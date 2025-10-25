Última semana de inscripciones

Participantes en la final de STARTInnova en su edición de 2024, durante la exposición pública de su proyecto.

STARTInnova, el programa de emprendimiento juvenil que desarrolla Diario LA RIOJA (con el patrocinio de Emprende Rioja, Unir y Caja Rural de Navarra) entra ya en sus últimos días de inscripciones.

El periodo de inscripción se cierra el próximo 31 de octubre por lo que todavía se pueden apuntar los equipos (de entre 3 y 5 alumnos) para participar en cualquiera de las dos categorías (mayores y menores de 18 años). La inscripción se realiza en la web: larioja.com/startinnova.

Este programa-concurso ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades como hablar en público, argumentar, valorar otras ideas y opiniones... que se convertirán en una necesidad en el futuro, en el desarrollo de su actividad diaria en el 'mundo adulto'.

Esa es una de las cualidades del programa que más valora Fernando Marín, un profesor del IES D'Elhuyar que ha tutorizado a varios grupos en ediciones precedentes del concurso –con notable éxito– y que volverá a hacerlo nuevamente este año.

Marín señala que «nuestro sistema educativo presenta algunas carencias por la cantidad de alumnos que hay en clase y otras circunstancias, y un programa como STARTinnova puede paliar esas carencias», en concreto, Fernando Marín se refiere como ejemplo al hecho de hablar en público. «El formato de la final del concurso –en el que los cinco mejores equipos tienen que exponer sus proyectos públicamente ante el jurado y el resto de los grupos– me parece excelente. Los alumnos se encuentran con los problemas típicos como el miedo escénico, los nervios, etc, pero al final, si se habla posteriormente con ellos, te reconocen que es algo que viene bien, porque no lo hacen habitualmente. Lo agradecen para la vida, en general, más que muchas otras actividades», comenta el profesor, quien añade: «Yo siempre les digo a mis alumnos que de nada sirve ser el mejor si no sabes transmitir, y Startinnova sirve para aprender a transmitir». Marín también asegura que, con frecuencia, advierte a cada uno de sus alumnos de que «tú sabes mucho de tu negocio, pero debes hablar para quien no sabe nada de ese tema».

Además de esa preparación general, el programa también permite ahondar de forma práctica en un aspecto que cada vez cobra mayor peso en los planes de estudios, como es la formación para el emprendimiento. «Encaja perfectamente en los contenidos académicos, pero además, se aborda de una forma práctica con lo cual cala mucho más, y con el añadido de que el competir contra otros centros, aporta un plus de motivación», señala Marín.

Marín reconoce que solo el 10% de sus alumnos acabarán siendo empresarios, pero «van a estar emprendiendo siempre a lo largo de su vida. Siempre van a valorar ideas, van a elegir las ideas más válidas, van a analizar las de la competencia... aunque a veces, eso lo hagan en un trabajo por cuenta ajena, es el concepto que denominamos intraemprendimiento».

Ese hecho hace que las competencias de emprendimiento estén incluidas, de forma transversal, en los planes de estudios de la ESO, el Bachillerato o la Formación Profesional. «Actualmente el emprendimiento se ha convertido en una salida laboral razonable, pero es que también hay que saber que emprender no quiere decir exclusivamente ser empresario», comenta el profesor de D'Elhuyar.

STARTinnova proporcionará la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que de forma teórica se adquieren en las aulas, y ahondar en ellos y en otras habilidades propias del emprendimiento.