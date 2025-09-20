Vivir (y sufrir) en el corazón de la fiesta

Nuria Alonso Logroño Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:59 Comenta Compartir

La Semana Gastronómica, los festivales, los conciertos... Como es tradicional, la inmensa mayoría de los actos mateos se programan en la zona más céntrica de la ciudad, con la salvedad de los eventos que se desplazan a los barrios. Esa concentración de actividades arrastra a las áreas más céntricas una aglomeración de público que termina por convertir la vivencia de los vecinos de esas zonas en algo similar a una yincana. O un 'scape room'.

Calles cortadas, bolardos interrumpiendo el paso, comercios cerrados, garajes obstaculizados... son muchas las consecuencia que generan las fiestas en las vías 'afectadas' por San Mateo. Y son los vecinos del centro histórico y del Casco Antiguo los que más 'sufren' las molestias que van más allá del ruido y la jarana festiva a horas intempestivas.

Como señala Celia Serrano, presidenta de la asociación de vecinos Excuevas-Norte-Barriocepo, lo peor se concentra el día del cohete: «El 20 de septiembre es imposible entrar en la calle Mayor, en Sagasta o en Portales;hay un barullo increíble, mucha gente y en condiciones lamentables por el consumo excesivo de alcohol». Cuenta Serrano que para poder cruzar hacia el centro urbano, ella prefiere evitar las calles más abarrotadas y rodear el Casco Antiguo dando una vuelta considerable. A las dificultades en los accesos a su domicilio, esta vecina suma la suciedad que el día del cohete se multiplica: «Los que no llevan un refresco, llevan vino y se les cae la mitad, o comida; y algunos siguen tirándose harina o huevos, una porquería que no consigo comprender».

Otra de las representantes vecinales de la zona, Iratxe Apeztegía, de la asociación Demanda Casco Antiguo, admite que ella, como muchos de los residentes del barrio, opta por irse fuera durante las fiestas de SanMateo, pero advierte: «Hay muchos vecinos que no se pueden permitir irse de vacaciones estos días y ellos sufren muchas molestias, sobre todo los días laborables de las fiestas, que tienen que trabajar, y soportan juerga y gritos hasta altas horas de la madrugada en jornadas que luego tienen que rendir».

De ahí que ambas representantes comprendan que son jornadas especiales de celebración pero suplican contención y empatía a los que pueden celebrar. Para que San Mateo no acabe reñido con los vecinos.

