerta, el visitante se topa con los depósitos de acero inoxidable con los que cada año se llenan, aproximadamente, medio millón de botellas, que es la producción media de Heras Cordón.

Desde hace varias décadas, Heras Cordón es proveedor oficial de la Santa Sede

La puerta de la bodega procede de un monasterio segoviano que quedó en ruinas

Uno de los caracteres diferenciales de la bodega de Fuenmayor es que parte de esas botellas viajan cada año a la Santa Sede, para ser degustadas en el Vaticano.

León XIV es el cuarto papa que disfruta de las exquisiteces del vino riojano. Heras Cordón llegó al Vaticano de la mano del Presidente de la Comisión de Vinos de Castilla-León, con el que habían contactado a través de la otras empresa de la familia riojano-alavesa, dedicada a la planificación de fincas agrícolas por todo el país.

Benigno Polo, que ya había llevado al Vaticano vinos de Ribera del Duero, propuso a José Luis Heras que su vino pudiera ser también proveedor oficial de la Santa Sede. Las conversaciones fructificaron y así lo ha sido desde que así lo decidiera Juan Pablo II, tras la audiencia con el responsable de la bodega riojana.

Nave de barricas de la bodega. El Club del Botellero y un espacio para degustar el vino. La segunda y tercera generación de los Heras Cordón, en la puerta de la bodega. Algunas de las referencia de la bodega Heras Cordón.

Así, cada año, se elaboran en torno a 4.500 litros del vino 'papal' (solo 19 barricas), de las cuales en torno a la mitad de las botellas van a parar al Vaticano, y el resto se etiqueta y se puede regalar como obsequio de la bodega, pero –por contrato– no se puede vender.

Ahora, el de Heras Cordón es el único vino español que figura en la lista de proveedores de la Santa Sede, junto a una mistela andaluza.

Al margen, de ese envío anual. Heras Cordón dedica a la exportación el 40% de su producción. El resto se vende en el mercado nacional, teniendo una presencia más visible en el País Vasco o Galicia, y menos en Madrid.

Ese vino, sea cual sea su destino, realiza su crianza en la nave donde descansa en barricas de roble, americano o francés, dependiendo de la referencia.

Club del Botellero

Tras el paso por la madera, el vino de Heras Cordón se redondea en la botella, que bien descansa en jaulones, a la espera del etiquetado y empaquetado para su comercialización; o se desplaza al Club del Botellero inaugurado en el año 2004, y al que se han ido uniendo importantes firmas –algunas de ellas de fuera, incluso, de la Península Ibérica– que adquieren sus botellas, etiquetadas especialmente para ellos y pueden disfrutar, además, de condiciones especiales en los distintos espacios que la bodega pone a disposición de sus socios (como el salón de reuniones, comedor y sala de cata).