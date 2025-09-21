Diversión en el recinto ferial

Diego Marín A. Logroño Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:38 | Actualizado 16:48h. Comenta Compartir

Las atracciones de feria permanecerán en Logroño hasta el 29 de septiembre, ya se abrieron este sábado, unos días más que el programa de San Mateo. El Día del Niño será el último, mientras que el jueves 25, al inicio, de 17.00 a 19.00 horas, se celebrará el Día Inclusivo, con la feria funcionando sin ruido ni luces. Además, para facilitar el disfrute de las personas con discapacidad, los feriantes se han comprometido a que tengan prioridad y montarán y bajarán los primeros de las atracciones.

Ampliar Trabajadores ponen a punto una de las atracciones de la feria. Juan Marín

Según informa la Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja, este año habrá 85 puestos: 37 atracciones y 48 casetas de hostelería y tómbolas; aunque se prevé que la feria no esté completa hasta el lunes, cuando se incorporen las últimas atracciones procedentes de las fiestas de Albacete, Guadalajara y Valladolid. No habrá novedades con respecto a años anteriores, estarán las atracciones clásicas como el Barco Vikingo, los autos de choque, el Flic Flac, La Olla... «La gente disfrutará muchísimo con estas atracciones, aunque siempre está bien que venga alguna nueva, pero estamos con prácticamente las mismas en toda España», advierte la asociación. Contentos con las que consideran unas fechas idóneas y un buen recinto, los feriantes consideran que en Logroño falta noche, ya que después de los fuegos artificiales ya no hay público, y aparcamiento, una reivindicación histórica.

Ampliar Dos trabajadores ponen a punto los autos de choque. Juan Marín

El autoleño José Manuel Benito regenta junto a su esposa, María Ángeles, la Tómbola Los Jamones desde hace 54 años y recorre buena parte del norte de España, de Lérida a Santander. «Aquí no había, aunque en otras ferias sí, tómbolas con estos artículos. San Mateo y San Bernabé me gustan, como soy riojano...», cuenta José Manuel. Claro que volver a casa con un jamón, un salchichón, un chorizo o un lomo bajo el brazo es una alegría... «A la feria vienen con la ilusión de que les toque, sea un muñeco o un jamón. Pero si se llevan un jamón se ponen contentos», reconoce José Manuel.