Las degustaciones del viernes: se acabó lo que se daba en las fiestas mateas

Juan Marín del Río Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:18

Pobre de mí, dice la popular canción navarra. Pobre de todos esos logroñeses que hoy viven su último día de fiestas y por lo tanto, de las decenas de exquisitas degustaciones que durante esta semana han alegrado sus paladares. Para que la despedida de San Mateo sea un poco menos desagradable, las peñas de la capital han preparado una deliciosa ruta de degustaciones para todos los gustos.

La mañana comienza dulce, a las 9.00 horas, en el Ayuntamiento, la Peña La Unión invita a degustar chocolate y moscatel acompañado de bizcocho, ideal para cargar energías. Algo más tarde, a las 10.00 horas, en la Cocina Económica, se celebra un desayuno especial por el 131 aniversario.

La Cocina Económica ofrece un desayuno especial con motivo del 131 aniversario de la entidad benéfica

Para los amantes de la proteína por la mañana, a las 10.30 horas, la Peña Aster sirve huevos fritos con pimientos en la Plaza Diversidad, un almuerzo clásico y sabroso. La Semana Gastronómica continúa a las 11.00 horas con mejillones acompañados de fritada riojana, cortesía de la Peña La Simpatía, mientras que los embuchados de la Peña Rondalosa se podrán saborear a la misma hora en la Plaza del Mercado.

Chocolate, moscatel y bizcocho 9.00 horas. Ayuntamiento. Peña La Unión.

Desayuno 131 aniversario 10.00 horas. Cocina económica. Rodríguez Paterna, 21.

Huevos fritos con pimientos 10.30 horas. Plaza Diversidad. Peña Aster.

Semana gastronómica Degustación de mejillones con fritada riojana. 11.00 horas. Peña La Simpatía.

Embuchados 11.00 horas. Plaza del Mercado. Peña Rondalosa.

Migas 11.30 horas. Calle Villegas, 25. Peña Logroño.

Café y pasas 17.00 horas. Doce Ligero, 41. Peña Aster.

Chorizo a la sidra 19.00 horas. Portales con Juan Lobo. Asociación Vecinal Centro Histórico.

A continuación, a las 11.30 horas, la Peña Logroño ofrece migas en la Calle Villegas, 25, perfectas para reponer fuerzas antes del mediodía. Y si el estómago pide un descanso dulce por la tarde, a las 17.00 horas, en Doce Ligero, 41, la Peña Aster presenta café acompañado de pasas.

Para cerrar la jornada –y la semana– con broche de oro, los más tradicionales podrán disfrutar del chorizo a la sidra a las 19.00 horas en Portales con Juan Lobo, gracias a la Asociación Vecinal Centro Histórico.

