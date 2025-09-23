Las degustaciones de hoy martes: al rico choricillo y la sabrosa panceta

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:40

Empieza fuerte la jornada de este martes con sabores contundentes que dejarán el paladar bien estimulado. El clásico choricillo, tan del gusto del 'catador' logroñés, puebla media ciudad con varias opciones, ya sea la solidaria que ofrece la Peña La Uva bien de mañana, la de la Peña Logroño en los jardines del Sagasta o la apuesta de la Asociación de Vecinos de Lobete en el parque de las Chiribitas.

También marca la pauta gastronómica de este martes otro clásico riojano, el pincho moruno, protagonista de la Semana Gastronómica en la plaza del Mercado, a cargo de la Peña Áster. Y un planteamiento importado, el de los perritos calientes, se acerca a la plaza de La Alhóndiga, gentileza de la Asociación Vecinal El Carmen.

Por cierto, que en La Cava celebran el II Concurso de Paellas en el parque Picos de Urbión. ¡Buen provecho!

Degustaciones del martes 23

Chocolate, moscatel y bizcocho. 9.00 horas. Ayuntamiento con Doce Ligero. Peña La Unión.

Choricillo solidario a cargo de Vencela: 10.30 horas. Alcampo. Peña La Uva.

Semana Gastronómica: Festival del pincho moruno: 11.00 horas. Plaza del mercado. Peña Aster/Fed. de peñas.

Choricillo y panceta: 11.00 horas. Jardines del Sagasta. Peña Logroño/Federación de peñas.

Morcilla a la plancha con crema de piquillo y de sorbete de zurracapote: 11.00 horas. La Gota de Leche. Consejo de la Juventud.

Huevos fritos con pimientos: 12.00 horas. Parque de la Cometa. Asociación de Vecinos de la Carretera de El Cortijo.

Caparronada: 13.00 horas. Plaza San Agustín con Portales. Peña La Unión.

Café y pastas: 17.00 horas. Avenida Doce Ligero, 41. Peña Aster.

Choricillo a la sidra: 19.00 horas. Plaza de las Chiribitas. Asociación Vecinal Lobete.

Chorizo y panceta: 19.00 horas. Plaza Donostia. Asociación Vecinal Parque de los Enamorados.

Perritos calientes: 19.00 horas. Plaza de La Alhóndiga. Asociación Vecinal El Carmen.

Pincho moruno: 19.00 horas. Parque Picos de Urbión. Asociación Vecinal La Cava.

Calimochada: 21.30 horas. Ateneo Riojano, 25. Peña Riojana Los Brincos.

Fuegos con bocata de tortilla de patata: 22.15 horas. Esquina de Doce Ligero con la calle Manzanera. Peña La Alegría.