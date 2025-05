Torre de Oña, la gran apuesta de La Rioja Alta, SA

Alberto Gil Logroño Viernes, 30 de mayo 2025, 07:44 Comenta Compartir

Hasta la cocina, y con el chef principal. Julio Sáenz, director técnico del Grupo La Rioja Alta, SA presenta, en primicia el próximo jueves 5 de junio para el club de lomejordelvinoderioja.com, la renovación de Torre de Oña, ahora mismo la mayor apuesta empresarial en que se haya embarcada la histórica compañía vitivinícola. Torre de Oña es una bodega de concepción château, es decir, rodeada de sus propios viñedos en Páganos (Laguardia, Rioja Alavesa) que La Rioja Alta, SA adquirió en 1995.

De allí elabora vinos como Finca San Martín y Finca Martelo, pero desde hace unos años la compañía decidió salir de los muros de Oña con la adquisición poco a poco de casi 80 hectáreas de viejos viñedos parcelarios de Rioja Alavesa para crear un nuevo proyecto de viñedos artesanales desde Torre de Oña: «La apuesta es increíble, no solo por el viñedo, que ha supuesto una tremenda inversión y, en muchos casos, la salvación para muchas de esas viñas viejas sin relevo generacional, sino también en una nueva bodega de microvinificaciones a la carta, casi para cada parcelita en las propias instalaciones de Oña», avanza Julio Sáenz.

LA CATA La cita Jueves 5 de junio, a las 20 horas en el hotel Gran Vía con plazas para los primeros inscritos (20 euros) en Oferplan y/o lomejordelvinoderioja.com y dos invitaciones dobles a suscriptores ON+ de larioja.com.

Los vinos de la cata Finca San Martín 2021. Finca Martelo 2021, dos muestras, en primicia, de la nueva colección de viñedos artesanales de Torre de Oña, Viña Ardanza 2019 y Pazo Seoane 2024.

La nueva apuesta no solo queda ahí, sino que La Rioja Alta, SA se haya inmersa también en la sustitución, replantación, del viñedo de Torre de Oña en sistema key land (curvas de nivel) para regenerar los suelos y aprovechar las escorrentías de agua: «Salvo la parcela dedicada a Finca Martelo, todo el viñedo se va a ir sustituyendo», detalla Julio.

La cata

El enólogo presenta el próximo jueves este nuevo proyectazo de Torre de Oña. En primer lugar, se catará Finca San Martín 2021, un vino que Julio Sáenz elabora con el viñedo que rodea la bodega: «Es un estilo Rioja Alavesa muy fresco, pensado para la rotación en barras, para disfrutarlo y sin excesivas complicaciones», explica. El enólogo continuará con Finca Martelo 2021, la nueva añada que aún no ha salido al mercado de este vino que procede de un viñedo específico de la propiedad: «Su lanzamiento fue un exitazo y esta añada, la 2021, es sin duda una de las mejores de los últimos años». «Para los antiguos enólogos de La Rioja Alta, SA que me antecedieron –continúa– quizás fue 1964 la mejor cosecha que vinificaron; para mí, fue la del 2001, y estoy convencido de que para estos nuevos chavales y elaboradores de ahora que la 2021 en esta zona de Rioja Alavesa y la Sonsierra será también la mejor añada de su vida hasta ahora».

El Camino, de Torre de Oña, ha sido el primer vino que ha salido del proyecto de la colección Viñedos Artesanales y que, con un precio de 'tres cifras', está agotado (se vendió por cupos) desde su lanzamiento: «Sintiéndolo mucho no tengo ni una sola botella para llevar a la cata, así que lo que vamos a probar, en rigurosa primicia, son dos vinos, dos parcelarios para que los aficionados se hagan una idea de con qué y cómo estamos trabajando».

Casi nada porque, de hecho, aún no se sabe si las dos muestras serán en el futuro vinos con nombre propio de esta nueva colección o formarán parte de alguno aún por definir: «Estamos hablando de 185 parcelas en 80 hectáreas, es decir, microparcelas y estamos haciendo múltiples vinificaciones, pero, evidentemente, no podemos sacar un centenar de vinos». De Rioja Alavesa a Haro, aunque con un vino que combina viñedos de Rioja Alta con las uvas de la finca de La Pedriza en Tudelilla y que es el ojito derecho de su autor: Viña Ardanza 2019. «Ya sabes que tengo muchísimo cariño a este vino que ha ido creciendo conmigo como profesional y de verdad creo que la 2019 es una de las mejores añadas que he elaborado», indica Julio Sáenz.

Final gallego

Y, para terminar, la propuesta del enólogo promete dejar un sabor de boca más fresco y veraniego, con uno de los vinos que el grupo elabora en Rías Baíxas: Pazo de Seoane 2024. «Es un vino de pueblo, de O Rosal, ahora que Galicia está regulando también las indicaciones geográficas menores, con mucha tipicidad zonal pero también complejidad varietal (albariño, treixadura, loureiro y caíño blanco) y que trabajamos con sus lías para ganar un poquito de boca».