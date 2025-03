Diego Magaña: todo por un sueño

Alberto Gil Logroño Viernes, 7 de marzo 2025, 10:09 | Actualizado 10:15h. Comenta Compartir

Diego Magaña es uno de los jóvenes talentos de la viticultura española. Hijo de bodeguero, su vida estaba predestinada a la elaboración de vinos, pero no ha seguido precisamente el camino fácil o convencional: «Después de estudiar en Madrid empecé a trabajar con mi padre, hice prácticas en Francia y me salió una oportunidad para elaborar en Argentina». El viticultor volvió a casa tras su experiencia en las Américas pero la chispa ya había prendido y cada verano aprovechaba para conocer la elaboración de vinos en Borgoña o Burdeos: «Es cuando me da la 'pedrada', es decir, cuando te conviertes en un friki y quieres probar y probar más vinos con gente como tú, que algunos quedamos (risas), y el vino se convierte en una miniobsesión».

Diego intentó elaborar a 'su imagen y semejanza' en Barillas (Tudela) con su padre, pero pronto se puso de manifiesto que las concepciones eran diferentes. De ahí a Toro, a Chile y Pomerol (Vieux Château Certan) para acabar recalando en Bierzo: «La vida no es una empresa, al menos eso pienso yo. Conocí a Raúl Pérez en EE UU, quien me animó comenzar a elaborar en Bierzo porque quería incentivar a gente joven a quedarse allí, conocer y vinificar aquellos maravillosos viñedos».

LA CATA La cita Jueves 13 de marzo en el hotel Gran Vía a las 20 horas, con plazas para los primeros inscritos en Oferplan y lomejordelvinoderioja (25 euros) y dos invitaciones dobles a suscriptores de larioja.com ON+.

Los vinos de la cata Dominio de Anza (Selección de Parcelas y Finca el Rapolao, ambos 2023), Anza 2022, Anza San Ginés 2023, Anza La Canoca 2022 y Anza Carramonte 2022.

Magaña no tardó en despertar el interés de la crítica nacional e internacional. Elaboró su primera cosecha, Dominio de Anza en 2014 –cuyo nombre es un homenaje a su madre, Esperanza–, y repitió en 2015. Lo más importante, vendió rápido y bien los vinos: «El sueño de toda mi vida era Rioja y en 2016 lo hice realidad comprando mi primera viña, San Ginés, un viejo viñedo de Laguardia».

La cata

Magaña presenta el próximo jueves 13 de marzo, a las 20 horas en el hotel Gran Vía, una espectacular colección de vinos, con Bierzo (Dominio de Anza) y Rioja (Anza) como protagonistas: «Considero Rioja mi casa, donde tengo muy buenos amigos que me han ayudado mucho, así que confío en que disfruten los aficionados que asistan a la cata».

Si algo se puede destacar del viticultor es la fluidez de sus vinos, en los que la madera, y la propia elaboración, ocupan un lugar secundario con el fin de expresar al máximo el origen, los viñedos de los que se elaboran y en Bierzo lo clavó ya desde su primera cosecha. Dominio de Anza Selección de Parcelas 2023 (Bierzo) es un 100% mencía de una selección de viñedos de Valtuille para disfrutar de la primera a la última copa. Dominio de Anza Finca el Rapolao 2023 es un parcelario del paraje del mismo nombre, donde también elaboran Raúl Pérez, César Márquez o Michellini, entre otros. Es decir, una concepción totalmente borgoñona que pone en valor pueblos y viñedos por encima incluso de sus elaboradores particulares.

Rioja

Si Bierzo fueron sus principios en solitario, Rioja es ahora mismo el presente de Diego Magaña. Anza 2023 es el vino de entrada del viticultor, donde utiliza uvas de cinco parcelas de Elvillar y de Laguardia, con tempranillo mayoritario (95%). Elaborado y pensado para disfrutar con fluidez y que dará paso a tres espectaculares vinos de producciones muy limitadas, dos parcelarios y un 'blend' de viejos viñedos.

Anza San Ginés 2023 es el vino que elabora el viticultor de su primer viñedo en propiedad en Rioja, en el barranco de San Ginés (en Laguardia) con tempranillo dominante, pero también con cepas de garnacha y mazuelo y alrededor de un 10% de uvas blanco, que Magaña vendimia y vinifica de forma conjunta.

Anza La Canoca 2022 es su incursión en San Vicente de la Sonsierra, en un paraje donde ya elaboran otros viticultores –de nuevo el concepto borgoñón–, de un viñedo de más de 50 años y situado en la zona alta de la localidad, donde obtiene el plus de frescura que persigue en todas su elaboraciones.

Y, para terminar, otro vinazo: Anza Carramonte 2022, en este caso una selección de tres parcelas muy viejas de Elvillar y Laguardia, con mucha tensión, mineralidad y precisión. La cita con Diego Magaña, el próximo jueves 13 con plazas para los primeros inscritos.