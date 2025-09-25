Unas fiestas, una ciudad y dos circos

Vista interior de la carpa del circo, durante una representación del espectáculo familiar '¿Cómo están ustedes?'.

Nuria Alonso Logroño Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:36 | Actualizado 07:52h. Comenta Compartir

Hay expresiones que quedan grabadas casi a fuego en la memoria colectiva. A fuerza de oírlas durante generaciones, se vuelven indelebles. Y su sola mención, tan sólo con musitarlas, despiertan la nostalgia del pasado, resucitan unos recuerdos arrinconados y originan una sonrisa involuntaria, casi bobalicona, en quien las escucha. '¿Cómo están ustedes?' entra en esa parcela de frases inolvidables; ahora la pronuncia todas las tardes Rody Aragón, miembro de la archiconocida saga de artistas circenses y digno heredero de los míticos 'Payasos de la Tele', como protagonista del espectáculo de circo que se representa todas las tardes mateas en el recinto ferial de Las Norias. Bueno, en realidad, uno de los dos, pues en la misma parcela que alberga la espectacular carpa del Gran Circo Holiday se ofrecen todos los días dos montajes: uno, el de Rody Aragón, más clásico dirigido al público familiar, que ahonda en el circo más entrañable; y otro más canalla, 'El circo del miedo', no apto para los espectadores más impresionables.

'¿Cómo están ustedes?', con Rody Aragón Concepto: Circo tradicional para toda la familia.

Días: Hasta el domingo 28 incluido.

Hora: Los pases son a las 18.30 horas.

Lugar: En la carpa del Gran Circo Holiday, junto al aparcamiento de Las Norias.

Duración: Unas dos horas

El propio hijo de Fofó ejerce de hilo conductor de esta propuesta amable que, titulada con ese legendario '¿Cómo están ustedes?', recupera y homenajea las vivencias del circo tradicional de Miliki, Fofó y Gaby a través de un cariñoso recorrido que actualiza sin perder encanto los hitos que auparon al éxito a los Aragón durante medio siglo. A caballo entre la nostalgia y la magia, un elenco de 48 personas, entre técnicos y artistas, reedita este espectáculo cada jornada y revive la esencia del circo antiguo a través de un hilo argumental que recorre la historia del clan familiar de los Aragón. De hecho, relata Rody que cada día es un acicate para seguir adelante: «El público sale emocionado, los padres se van con lágrimas en los ojos, porque el circo reconecta a los hijos con las experiencias que marcaron la infancia de sus padres». Remarca el artista que «la magia del circo sigue muy viva» a pesar de «esa concepción de declive, de que el circo va decayendo, pero no es así». En su opinión, «siguen funcionando las mismas situaciones inocentes, el mismo humor blanco y limpio que hemos hecho siempre; los niños se ríen igual, lo que cambia es el ritmo», dice aludiendo a una mayor viveza o agilidad mental de los críos de ahora por la inevitable influencia de las pantallas. «Lo básico, lo fundamental, lo que siempre hizo mucha gracia, sigue funcionando igual –relata Rody–. Tanto que cuando terminamos, oímos muchas veces a los niños decir: 'Papá, mamá, ¿podemos volver mañana?' A los niños les impacta mucho, les transmite más que las pantallas ver algo tan real como el circo».

«Oír a los niños pedir volver al día siguiente demuestra que la magia del circo sigue viva», dice encantado Rody Aragón

Para el artífice de este espectáculo, su mayor logro consiste en que gozan tanto los niños como sus padres: «La magia envuelve hasta a tres generaciones, porque también vienen muchos abuelos con sus nietos, y eso es muy difícil de conseguir. Todos se lo pasan muy bien, aunque de distinta manera», presume un Rody Aragón agradecido.

Aterrorizados en el circo

En cambio, un par de horas más tarde, a partir de las 21.30 horas, se estila una diversión más inquietante, más adulta, en la misma carpa del Holiday pero ya en horario nocturno. Pensado para mayores de 14 años, 'El circo del miedo' abandona el tono habitual de los montajes circenses para adentrarse en una narración oscura y tenebrosa, con tintes de terror, pero con mucho sentido del humor y un generoso toque picante.

'El circo del miedo' Concepto: Espectáculo de circo de terror y humor, no recomendado para menores de 14 años.

Días: Hasta el sábado 27 incluido.

Horaio: Los pases son a las 21.30 horas.

Lugar: En la carpa del Circo Holiday, junto al aparcamiento de Las Norias.

Duración: Una hora y cuarenta minutos.

Como asegura el director artístico del montaje, Ricardo Rossi, la experiencia combina «elementos de terror, comedia y cabaret» desde un planteamiento novedoso, que se caracteriza por una interacción constante de los actores con el público y que comienza incluso antes de sentarse, ya en la fila de acceso. Aunque inicialmente no es una propuesta recomendada para menores de 14 años, sus responsables señalan que «cualquiera puede venir si los padres lo aprueban teniendo en cuenta el contenido».

Más de cuarenta artistas, incluyendo malabaristas, bailarines y actores, contribuyen a que los asistentes pasen una velada aterradora a través del relato de Radu Bratianu, un peculiar director de circo de origen y época desconocida, y de su colección de criaturas, especímenes raros y almas perdidas. Entre ellos no faltarán monstruos malabaristas, sanguinarios vampiros o muñecas endemoniadas, todos caracterizados con máscaras y atuendos procedentes de Estados Unidos que garantizan sumergirse en una atmósfera terrorífica para morirse de miedo... y de risa.

Comenta Reporta un error