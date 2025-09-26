El cohete de las fiestas de San Mateo despega hasta Chad

Juan Marín Del Río Viernes, 26 de septiembre 2025, 18:20 | Actualizado 19:20h. Comenta Compartir

«Como no sabíamos cómo iba a ir la iniciativa, por eso hicimos 600 camisetas y podemos decir que, prácticamente, tenemos todas vendidas». Este es el resultado de la última campaña solidaria del equipo rectoral de la Universidad de La Rioja (UR) para las fiestas de San Mateo. Se trata de la venta de un pack compuesto por una camiseta y un pañuelo por 10 euros –precio de costo más un euro para la recaudación–. El resultado de esta idea: «entre 500 y 600 euros», celebra la rectora, Eva Sanz, que se destinarán a la Fundación Ramón Grosso para apoyar un proyecto educativo en Chad.

El éxito de la campaña se explica gracias a la solidaridad de los estudiantes de la universidad y a una nueva estrategia comercial en sus instalaciones. «Es la primera vez que hacemos esta iniciativa. Se nos ocurrió hablando con unos y con otros, pensamos que podría ser una buena idea. Además hemos impulsado en septiembre la tienda de la universidad, que siempre ha existido pero no estaba visible, y ahora está en el hall del Quintiliano», señala.

Ampliar Ramón Grosso durante uno de sus visitas a Chad. F.R.G.

Desde hace unos años, es casi una tradición que las cuadrillas de amigos diseñen sus camisetas para el cohete de San Mateo y la venta de camiseta y pañuelo mateos era una buena forma de empezar a «hacer que los alumnos colaboren cada vez más con actos solidarios», relata la rectora «orgullosa» del éxito que ha tenido.

El proyecto elegido es la Fundación Ramón Grosso, que trabaja en Chad llevando educación a través del deporte. «Yo vengo del mundo de la actividad física, y como la fundación se dedica a llevar educación a través de escuelas deportivas. El deporte es la herramienta de la educación integral de niños y niñas. Es una fundación que nos atrae muchísimo», subraya.

En su encuentro con los responsables de la organización, la rectora reconoce haberse emocionado. «Tuvimos una reunión con Ramón Grosso, el hijo del futbolista, y nos mostró las iniciativas que tienen en marcha. La verdad es que se nos erizó la piel y decidimos colaborar poniendo nuestro granito de arena como universidad». Con este estreno, la UR abre la puerta a nuevas experiencias de colaboración solidaria ya que «esta ha sido solo la primera iniciativa», señala. «Nuestro objetivo es sencillo: que desde la universidad podamos seguir contribuyendo a mejorar la educación de niños y niñas en otros lugares del mundo», concluye Sanz