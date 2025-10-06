Cómo se hace vino: la guía definitiva

El vino ya está disponble para salir al mercado. La decisión de cuándo compete directamente al elaborador y al productor atendido al mercdo

Período total de 5 años con un mínimo de 2 años en barrica de roble y 2 años en botella. En vinos blancos y rosados su período de crianza es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.

Crianza mínima entre barrica de roble y botella de 3 años. De los cuales, 1 año al menos en barrica seguida y complementada con un envejecimiento mínimo en botella de 6 meses. En vinos blancos y rosados el período de crianza es de 2 años, de los cuales, 6 meses en barrica de 225 litros.

Envejecidos al menos 2 años, un año como mínimo en barrica. En vinos blancos y rosados, su período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

Vinos en su primer o segundo año que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.

En función del tipo que se quiera hacer, el vino debe pasar un tiempo diferente en la barrica.

Las barricas de roble español, por su parte, se alinean más con el francés, pero con un carácter propio, aportando notas maduras y envolventes​​.

Las barricas de roble americano, con su grano más ancho y menos densidad, liberan aromas más profundos y notas de vainilla y coco, marcando de manera más agresiva el perfil del vino​​.

Las barricas de roble francés son conocidas por su grano fino y suave influencia, aportan elegancia y complejidad, con notas sutiles y equilibradas.

La madera de roble es la más tradicional. Más allá del roble, existen maderas alternativas como la acacia o el cerezo.

Una vez completada la fermentación alcohólica y el prensado los vinos se pueden introducir en barricas de roble donde efectúan la fermentación maloláctica (opcional)

Una vez que ya tenemos los vinos y con una idea preconcebida podemos proceder a su crianza en barricas de roble o no.

Después de que el mosto se ha convertido en vino se procede al descubado y los hollejos se trasladan a la prensa, donde mediante diferentes sistemas de presión se obtiene el llamado vino de prensa más aspero y que normalmente no se suele mezclar con el obtenido en las fases anteriores

Remontar el vino es extraer el mosto/vino por la parte inferior del depósito y volver a introducirlo por su parte alta. Con ello conseguimos mantener húmedo el sombrero y extraer todas las virtudes como color de las bayas. El remontado se puede efectuar con aireación o sin ellas. Si no se dispone de los medios adecuados o se considera inapropiado el remotando se puede utilizar la técnica del bazuqueo que consiste en hundir el sombrero desde la parte superior del depósito.

Proceso por el cual el azúcar que contiene la uva se transforma en alcohol gracias al trabajo las levaduras, indígenas o sembradas. Durante la fermentación alcohólica se desprende el gas carbónico que eleva los hollejos hacia la zona alta del depósito, formando el denominado sombrero. Este debe ser mojado diariamente para evitar posibles malas alteraciones.

Para que esto ocurra, el mosto se introduce en depósitos de acero inoxidable y se deja reposar a una temperatura controlada

Proceso por el que el mosto se convierte en vino.

Es una técnica que se suele utilizar para vinos jóvenes y elaboraciones de maceración carbónica a cielo abierto.

Alternativa al despalillado y estrujado de las uvas, que se vierten directamente a lagos para proceder a su pisado y extraer el mosto antes del encubado.

Separar las bayas del raspón en busca de vinos más suaves y sin sabores y aromas herbáceos. Las bayas se llevan directamente a los depósitos

Los racimos llegan a la bodega y empieza el proceso de elaboración de los vinos.

El transporte hacia la bodega se puede efectuar en las propias cajas, en palots o en los remolques.

Los racimos se cortan y se pasan a capazos o en cajas

No cortes racimos verde que no han alcanzado su grado óptimo de maduración. Se pueden recoger en una segunda vendimia.

El corte debe ser rápido con una tijera de vendimia o con un corquete.

Final del ciclo. Es funamental elegir el momento óptimo para la recolección de las uvas ya que una mala decisión puede convertir una gran vendimia en un mal vino.

En función de la maduración fenólica y el tamaño de la uva, valores como acidez, azúcar, aromas y boca varían. Hay que buscar el momento óptimo para recoger las uveas que nos permitirán elaborar el vino que buscamos.

El vino ya está disponble para salir al mercado. La decisión de cuándo compete directamente al elaborador y al productor atendido al mercdo

Período total de 5 años con un mínimo de 2 años en barrica de roble y 2 años en botella. En vinos blancos y rosados su período de crianza es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.

Crianza mínima entre barrica de roble y botella de 3 años. De los cuales, 1 año al menos en barrica seguida y complementada con un envejecimiento mínimo en botella de 6 meses. En vinos blancos y rosados el período de crianza es de 2 años, de los cuales, 6 meses en barrica de 225 litros.

Envejecidos al menos 2 años, un año como mínimo en barrica. En vinos blancos y rosados, su período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

Vinos en su primer o segundo año que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.

En función del tipo que se quiera hacer, el vino debe pasar un tiempo diferente en la barrica.

Las barricas de roble español, por su parte, se alinean más con el francés, pero con un carácter propio, aportando notas maduras y envolventes​​.

Las barricas de roble americano, con su grano más ancho y menos densidad, liberan aromas más profundos y notas de vainilla y coco, marcando de manera más agresiva el perfil del vino​​.

Las barricas de roble francés son conocidas por su grano fino y suave influencia, aportan elegancia y complejidad, con notas sutiles y equilibradas.

La madera de roble es la más tradicional. Más allá del roble, existen maderas alternativas como la acacia o el cerezo.

Una vez completada la fermentación alcohólica y el prensado los vinos se pueden introducir en barricas de roble donde efectúan la fermentación maloláctica (opcional)

Una vez que ya tenemos los vinos y con una idea preconcebida podemos proceder a su crianza en barricas de roble o no.

Después de que el mosto se ha convertido en vino se procede al descubado y los hollejos se trasladan a la prensa, donde mediante diferentes sistemas de presión se obtiene el llamado vino de prensa más aspero y que normalmente no se suele mezclar con el obtenido en las fases anteriores

Remontar el vino es extraer el mosto/vino por la parte inferior del depósito y volver a introducirlo por su parte alta. Con ello conseguimos mantener húmedo el sombrero y extraer todas las virtudes como color de las bayas. El remontado se puede efectuar con aireación o sin ellas. Si no se dispone de los medios adecuados o se considera inapropiado el remotando se puede utilizar la técnica del bazuqueo que consiste en hundir el sombrero desde la parte superior del depósito.

Proceso por el cual el azúcar que contiene la uva se transforma en alcohol gracias al trabajo las levaduras, indígenas o sembradas. Durante la fermentación alcohólica se desprende el gas carbónico que eleva los hollejos hacia la zona alta del depósito, formando el denominado sombrero. Este debe ser mojado diariamente para evitar posibles malas alteraciones.

Para que esto ocurra, el mosto se introduce en depósitos de acero inoxidable y se deja reposar a una temperatura controlada

Proceso por el que el mosto se convierte en vino.

Es una técnica que se suele utilizar para vinos jóvenes y elaboraciones de maceración carbónica a cielo abierto.

Alternativa al despalillado y estrujado de las uvas, que se vierten directamente a lagos para proceder a su pisado y extraer el mosto antes del encubado.

Separar las bayas del raspón en busca de vinos más suaves y sin sabores y aromas herbáceos. Las bayas se llevan directamente a los depósitos

Los racimos llegan a la bodega y empieza el proceso de elaboración de los vinos.

El transporte hacia la bodega se puede efectuar en las propias cajas, en palots o en los remolques.

Los racimos se cortan y se pasan a capazos o en cajas

No cortes racimos verde que no han alcanzado su grado óptimo de maduración. Se pueden recoger en una segunda vendimia.

El corte debe ser rápido con una tijera de vendimia o con un corquete.

Final del ciclo. Es funamental elegir el momento óptimo para la recolección de las uvas ya que una mala decisión puede convertir una gran vendimia en un mal vino.

La baya se desarrolla hasta alcanzar su momento óptimo. Un esceso de maduración le lleva a perder la tersura del hollejo.

El sabor se mantiene estable hasta la maduración del fruto

En función de la maduración fenólica y el tamaño de la uva, valores como acidez, azúcar, aromas y boca varían. Hay que buscar el momento óptimo para recoger las uveas que nos permitirán elaborar el vino que buscamos.

Se recogen bayas de diferentes zonas del racimo y posicionamiento en la cepa para conocer su estado de maduración fenólica, así como su peso.

Período total de 5 años con un mínimo de 2 años en barrica de roble y 2 años en botella. En vinos blancos y rosados su período de crianza es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.

Crianza mínima entre barrica de roble y botella de 3 años. De los cuales, 1 año al menos en barrica seguida y complementada con un envejecimiento mínimo en botella de 6 meses. En vinos blancos y rosados el período de crianza es de 2 años, de los cuales, 6 meses en barrica de 225 litros.

Envejecidos al menos 2 años, un año como mínimo en barrica. En vinos blancos y rosados, su período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

Vinos en su primer o segundo año que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.

En función del tipo que se quiera hacer, el vino debe pasar un tiempo diferente en la barrica.

Aporta aromas de miel, frutos secos con un toque de café y especias.

Las barricas de roble español, por su parte, se alinean más con el francés, pero con un carácter propio, aportando notas maduras y envolventes​​.

Las barricas de roble americano, con su grano más ancho y menos densidad, liberan aromas más profundos y notas de vainilla y coco, marcando de manera más agresiva el perfil del vino​​.

Las barricas de roble francés son conocidas por su grano fino y suave influencia, aportan elegancia y complejidad, con notas sutiles y equilibradas.

La madera de roble es la más tradicional. Más allá del roble, existen maderas alternativas como la acacia o el cerezo.

Una vez completada la fermentación alcohólica y el prensado los vinos se pueden introducir en barricas de roble donde efectúan la fermentación maloláctica (opcional)

Una vez que ya tenemos los vinos y con una idea preconcebida podemos proceder a su crianza en barricas de roble o no.

El rosado es un vino elaborado con uvas tintas y cuyo color responde al sangrado depósitos después de cortos tiempos de maceración con los hollejos.

El clarete se elabora mezclando las uvas tintas y blancas que se prensan nada más llegar a bodega y fermentan sin contacto con los hollejos.

Fermentan en su propios hollejos que son, los que le dan el color del vino tinto. Este dependerá entre otras cosas, de si maceran o no con ellos y cuánto tiempo.

Se pueden fermentar con su hollejos en busca de una mayor extracción de color o sin ellos

Dependiendo del tipo de vino que estemos elaborando, el proceso puede variar en algunos detalles. Por ejemplo:

Después de que el mosto se ha convertido en vino se procede al descubado y los hollejos se trasladan a la prensa, donde mediante diferentes sistemas de presión se obtiene el llamado vino de prensa más aspero y que normalmente no se suele mezclar con el obtenido en las fases anteriores

Remontar el vino es extraer el mosto/vino por la parte inferior del depósito y volver a introducirlo por su parte alta. Con ello conseguimos mantener húmedo el sombrero y extraer todas las virtudes como color de las bayas. El remontado se puede efectuar con aireación o sin ellas. Si no se dispone de los medios adecuados o se considera inapropiado el remotando se puede utilizar la técnica del bazuqueo que consiste en hundir el sombrero desde la parte superior del depósito.

Proceso por el cual el azúcar que contiene la uva se transforma en alcohol gracias al trabajo las levaduras, indígenas o sembradas. Durante la fermentación alcohólica se desprende el gas carbónico que eleva los hollejos hacia la zona alta del depósito, formando el denominado sombrero. Este debe ser mojado diariamente para evitar posibles malas alteraciones.

Para que esto ocurra, el mosto se introduce en depósitos de acero inoxidable y se deja reposar a una temperatura controlada

Proceso por el que el mosto se convierte en vino.

Es una técnica que se suele utilizar para vinos jóvenes y elaboraciones de maceración carbónica a cielo abierto.

Alternativa al despalillado y estrujado de las uvas, que se vierten directamente a lagos para proceder a su pisado y extraer el mosto antes del encubado.

Separar las bayas del raspón en busca de vinos más suaves y sin sabores y aromas herbáceos. Las bayas se llevan directamente a los depósitos

Los racimos llegan a la bodega y empieza el proceso de elaboración de los vinos.

El transporte hacia la bodega se puede efectuar en las propias cajas, en palots o en los remolques.

Los racimos se cortan y se pasan a capazos o en cajas

El corte debe ser rápido con una tijera de vendimia o con un corquete.

No cortes racimos verde que no han alcanzado su grado óptimo de maduración. Se pueden recoger en una segunda vendimia.

Final del ciclo. Es funamental elegir el momento óptimo para la recolección de las uvas ya que una mala decisión puede convertir una gran vendimia en un mal vino.

La baya se desarrolla hasta alcanzar su momento óptimo. Un esceso de maduración le lleva a perder la tersura del hollejo.

El viticultor, que conoce la viña, decide el momento de recolección

El sabor se mantiene estable hasta la maduración del fruto

En función de la maduración fenólica y el tamaño de la uva, valores como acidez, azúcar, aromas y boca varían. Hay que buscar el momento óptimo para recoger las uveas que nos permitirán elaborar el vino que buscamos.

Se recogen bayas de diferentes zonas del racimo y posicionamiento en la cepa para conocer su estado de maduración fenólica, así como su peso.

1

ANTES DE LA VENDIMIA EL MUESTREO

AGOSTO

Se recogen bayas de diferentes zonas del racimo y posicionamiento en la cepa para conocer su estado de maduración fenólica, así como su peso.

PROCESO DE MADURACIÓN DE LA UVA TINTA

Conforme madura, el nivel de azúcar aumenta

PUNTO IDEAL DE LOS VALORES

En función de la maduración fenólica y el tamaño de la uva, valores como acidez, azúcar, aromas y boca varían. Hay que buscar el momento óptimo para recoger las uveas que nos permitirán elaborar el vino que buscamos.

ALTO

La acidez baja durante el proceso de maduración

Acidez

El sabor se mantiene estable hasta la maduración del fruto

BAJO

Azúcar

Sabor

SEPTIEMBRE

Meses

2 meses

3 meses

4 meses

La baya se desarrolla hasta alcanzar su momento óptimo. Un esceso de maduración le lleva a perder la tersura del hollejo.

El viticultor, que conoce la viña, decide el momento de recolección

2

LA VENDIMIA

Final del ciclo. Es funamental elegir el momento óptimo para la recolección de las uvas ya que una mala decisión puede convertir una gran vendimia en un mal vino.

¿CÓMO SE DEBE CORTAR UN RACIMO?

No cortes racimos verde que no han alcanzado su grado óptimo de maduración. Se pueden recoger en una segunda vendimia.

El corte debe ser rápido con una tijera de vendimia o con un corquete.

Los racimos se cortan y se pasan a capazos o en cajas

El transporte hacia la bodega se puede efectuar en las propias cajas, en palots o en los remolques.

OCTUBRE

3

RECEPCIÓN DE LA UVA

Los racimos llegan a la bodega y empieza el proceso de elaboración de los vinos.

DESPALILLADO

Separar las bayas del raspón en busca de vinos más suaves y sin sabores y aromas herbáceos. Las bayas se llevan directamente a los depósitos

NOVIEMBRE

PISADO

Alternativa al despalillado y estrujado de las uvas, que se vierten directamente a lagos para proceder a su pisado y extraer el mosto antes del encubado. Es una técnica que se suele utilizar para vinos jóvenes y elaboraciones de maceración carbónica a cielo abierto.

PARTES DE LA UVA

Raspón

Pedicelo

Hollejo o piel

Pepitas

Ombligo

Pulpa

4

LA FERMENTACIÓN

Proceso por el que el mosto se convierte en vino.

¿QUÉ ES LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA?

Proceso por el cual el azúcar que contiene la uva se transforma en alcohol gracias al trabajo las levaduras, indígenas o sembradas. Durante la fermentación alcohólica se desprende el gas carbónico que eleva los hollejos hacia la zona alta del depósito, formando el denominado sombrero. Este debe ser mojado diariamente para evitar posibles malas alteraciones.

Para que esto ocurra, el mosto se introduce en depósitos de acero inoxidable y se deja reposar a una temperatura controlada

Remotado de vino

sombrero

Remontar el vino es extraer el mosto/vino por la parte inferior del depósito y volver a introducirlo por su parte alta. Con ello conseguimos mantener húmedo el sombrero y extraer todas las virtudes como color de las bayas. El remontado se puede efectuar con aireación o sin ellas. Si no se dispone de los medios adecuados o se considera inapropiado el remotando se puede utilizar la técnica del bazuqueo que consiste en hundir el sombrero desde la parte superior del depósito.

Gas carbónico

Palo de bazuqueo

PRENSADO

Después de que el mosto se ha convertido en vino se procede al descubado y los hollejos se trasladan a la prensa, donde mediante diferentes sistemas de presión se obtiene el llamado vino de prensa más aspero y que normalmente no se suele mezclar con el obtenido en las fases anteriores

¿VINO TINTO O BLANCO?

Dependiendo del tipo de vino que estemos elaborando, el proceso puede variar en algunos detalles. Por ejemplo:

Vinos blancos

Vinos tinos

Vinos rosados y claretes

hollejo y pepita

Se pueden fermentar con su hollejos en busca de una mayor extracción de color o sin ellos

Fermentan en su propios hollejos que son, los que le dan el color del vino tinto. Este dependerá entre otras cosas, de si maceran o no con ellos y cuánto tiempo.

El clarete se elabora mezclando las uvas tintas y blancas que se prensan nada más llegar a bodega y fermentan sin contacto con los hollejos. El rosado es un vino elaborado con uvas tintas y cuyo color responde al sangrado depósitos después de cortos tiempos de maceración con los hollejos.

pulpa

pulpa,hollejo y pepita

ENERO

5

CRIANZA DEL VINO

Una vez que ya tenemos los vinos y con una idea preconcebida podemos proceder a su crianza en barricas de roble o no.

A LA BARRICA

Una vez completada la fermentación alcohólica y el prensado los vinos se pueden introducir en barricas de roble donde efectúan la fermentación maloláctica (opcional)

TIPOS DE MADERA

La madera de roble es la más tradicional. Más allá del roble, existen maderas alternativas como la acacia o el cerezo.

Roble

Las barricas de roble francés son conocidas por su grano fino y suave influencia, aportan elegancia y complejidad, con notas sutiles y equilibradas.

Las barricas de roble americano, con su grano más ancho y menos densidad, liberan aromas más profundos y notas de vainilla y coco, marcando de manera más agresiva el perfil del vino​​.

Partes de una barrica

Tapa, témpano o fondo

Argallo

Las barricas de roble español, por su parte, se alinean más con el francés, pero con un carácter propio, aportando notas maduras y envolventes​​.

Testa

Cuello

Grados de tostado en la madera

Duela

Tripa o barriga

Ligero Aporta estructura y realza la fruta.

Medio Añade mayor cantidad de matices y notas avainilladas.

Medio Plus Aporta aromas de miel, frutos secos con un toque de café y especias.

Fuerte Aporta complejidad con notas de caramelo y madera quemada.

Tapón

Duela maestra

TIPOS DE VINO SEGÚN SU CRIANZA

En función del tipo que se quiera hacer, el vino debe pasar un tiempo diferente en la barrica.

VINOS GENÉRICOS

CRIANZA

RESERVAS

GRANDES RESERVAS

Vinos en su primer o segundo año que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.

Envejecidos al menos 2 años, un año como mínimo en barrica. En vinos blancos y rosados, su período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.

Crianza mínima entre barrica de roble y botella de 3 años. De los cuales, 1 año al menos en barrica seguida y complementada con un envejecimiento mínimo en botella de 6 meses. En vinos blancos y rosados el período de crianza es de 2 años, de los cuales, 6 meses en barrica de 225 litros.

Período total de 5 años con un mínimo de 2 años en barrica de roble y 2 años en botella. En vinos blancos y rosados su período de crianza es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.

2 años mínimo

3 años mínimo

5 años

A LA VENTA