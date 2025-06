Seis ejemplos del desfasado inventario de bienes protegidos

Javier Campos Logroño Domingo, 15 de junio 2025, 17:17 Comenta Compartir

Definitivamente obsoleto... Basta con echar un vistazo a lo entregado desde el Ayuntamiento a los grupos municipales para pensar que uno ha retrocedido en el tiempo, al Logroño en el que el entonces popular Julio Revuelta dio el relevo en la Alcaldía al socialista Tomás Santos. Así ha podido comprobarlo Diario LA RIOJA en un documento, facilitado por el PSOE, que, incluyendo edificios que ya no existen, presenta multitud de fallos en base a información de hace no menos de 15 años en el mejor de los casos que lo convierten todo en un despropósito. He aquí seis ejemplos, muy sintomáticos, de entre las decenas que plagan el 'borrador'.

Ruavieja 16 Casa de la Virgen... sin referencia alguna al CCR. «Se encuentra actualmente en obras de restauración», dice un catálogo totalmente desactualizado. Plaza del Mercado 8 y 9 Dos edificios, protegidos con grado II en el nuevo inventario, que fueron derribados en los primeros 2010 a la espera del proyecto que rellene el hoy solar con pisos turísticos. Rodríguez Paterna 10 Otro de los edificios protegidos en el documento, también con grado II, del que solo quedan los característicos soportales como en la vecina Casa de la Viga, en el 6 de la misma calle, en estado total de ruina. Marqués de San Nicolás 81 Edificio de la Mayor, grado de protección III, que ya no existe. El Ayuntamiento vendió en 2024 su parte en el solar para culminar el desarrollo del PERI Carnicerías. Carnicerías 18 Otro de los números pertenecientes al citado PERI Carnicerías, retomado tras años de parón, con información desfasada de antes de 2010. Herrerías 18 Las fotos de viejo chirrían en un inmueble rehabilitado desde hace 15 años, sede de la unidad municipal de Casco Antiguo y Patrimonio Histórico para más inri. AUX STEP FOR JS

Comenta Reporta un error