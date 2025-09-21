Diversión en el recinto ferial

San Mateo | LogroñoDiversión en el recinto ferial
La Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja presenta 85 puestos, con 37 atracciones y 48 casetas de hostelería y tómbolas, hasta el lunes día 29 de septiembre, Día del Niño
Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:38
Las atracciones de feria permanecerán en Logroño hasta el 29 de septiembre, ya se abrieron este sábado, unos días más que el programa de San Mateo. El Día del Niño será el último, mientras que el jueves 25, al inicio, de 17.00 a 19.00 horas, se celebrará el Día Inclusivo, con la feria funcionando sin ruido ni luces. Además, para facilitar el disfrute de las personas con discapacidad, los feriantes se han comprometido a que tengan prioridad y montarán y bajarán los primeros de las atracciones.
Según informa la Asociación de Industriales Feriantes de La Rioja, este año habrá 85 puestos: 37 atracciones y 48 casetas de hostelería y tómbolas; aunque se prevé que la feria no esté completa hasta el lunes, cuando se incorporen las últimas atracciones procedentes de las fiestas de Albacete, Guadalajara y Valladolid. No habrá novedades con respecto a años anteriores, estarán las atracciones clásicas como el Barco Vikingo, los autos de choque, el Flic Flac, La Olla... «La gente disfrutará muchísimo con estas atracciones, aunque siempre está bien que venga alguna nueva, pero estamos con prácticamente las mismas en toda España», advierte la asociación. Contentos con las que consideran unas fechas idóneas y un buen recinto, los feriantes consideran que en Logroño falta noche, ya que después de los fuegos artificiales ya no hay público, y aparcamiento, una reivindicación histórica.
El autoleño José Manuel Benito regenta junto a su esposa, María Ángeles, la Tómbola Los Jamones desde hace 54 años y recorre buena parte del norte de España, de Lérida a Santander. «Aquí no había, aunque en otras ferias sí, tómbolas con estos artículos. San Mateo y San Bernabé me gustan, como soy riojano...», cuenta José Manuel. Claro que volver a casa con un jamón, un salchichón, un chorizo o un lomo bajo el brazo es una alegría... «A la feria vienen con la ilusión de que les toque, sea un muñeco o un jamón. Pero si se llevan un jamón se ponen contentos», reconoce José Manuel.
