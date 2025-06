La dificultad de trabajar bajo el sol

Juan Marín del Río Logroño Viernes, 20 de junio 2025, 21:03 Comenta Compartir

A las 04.42 horas de la noche de este viernes se va a producir el solsticio de verano, aunque para algunos trabajadores riojanos que pasan su jornada laboral en plena calle, bajo el sol y con más de treinta grados desde primera hora de la mañana, el periodo estival ya había llegado hace algunos días.

Todavía no ha comenzado el mes de julio y estas personas empiezan a mostrarse afectadas por las altas temperaturas. «Si estamos así ahora, no me quiero imaginar qué va a ser de nosotros en agosto. Nos tendremos que aguantar, qué le vamos a hacer», comenta Kenan Gutiérrez, un joven riojano encargado de repartir productos a bares y restaurantes de la calle Laurel.

Una zona muy transitada estos meses por riojanos, peregrinos, turistas y despedidas de soltero y que sin personas como Kenan no podría funcionar. Tamara García es otra de las que velan por que los demás puedan disfrutar de esta tierra. Camarera en el Café Moderno, un negocio emblemático para los logroñeses por el que cada día pasan cientos de personas, también está sufriendo el calor que atiza la región. «Es bastante duro porque los clientes no pueden ni estar en la terraza. Cuando salgo de trabajar no me apetece ir a la piscina, me voy directamente a casa y por la noche, cuando ya no hace tanto calor, salgo a dar un paseo para tomar el fresco», indica García.

También en el sector de la hostelería, a apenas cien metros del Moderno, Andrés Postigo es camarero en el restaurante La Tavina. El bullicio del centro neurálgico logroñés «agobia» a este riojano que, por si no fuera poco el calor que pasa «desde las 10.00 horas» y que le hace llegar a su puesto de trabajo «absolutamente sudado», Postigo tiene que lidiar con las faltas de respeto de determinados clientes. «Mucha gente viene sin conocimiento, no tienen paciencia y quieren todo al momento. Perdón, ¿has visto como estamos?», explica este trabajador poco antes de refrescarse con un vaso de agua fría.

Gracias «al aire acondicionado de la furgoneta» que conduce para llevar los pedidos, José Luis Jiménez, trabajador de Escala, parece llevarlo algo mejor. «En los desplazamientos entre pedido y pedido puedo refrescarme un poco, pero cuando cojo la carretilla y empiezo a caminar, pega un calor realmente insoportable». El único problema para Jiménez: «seguir llevando la camisa de manga larga y de color negro. Tengo que pedir que me den ropa corta porque cuando llegue agosto, como sea como anuncian, va a ser duro», avisa este empleado sabedor de que el calor ha llegado para quedarse por un buen tiempo.

La construcción es otro de los gremios donde más sufren las altas temperaturas. «Los monos de trabajo, los motores de la maquinaria que utilizamos y los materiales como el hormigón hacen que nos asemos de calor cada día», señala Roberto Sacristán, un albañil que afronta el verano «con varios proyectos por delante». Algo que, en parte, le motiva porque va a poder «amasar algo de dinero en pocos meses», pero el riesgo de «tener algún golpe de calor» que entraña la sobreexposición le «preocupa bastante» al albañil.

El calor ha llegado para quedarse, pero con una buena hidratación y buscando los rincones de sombra, el verano puede ser más ameno para estos trabajadores.

Prevención de riesgos

La Organización Mundial de la Salud alerta de que los golpes de calor son la primera causa de defunción relacionada con el clima. Desde la asociación Stop Accidentes Laborales, su presidenta, Ana Corres, considera «un riesgo emergente que hay que contemplar» y destaca que «desde los sindicatos y la Administración se lanzan mensajes preventivos, aunque desde las empresas no sé hasta que punto se evalúan los riesgos por el calor».

Además de los golpes, la deshidratación o los calambres son algunos de los efectos que puede causar la exposición a las altas temperaturas y «evitar trabajar durante las horas centrales del día» es otra forma de no sufrir estos problemas de salud que incluso, pueden ser mortales.

