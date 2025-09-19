Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo
Para poder hacerte el superhéroe de las fiestas repasamos los conceptos imprescindibles que todo vividor de San Mateo debe saber
Logroño
Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:15
Faltan horas para que corran ríos de vino y felicidad por la capital riojana en la clebración de las fiestas de San Mateo de Logroño. Las uvas se están recogiendo estos días por todo el valle del Ebro y hay que celebrar que ha llegado la vendimia.
¿Tienes todo preparado? ¿Sabes a qué atenerte en cada momento? ¿Dónde hay que ir?¿Cómo hay que vestir? ¿Qué es lo más importante de estas fiestas de vino y degustaciones?... Seguro que los más castas podrían contestar a cada pregunta sin tener que dar un trago de zurracapote para inspirarse en la respuesta.
Como ya hicimos el año pasado, recordamos conceptos y así llegar a ser los superhéroes festivos que todos queremos ser. Que luego pasa lo que pasa...
La historia del pañuelo mateo trae cola. Los primeros fueron rojos, según cuentan los primeros héroes de la fiesta. Pero con el paso de tiempo hemos llegado a tener bandos del pañuelo azul oscuro y del morado color vino. «Dime qué pañuelo te pones, y te diré qué piensas», se llegó a decir por Logroño.
Ahora, además, tenemos otros colores como el naranja, el verde y el rosa que algunos bares y organizaciones ofrecen al que no tiene. Pañuelo para todos los gustos. Que todo el mundo lleve uno. No pasa nada si va bordado, si lleva publicidad o no lleva nada. Lo importante es saber colocárselo bien. Todo tiene su arte y esto también.
Porque es un pañuelo de fiestas, no un foulard. Los picos deben ser cortos, nada de estridencias. El nudo pequeñico y bien atado para que no se escape.
La importancia del nudo
¿Cómo anudarse un pañuelo?
La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse
el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir
los siguientes pasos:
Colócate el pañuelo
Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden
B
A
Cruce de lados
1
Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una
corbata
A
B
2
Primera vuelta
Coge la esquina B y pásala por
encima de la A para empezar
el primer nudo
B
A
3
Primer nudo completado
Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello
B
A
4
Segundo nudo
Sobre el anterior haz un
segundo nudo para que
se quede fijado el pañuelo
A
B
5
Afianzado final
Apreta bien los nudos hechos.
Eso sí, lo más bajo posible y
que los picos no superen el
tamaño de medio dedo
A
B
6
La importancia del nudo
¿Cómo anudarse un pañuelo?
La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse
el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir
los siguientes pasos:
1
2
Colócate el pañuelo
Cruce de lados
Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden
Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una
corbata
B
A
A
B
3
4
5
6
Primera vuelta
Primer nudo completado
Segundo nudo
Afianzado final
Coge la esquina B y pásala por
encima de la A para empezar
el primer nudo
Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello
Sobre el anterior haz un
segundo nudo para que
se quede fijado el pañuelo
Apreta bien los nudos hechos.
Eso sí, lo más bajo posible y
que los picos no superen el
tamaño de medio dedo
B
B
A
A
B
A
A
B
Todo empieza en la plaza del Ayuntamiento. El primer acto de las fiestas importante. Y este año trae polémica por la hora y el día: viernes... no festivo... y encima por la mañana. Así que si tienes suerte y puedes almorzar porque te has cogido fiesta o te 'dejan' tomarte la mañana libre, hay que ir al Ayuntamiento para disfrutar del espectáculo y la música a todo trapo.Se puede ir ya con el pañuelo en el bolsillo, puesto o sin él. Y también están permitidas las botas con zurracapote... ¿Cómo se prepara? No hay que adelantarse, tranquilos que pensamos en vosotros y os daremos la receta clásica que todo 'superriojano' debe dominar para demostrar el amor que se tiene a esta tierra.
Todo listo
a las doce
Cohete anunciador
Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las
ventanas del Ayuntamiento
1
Gigantes de Logroño
La comparsa baila tras el cohete un pasacalles
2
1
2
3
4
Dj amenizador
En el escenario se coloca el
encargado de ofrecer el
‘musicón’ previo y posterior
3
El público que se acerca
a la plaza desde primera
hora de la mañana es muy
familiar.
4
El movimiento de la masa festiva
Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel,
La Mayor y La San Juan
La Laurel
San Juan
Ayuntamiento
La Mayor
En rojo otros lugares con mucho movimiento... Las casas
regionales, el espacio Peñas, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento
Todo listo a las doce
1
Cohete anunciador
Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento
1
3
2
4
2
Gigantes de Logroño
La comparsa baila tras el cohete un pasacalles.
3
Dj amenizador
En el escenario se
coloca el encargado
de ofrecer el ‘musicón’
previo y posterior
4
El público que se acerca
a la plaza desde primera
hora de la mañana es muy
familiar.
El movimiento de la masa festiva
Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel,
La Mayor y La San Juan
La Laurel
San Juan
Ayuntamiento
La Mayor
En rojo otros lugares con mucho
movimiento... Las casas regionales, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento
Todo listo a las doce
1
Cohete anunciador
Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento
3
Dj amenizador
En el escenario se
coloca el encargado
de ofrecer el ‘musicón’
previo y posterior
1
3
2
4
2
Gigantes de Logroño
La comparsa baila tras el cohete un pasacalles.
4
El público que se acerca
a la plaza desde primera
hora de la mañana es muy
familiar.
y tras el cohete...
Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel, La Mayor y La San Juan
En rojo otros lugares con mucho movimiento:
Las casas regionales, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento
La Laurel
San Juan
Ayuntamiento
La Mayor
Cohete
El cohete
Desde el balcón se coloca el soporte sencillo para lanzar este tipo de fuego pirotécnico con más polvora para generar más ruido.
Todo listo a las doce
Fijación
del cohete
1
Cohete anunciador
Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento
1
Mecha
3
Dj amenizador
En el escenario se
coloca el encargado
de ofrecer el ‘musicón’
previo y posterior
2
3
4
2
Gigantes de Logroño
La comparsa baila tras el cohete un pasacalles.
4
Varilla
de metal
para sujetar
el cohete
El público que se acerca
a la plaza desde primera
hora de la mañana es muy
familiar.
Tubulares para
fijar el cohete
y tras el
cohete...
Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel, La Mayor y La San Juan
La Laurel
San Juan
Ayuntamiento
La Mayor
En rojo otros lugares con mucho movimiento:
Las casas regionales, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento
Tierra del vino, tierra del vino... pero cuando llega San Mateo, Logroño se sofistica con un combinado de sabores que sería la envidia del mismo Spritz o el vermú casero
Se trata de nuestro zurracapote. El brebaje perfecto para un superhéroe o una superheroína riojana que quiere darlo todo en la fiesta con la única ayuda de una bota que será su arma por toda la ciudad defendiendo el 'logroñismo' hasta el infinito y más allá..
¿Cómo se prepara? Cada uno tiene su receta, su forma de crear el mejunje perfecto. Pero todos tienen el mismo apellido: «Es casero casero. Lo he hecho yo». (Aunque la mayoría de las veces son nuestras queridas madres las que guardan la esencia de la receta).
Pues bien. Aquí van los pasos para los que no sepan.
¿Cómo hacer zurracapote tradicional?
INGREDIENTES
4 litros de
vino (tinto
o clarete)
Medio
litro de
agua
Medio
kilo de
azúcar
Dos limones
1 palo de
canela en rama
CÓMO HACERLO
1
Disuelve el azúcar
en el agua
2
Pon el agua a cocer con
el palo de canela durante 15 minutos. Remúevelo
lentamente con una
cuchara de madera
3
Cuela sobre el recipiente
sobre el que vayas a
guardar el zurracapote
4
Añade el vino y mezcla removiendo con la misma cuchara de madera si
fuese necesario
5
Añade el zumo de dos limones y
deja macerar durante 48 horas
48 h.
Se le puede añadir dos melocotones
para darle un sabor más dulce
6
A la hora de tomarlo en bota,
vaso o desde la cántara de
vino debe estar muy frío
Si has sido niño (lo doy por supuesto), si tienes criaturas a tu cargo o si has paseado por la Gran Vía, estos personajes te sonarán: Gigantes y Gorgorito.
Ambos son fundamentales en las fiestas para aquellos que por el día como Clarck Kent tienen una personalidad familiar y por la noche se transforman a otra cosa (cuando pueden, claro... que hay que conciliar la vida familiar)
Empecemos con el más pequeño. Gorgorito. Con su estaca no golpea las viñas para sacar uvas, ataca a los malos, soluciona problemas y hace reír a todo el que lo ve. Es uno de los estandartes de San Mateo. Y se mueve por toda la ciudad. La gente acude cada tarde allá dónde actúa. De punta a punta de Logroño, planta su carpa y sus tres bebidas líquidas clásicas llenas de energía: té, chocolaté y café para hacer más llevadera la tarde.
No se las deis a los niños. Dejadles ver su espectáculo. Bebedla vosotros para aguantar su ritmo. Sobre todo café. Que los cuerpos no aguantan tanta juerga sin cafeína y puede que os caiga un estacazo.
El espectáculo de Maese Villarejo
La Compañía de Maese Villarejo y sus muñecos llevan recorriendo la geografía española más de 60 años. Gorgorito fue concebido por Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, de nombre artístico “Maese Villarejo”, en 1945.
La carpa se instala cada día en una parte de la ciudad. Es la misma, de varios colores y con el símbolo de la compañía en el centro.
LOS PERSONAJES
1
Gorgorito
El protagonista Un niño de 7 años, sencillo e inteligente. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos.
Su estaca
es su fiel
compañera
Hay varios gorgoritos. El más
antiguo es de
1945 y se
llamaba Juanín
2
Rosalinda
Rosalinda tiene también
7 años. Va al cole con
Gorgorito y son amigos
inseparables.
Siempre se mete en algún
lio que con la ayuda de
Gorgorito siempre se
soluciona.
3
La bruja Ciriaca
La Bruja Ciriaca es
la mala más querida
por los niños.
Aparece en casi
todos los cuentos.
Quiere comerse a
los niños con sus
hechizos
incluso a Gorgorito.
4
El ogro
dienteslargos
Es compañero
inseparable de la Bruja Ciriaca, aunque más tontorrón. Lo que más le gusta son los niños traviesos
y despeinados.
(están tan ricooooos!!)
5
Garrafito
Es el hermano gemelo
de Gorgorito. Participa
en algunas aventuras
junto a su hermano
6
Otros personajes
Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el pirata Patachula, el Chinito Churrito, los Marcianos, el pececito Pipo, el pulpo, los caníbales, etc, etc. Son algunos de los muchísimos personajes de las Aventuras de Gorgorito.
Y luego está la comparsa. Que todas las mañanas pasea a los personajes más ilustres de la ciudad, tanto hisóricamente como festivamente. Son los superhéroes riojanos en altura y diversión. Están desde el primer al último día dando alegría en San Mateo.
La comparsa logroñesa
Los gigantes y cabezudos de Logroño desfilan por las mañanas durante las fiestas de San Mateo. También lo hacen en San Bernabé y en la Cabalgata de Reyes.
1
Gigantes
Están construidos de
poliéster, fibra de vidrio y aluminio para reducir su peso y darles más
consistencia.
fibra de aluminio
Poliester
fibra
de vidrio
La altura está entre los
3,50 y 4 metros de la figura de Sagasta
Pesan entre
35 y 50 kilos.
35-50
kg
La forma cónica del armado
permite conseguir un baile mucho más estético y armónico que si fueran formas rectas
Los gigantes tienen un faldón con estructura para poder sujertalos
Parte superior
Estructura
Los hombros se protegen con almohadillas
Como decía la ranchera de Elías e Ignacio, una de las cosas más logroñesas en San Mateo es ir «a la noche a tu lado en La Ribera a ver los fuegos artificiales». Y aunque esto no es San Sebastián, donde los fuegos son la institución de la fiesta, con helado y playa, aquí disfrutamos más y mejor en un sitio que permite verlos sentados en el jardín y los restos de la ciudad berona de fondo, el origen de Logroño que anuncia que la juerga nocturna puede empezar.
Los fuegos
de Logroño
La mejor zona para ver los fuegos
es el parque
del Ebro
El Monte
Cantabria está
cerrado
Algunos fuegos articiales
Carcasas de palmeras
Suben describiendo una ligera curva y estallan formando unas palmeras simples. Puede ir acompañado de pequeñas explosiones
Palmera
con tronco
Palmera sin tronco
Aros, formando
uno o dos
Corona
Candelas Romanas
Disparan varios chorros de fuego a media altura que permanecen en el aire unos segundos
Volcanes
Constan de una carga sola y forman un chorro de luz imitando una erupción volcanica, duran hasta un minuto
