Cómo se hace vino: la guía definitiva
Que si muestreo, despalillado, fermentación, prensado, crianza... te explicamos de forma sencilla y en cinco pasos (más el de la venta) cómo se elabora el vino
Lunes, 6 de octubre 2025, 20:42
Puede sonar más complicado de lo que es, pero hacer vino no es difícil. Otra cosa es hacerlo bueno, ahí ya entran más factores. Pero lo que es el proceso por el que las uvas se convierten en algo bebible con aspecto de vino no es complicado. Principalmente se trata de recolectar, tratar y guardar.
Como sabemos que hay mucha confusión aquí va la guía definitiva, en cinco pasos, de cómo se hace el vino.
1
ANTES DE LA VENDIMIA
EL MUESTREO
PROCESO DE MADURACIÓN
DE LA UVA TINTA
En función de la maduración fenólica y el tamaño de la uva, valores como acidez, azúcar, aromas y boca varían. Hay que buscar el momento óptimo para recoger las uveas que nos permitirán elaborar el vino que buscamos.
2
LA VENDIMIA
Final del ciclo. Es funamental elegir el momento óptimo para la recolección de las uvas ya que una mala decisión puede convertir una gran vendimia en un mal vino.
¿CÓMO SE DEBE CORTAR UN RACIMO?
El corte debe ser rápido con una tijera de vendimia o con un corquete.
No cortes racimos verde que no han alcanzado su grado óptimo de maduración. Se pueden recoger en una segunda vendimia.
Los racimos se cortan y se pasan a capazos o en cajas
El transporte hacia la bodega se puede efectuar en las propias cajas, en palots o en los remolques.
3
RECEPCIÓN DE LA UVA
Los racimos llegan a la bodega y empieza el proceso de elaboración de los vinos.
DESPALILLADO
Separar las bayas del raspón en busca de vinos más suaves y sin sabores y aromas herbáceos. Las bayas se llevan directamente a los depósitos
PISADO
Alternativa al despalillado y estrujado de las uvas, que se vierten directamente a lagos para proceder a su pisado y extraer el mosto antes del encubado.
Es una técnica que se suele utilizar para vinos jóvenes y elaboraciones de maceración carbónica a cielo abierto.
PARTES DE LA UVA
Pedicelo
Raspón
Hollejo o piel
Ombligo
Pulpa
Pepitas
4
LA FERMENTACIÓN
Proceso por el que el mosto se convierte en vino.
Para que esto ocurra, el mosto se introduce en depósitos de acero inoxidable y se deja reposar a una temperatura controlada
¿QUÉ ES LA FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA?
Proceso por el cual el azúcar que contiene la uva se transforma en alcohol gracias al trabajo las levaduras, indígenas o sembradas. Durante la fermentación alcohólica se desprende el gas carbónico que eleva los hollejos hacia la zona alta del depósito, formando el denominado sombrero. Este debe ser mojado diariamente para evitar posibles malas alteraciones.
sombrero
Gas
carbónico
Remotado de vino
Remontar el vino es extraer el mosto/vino por la parte inferior del depósito y volver a introducirlo por su parte alta. Con ello conseguimos mantener húmedo el sombrero y extraer todas las virtudes como color de las bayas. El remontado se puede efectuar con aireación o sin ellas. Si no se dispone de los medios adecuados o se considera inapropiado el remotando se puede utilizar la técnica del bazuqueo que consiste en hundir el sombrero desde la parte superior del depósito.
Palo de bazuqueo
PRENSADO
Después de que el mosto se ha convertido en vino se procede al descubado y los hollejos se trasladan a la prensa, donde mediante diferentes sistemas de presión se obtiene el llamado vino de prensa más aspero y que normalmente no se suele mezclar con el obtenido en las fases anteriores
5
LA CRIANZA DEL VINO
Una vez que ya tenemos los vinos y con una idea preconcebida podemos proceder a su crianza en barricas de roble o no.
A LA BARRICA
Una vez completada la fermentación alcohólica y el prensado los vinos se pueden introducir en barricas de roble donde efectúan la fermentación maloláctica (opcional)
TIPOS DE MADERA
La madera de roble es la más tradicional. Más allá del roble, existen maderas alternativas como la acacia o el cerezo.
Roble
Las barricas de roble francés son conocidas por su grano fino y suave influencia, aportan elegancia y complejidad, con notas sutiles y equilibradas.
Las barricas de roble americano, con su grano más ancho y menos densidad, liberan aromas más profundos y notas de vainilla y coco, marcando de manera más agresiva el perfil del vino.
Las barricas de roble español, por su parte, se alinean más con el francés, pero con un carácter propio, aportando notas maduras y envolventes.
Partes de una barrica
TIPOS DE VINO SEGÚN SU CRIANZA
En función del tipo que se quiera hacer, el vino debe pasar un tiempo diferente en la barrica.
VINOS GENÉRICOS
Vinos en su primer o segundo año que conservan sus características primarias de frescor y afrutado.
CRIANZA
Envejecidos al menos 2 años, un año como mínimo en barrica. En vinos blancos y rosados, su período mínimo de envejecimiento en barrica es de 6 meses.
2 años mínimo
RESERVAS
Crianza mínima entre barrica de roble y botella de 3 años. De los cuales, 1 año al menos en barrica seguida y complementada con un envejecimiento mínimo en botella de 6 meses. En vinos blancos y rosados el período de crianza es de 2 años, de los cuales, 6 meses en barrica de 225 litros.
3 años mínimo
GRANDES RESERVAS
Período total de 5 años con un mínimo de 2 años en barrica de roble y 2 años en botella. En vinos blancos y rosados su período de crianza es de 4 años, de los cuales 6 meses como mínimo en barrica.
5 años
A LA VENTA
El vino ya está disponble para salir al mercado. La decisión de cuándo compete directamente al elaborador y al productor atendido al mercdo
