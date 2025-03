Sintiendo el corazón de la ciudad

Nuria Alonso Logroño Lunes, 17 de marzo 2025, 07:19 | Actualizado 07:55h. Comenta Compartir

En una zona privilegiada en el corazón de la ciudad de Logroño, compartiendo espacio con la más reciente Demanda Casco Antiguo, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico se preocupa por las necesidades de un vecindario cada vez más envejecido y con los servicios más alejados. Alfredo Iturriaga es su vicepresidente.

Servicios. Centro de salud de La Villanueva y una ludoteca municipal (La Oca)

Comercio. Sin supermercados, con algunos locales de proximidad tanto de suministros, como bazares y tiendas de moda y muebles.

Parques y zonas verdes. Muy cerca del parque del Ebro.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– Lo mejor es que vives en el corazón de la ciudad, que sientes el corazón de la ciudad. El entorno del Revellín, la muralla, nuestras iglesias, nuestra actividad diaria... casi todo está en el centro.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– Uno de los peores inconvenientes es la accesibilidad. El Casco Antiguo de Logroño tiene muy difícil accesibilidad, puesto que solo nos queda una calle con tráfico rodado que a día de hoy lleva prácticamente un año cerrada por obras, la calle Sagasta, que es la arteria principal nutre el flujo de personas, que surte de vida al Casco Antiguo.

Y, en segundo lugar, sobre todo más acentuado en los últimos tiempos, toda la problemática que afecta a los vecinos y lleva aparejada la hostelería: el ruido, la falta de descanso vecinal, las molestias, la suciedad...

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– La primera sería la accesibilidad. Fue un alivio comprobar que el proyecto de mejora de la calle Sagasta, por ejemplo, no la peatonalizaba y seguía siendo una calle con tráfico rodado. ¿Por qué? Porque es la que surte de vida al Casco Antiguo, además de ser una de las entradas principales al centro de Logroño por el eje de la ribera de Navarra y la Rioja Alavesa. A eso se suma que una ciudad como Logroño no disponga de transporte público que llegue hasta el centro histórico. Eso sería impensable en cualquier ciudad española.

Segunda reivindicación, que se haga cumplir la ley. Coincidimos al completo con las reivindicaciones de Demanda Casco Antiguo al respecto del ruido, las molestias que sufren continuamente los vecinos, el derecho al descanso debería ser sagrado... Y eso solo se puede conseguir cuando se cumplen las leyes, las ordenanzas... Debemos ser todos conscientes de que los funcionarios han de hacer cumplir las normas, la hostelería las debe respetar y los ciudadanos también.

En cuanto a la tercera reivindicación, nos gustaría que se revitalizara el comercio del barrio, que es muy escaso. Aunque la rehabilitación de la zona está invitando a que se recuperen los negocios, aún queda mucho trabajo por hacer.

– ¿Y qué le sobra a la zona?

– Yo creo que a las zonas no les sobra nada. Como en el mus, hay que lidiar con las cartas que te tocan. Quizás con los años hemos aprendido que las peatonalizaciones, que en su día se vendieron como positivas para el comercio, han tenido también consecuencias negativas. Con el transcurso de los años nos hemos dado cuenta también de que en las zonas peatonales acaba hundiéndose el comercio y se reconvierten en áreas para la hostelería, con la proliferación de terrazas. Por eso, teníamos un miedo atroz a que ocurriera lo mismo con Sagasta.

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– Quizás que no se le dé la atención que merece al Camino de Santiago a su paso por Logroño. Atraviesa todo el Casco Antiguo de la ciudad y es una pena ver a los peregrinos que salen del albergue, se van por Sagasta, Gran Vía y se olvidan de la Ruta porque no hay gran cosa que los retenga aquí. Se pierden toda la zona de Barriocepo, que es preciosa; deberían darle más juego a esta zona, que se valore más.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Los miembros de la Asociación del Centro Histórico son bastante mayores. Antes había mucho movimiento pero la pandemia hizo mucho daño y ha costado mucho que vuelva a activarse como sede social. Estamos en ello.

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Que las subvenciones que nos conceden se cumplan en tiempo y forma, que no se den a final de año porque para una asociación es muy importante saber con qué presupuesto y fondos va a poder contar para todo el año.

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– No sé si es bueno o malo, es el que es el que tenemos. Nuestra población es bastante mayor porque en su momento se quedaron en la zona en la que habían vivido y que conocían. Ahora ha habido un afloramiento de de mucha gente joven que quiere venir a vivir a los centros históricos. Unos por precio; otros porque saben que son pisos muy grandes y que con un lavado de cara puede quedar un piso muy majo; otros por trabajo, porque ahora hay mucha gente que teletrabaja y no tiene esa necesidad de manejarse con el coche...

En cualquier caso no tenemos centro de mayores, pero la sede de la asociación hace la labor y funciona un poco como tal.

– ¿Y para los animales de compañía?

– Teniendo el parque del Ebro aquí al lado, tener un animal de compañía se hace fácil. Es un privilegio estar en una ciudad en la que tienes un paseo peatonal en plena naturaleza prácticamente a cinco minutos de cualquier parte del Casco Antiguo.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– No, porque creo que estamos en el mejor barrio de Logroño con diferencia. No me cabe ninguna duda.

La dicotomía una zona degradada o enfocada hacia el alojamiento turístico El vicepresidente de la asociación del Centro Histórico admite que existe cierta controversia con la proliferación de alojamientos turísticos en el Casco Antiguo de Logroño. Pero no se muestra abiertamente contrario a ellos y se explica: «En el Casco Antiguo había muchísimos edificios que estaban completamente denostados. Y ha habido gente que ha decidido hacer una inversión en apartamentos turísticos». De hecho, apunta a las dos o tres pensiones que llevan mucho tiempo instaladas en el Casco Antiguo sin generar «ni un solo problema». «Queremos que venga el turismo y tener el Casco rehabilitado, entiendo que el equilibrio es lo deseable, pero eso no significa posicionarse en contra de los apartamentos turísticos, ni a favor», remarca, antes de señalar que «hay sitio para todos».

