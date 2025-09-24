Las 'Urdiales' más deportivas

Estíbaliz Espinosa Logroño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

Con deportividad y emoción, como no podía ser de otra manera, se vivió en la tarde de este miércoles tarde el pisado popular en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Y es que sus protagonistas fueron las más brillantes deportistas de Logroño en las más variadas disciplinas (fútbol, baloncesto, balonmano, ciclismo, natación, atletismo, gimnasia rítmica...), evidencia del buen músculo de nuestro deporte femenino.

Entre ellas, y con un mérito añadido, la ciclista Sheyla Gutiérrez, quien pasó por el tinanco magullada tras su reciente percance durante un entrenamiento (se le cruzó una ardilla). Esta mala suerte la llevó al acto con las manos vendadas y heridas en el rostro. «Me ha costado venir porque tengo mucho dolor de cabeza y de cuerpo, pero ha merecido la pena porque hay que salir adelante y ver la luz algún día», reconocía tras su paso por el escenario, donde –añadió– «afortunadamente tenía buenas compañeras que me han agarrado bien para no tropezar». Se refería a la exjugadora de pádel Eli Amatriain y a Seila Espinosa, ocho veces campeona del mundo de kickboxing. Por ellas y por todas las mujeres que hacen del deporte algo grande, Sheyla Gutiérrez no podía faltar. «Sé que llevo Logroño por todo el mundo y poder estar con deportistas mujeres y con tanto valor, a mí me emociona», aseguró.

El pisado popular, más abierto e informal que el oficial del día grande de los sanmateos, reunió a autoridades y numerosos ciudadanos en la plaza consistorial, bendecidos por el buen tiempo. Allí se dieron cita decenas de deportistas ataviadas con chandals, camisetas y sudaderas de sus respectivos equipos. Las de Ocisa Club Voleibol incluso se permitieron un guiño a las fiestas luciendo 'faldoneta' y moño bajo, lo que les facilitó la ceremonia del pisado.

Abrieron el acto Nieves y Serafín, nuestros gigantes danzadores, quienes accedieron al recinto acompañados por el Grupo de Danzas de Logroño al ritmo de la Jota de Logroño. Y una vez que nuestra pareja de Vendimiadores, Judith Duro y David Schubert, los niños de la ciudad y los voluntarios de Logroño hubieron llenado los dos tinancos con uva tinta y blanca, comenzó el pisado como tal.

Las primeras en remangarse fueron cuatro jugadoras del DUX, nuestras futbolistas en Primera División femenina, y otras tantas del Unibasket de baloncesto, estas última con la capitana Cecilia Aldecoa al frente. La siguiente remesa la protagonizaron representantes de Grafometal, en la máxima categoría del balonmano femenino, y del Ocisa Club Voleibol. Todas ellas muy prudentes y cautelosas en el ejercicio de pisar las uvas, mientras sus compañeras de equipo las aplaudían y vitoreaban desde la platea.

A continuación, cuatro deportistas habituadas al elemento líquido, y quizá por eso más desenvueltas entre el mosto: las nadadoras del Club Las Norias Carmen Álvarez, Naroa González, Raquel Medina y su entrenadora Andrea Panazán.

El maestro de ceremonias, el periodista Diego Sacristán, dio luego paso al deporte individual; a la atleta Esther Rodríguez, las gimnastas de rítmica Paula Sáenz y Nerea Olmos, a Rut Aldea (trail), Alicia Alonso (taekwondo), Eli Amatriain (pádel) y Oihane Apellániz (kárate), para finalizar con Seila Espinosa y Sheyla Gutiérrez.

¿La sensación para la mayoría? De frío en los pies, pero también de emoción en el cuerpo. Algo que posteriormente pudieron comprobar la pareja de Vendimiadores, los niños de la ciudad y los del Consejo de Infancia, los voluntarios de Logroño... y todo aquel ciudadano anónimo que quiso hundir sus pies en el caldo de uva. Y no fueron pocos, al menos más que en ediciones anteriores. Un momento para vivir, contar y fotografiar.