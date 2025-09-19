Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo

David Fernández Lucas Logroño Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:15 | Actualizado 21:51h. Comenta Compartir

Faltan horas para que corran ríos de vino y felicidad por la capital riojana en la clebración de las fiestas de San Mateo de Logroño. Las uvas se están recogiendo estos días por todo el valle del Ebro y hay que celebrar que ha llegado la vendimia.

¿Tienes todo preparado? ¿Sabes a qué atenerte en cada momento? ¿Dónde hay que ir?¿Cómo hay que vestir? ¿Qué es lo más importante de estas fiestas de vino y degustaciones?... Seguro que los más castas podrían contestar a cada pregunta sin tener que dar un trago de zurracapote para inspirarse en la respuesta.

Como ya hicimos el año pasado, recordamos conceptos y así llegar a ser los superhéroes festivos que todos queremos ser. Que luego pasa lo que pasa...

La historia del pañuelo mateo trae cola. Los primeros fueron rojos, según cuentan los primeros héroes de la fiesta. Pero con el paso de tiempo hemos llegado a tener bandos del pañuelo azul oscuro y del morado color vino. «Dime qué pañuelo te pones, y te diré qué piensas», se llegó a decir por Logroño.

Ahora, además, tenemos otros colores como el naranja, el verde y el rosa que algunos bares y organizaciones ofrecen al que no tiene. Pañuelo para todos los gustos. Que todo el mundo lleve uno. No pasa nada si va bordado, si lleva publicidad o no lleva nada. Lo importante es saber colocárselo bien. Todo tiene su arte y esto también.

Porque es un pañuelo de fiestas, no un foulard. Los picos deben ser cortos, nada de estridencias. El nudo pequeñico y bien atado para que no se escape.

La importancia del nudo ¿Cómo anudarse un pañuelo? La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir los siguientes pasos: Colócate el pañuelo Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden B A Cruce de lados 1 Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una corbata A B 2 Primera vuelta Coge la esquina B y pásala por encima de la A para empezar el primer nudo B A 3 Primer nudo completado Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello B A 4 Segundo nudo Sobre el anterior haz un segundo nudo para que se quede fijado el pañuelo A B 5 Afianzado final Apreta bien los nudos hechos. Eso sí, lo más bajo posible y que los picos no superen el tamaño de medio dedo A B 6 La importancia del nudo ¿Cómo anudarse un pañuelo? La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir los siguientes pasos: 1 Colócate el pañuelo Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden B A 2 Cruce de lados Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una corbata A B 3 Primera vuelta Coge la esquina B y pásala por encima de la A para empezar el primer nudo B A 4 Primer nudo completado Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello B A 5 Segundo nudo Sobre el anterior haz un segundo nudo para que se quede fijado el pañuelo A B 6 Afianzado final Apreta bien los nudos hechos. Eso sí, lo más bajo posible y que los picos no superen el tamaño de medio dedo A B La importancia del nudo ¿Cómo anudarse un pañuelo? La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir los siguientes pasos: 1 2 Colócate el pañuelo Cruce de lados Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una corbata B A A B 3 4 Primera vuelta Primer nudo completado Coge la esquina B y pásala por encima de la A para empezar el primer nudo Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello B B A A 5 6 Segundo nudo Afianzado final Sobre el anterior haz un segundo nudo para que se quede fijado el pañuelo Apreta bien los nudos hechos. Eso sí, lo más bajo posible y que los picos no superen el tamaño de medio dedo A A B B La importancia del nudo ¿Cómo anudarse un pañuelo? La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir los siguientes pasos: 1 2 Colócate el pañuelo Cruce de lados Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una corbata B A A B 3 4 5 6 Primera vuelta Primer nudo completado Segundo nudo Afianzado final Coge la esquina B y pásala por encima de la A para empezar el primer nudo Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello Sobre el anterior haz un segundo nudo para que se quede fijado el pañuelo Apreta bien los nudos hechos. Eso sí, lo más bajo posible y que los picos no superen el tamaño de medio dedo B B A A B A A B

Todo empieza en la plaza del Ayuntamiento. El primer acto de las fiestas importante. Y este año trae polémica por la hora y el día: viernes... no festivo... y encima por la mañana. Así que si tienes suerte y puedes almorzar porque te has cogido fiesta o te 'dejan' tomarte la mañana libre, hay que ir al Ayuntamiento para disfrutar del espectáculo y la música a todo trapo.Se puede ir ya con el pañuelo en el bolsillo, puesto o sin él. Y también están permitidas las botas con zurracapote... ¿Cómo se prepara? No hay que adelantarse, tranquilos que pensamos en vosotros y os daremos la receta clásica que todo 'superriojano' debe dominar para demostrar el amor que se tiene a esta tierra.

Todo listo a las doce Cohete anunciador Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento 1 Gigantes de Logroño La comparsa baila tras el cohete un pasacalles 2 1 2 3 4 Dj amenizador En el escenario se coloca el encargado de ofrecer el ‘musicón’ previo y posterior 3 El público que se acerca a la plaza desde primera hora de la mañana es muy familiar. 4 El movimiento de la masa festiva Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel, La Mayor y La San Juan La Laurel San Juan Ayuntamiento La Mayor En rojo otros lugares con mucho movimiento... Las casas regionales, el espacio Peñas, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento Todo listo a las doce 1 Cohete anunciador Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento 1 3 2 4 2 Gigantes de Logroño La comparsa baila tras el cohete un pasacalles. 3 Dj amenizador En el escenario se coloca el encargado de ofrecer el ‘musicón’ previo y posterior 4 El público que se acerca a la plaza desde primera hora de la mañana es muy familiar. El movimiento de la masa festiva Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel, La Mayor y La San Juan La Laurel San Juan Ayuntamiento La Mayor En rojo otros lugares con mucho movimiento... Las casas regionales, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento Todo listo a las doce 1 Cohete anunciador Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento 3 Dj amenizador En el escenario se coloca el encargado de ofrecer el ‘musicón’ previo y posterior 1 3 2 4 2 Gigantes de Logroño La comparsa baila tras el cohete un pasacalles. 4 El público que se acerca a la plaza desde primera hora de la mañana es muy familiar. y tras el cohete... Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel, La Mayor y La San Juan En rojo otros lugares con mucho movimiento: Las casas regionales, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento La Laurel San Juan Ayuntamiento La Mayor Cohete El cohete Desde el balcón se coloca el soporte sencillo para lanzar este tipo de fuego pirotécnico con más polvora para generar más ruido. Todo listo a las doce Fijación del cohete 1 Cohete anunciador Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las ventanas del Ayuntamiento 1 Mecha 3 Dj amenizador En el escenario se coloca el encargado de ofrecer el ‘musicón’ previo y posterior 2 3 4 2 Gigantes de Logroño La comparsa baila tras el cohete un pasacalles. 4 Varilla de metal para sujetar el cohete El público que se acerca a la plaza desde primera hora de la mañana es muy familiar. Tubulares para fijar el cohete y tras el cohete... Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel, La Mayor y La San Juan La Laurel San Juan Ayuntamiento La Mayor En rojo otros lugares con mucho movimiento: Las casas regionales, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento

Tierra del vino, tierra del vino... pero cuando llega San Mateo, Logroño se sofistica con un combinado de sabores que sería la envidia del mismo Spritz o el vermú casero

Se trata de nuestro zurracapote. El brebaje perfecto para un superhéroe o una superheroína riojana que quiere darlo todo en la fiesta con la única ayuda de una bota que será su arma por toda la ciudad defendiendo el 'logroñismo' hasta el infinito y más allá..

¿Cómo se prepara? Cada uno tiene su receta, su forma de crear el mejunje perfecto. Pero todos tienen el mismo apellido: «Es casero casero. Lo he hecho yo». (Aunque la mayoría de las veces son nuestras queridas madres las que guardan la esencia de la receta).

Pues bien. Aquí van los pasos para los que no sepan.

¿Cómo hacer zurracapote tradicional? INGREDIENTES 4 litros de vino (tinto o clarete) Medio litro de agua Medio kilo de azúcar Dos limones 1 palo de canela en rama CÓMO HACERLO 1 Disuelve el azúcar en el agua 2 Pon el agua a cocer con el palo de canela durante 15 minutos. Remúevelo lentamente con una cuchara de madera 3 Cuela sobre el recipiente sobre el que vayas a guardar el zurracapote 4 Añade el vino y mezcla removiendo con la misma cuchara de madera si fuese necesario 5 Añade el zumo de dos limones y deja macerar durante 48 horas 48 h. Se le puede añadir dos melocotones para darle un sabor más dulce 6 A la hora de tomarlo en bota, vaso o desde la cántara de vino debe estar muy frío ¿Cómo hacer zurracapote tradicional? INGREDIENTES 4 litros de vino (tinto o clarete) Medio litro de agua Medio kilo de azúcar Dos limones 1 palo de canela en rama CÓMO HACERLO 1 Disuelve el azúcar en el agua 2 Pon el agua a cocer con el palo de canela durante 15 minutos. Remúevelo lentamente con una cuchara de madera 3 Cuela sobre el recipiente sobre el que vayas a guardar el zurracapote 4 Añade el vino y mezcla removiendo con la misma cuchara de madera si fuese necesario 5 Añade el zumo de dos limones y deja macerar durante 48 horas 48 h. Se le puede añadir dos melocotones para darle un sabor más dulce 6 A la hora de tomarlo en bota, vaso o desde la cántara de vino debe estar muy frío ¿Cómo hacer zurracapote tradicional? INGREDIENTES 4 litros de vino (tinto o clarete) Medio litro de agua Medio kilo de azúcar Dos limones 1 palo de canela en rama CÓMO HACERLO 1 2 Disuelve el azúcar en el agua Pon el agua a cocer con el palo de canela durante 15 minutos. Remúevelo lentamente con una cuchara de madera 3 4 Cuela sobre el recipiente sobre el que vayas a guardar el zurracapote Añade el vino y mezcla removiendo con la misma cuchara de madera si fuese necesario 5 6 Añade el zumo de dos limones y deja macerar durante 48 horas A la hora de tomarlo en bota, vaso o desde la cántara de vino debe estar muy frío 48 h. Se le puede añadir dos melocotones para darle un sabor más dulce ¿Cómo hacer zurracapote tradicional? INGREDIENTES 4 litros de vino (tinto o clarete) Medio litro de agua Medio kilo de azúcar Dos limones 1 palo de canela en rama CÓMO HACERLO 1 2 Pon el agua a cocer con el palo de canela durante 15 minutos. Remúevelo lentamente con una cuchara de madera Disuelve el azúcar en el agua 3 4 Cuela sobre el recipiente sobre el que vayas a guardar el zurracapote Añade el vino y mezcla removiendo con la misma cuchara de madera si fuese necesario 5 6 Añade el zumo de dos limones y deja macerar durante 48 horas A la hora de tomarlo en bota, vaso o desde la cántara de vino debe estar muy frío 48 h. Se le puede añadir dos melocotones para darle un sabor más dulce

Si has sido niño (lo doy por supuesto), si tienes criaturas a tu cargo o si has paseado por la Gran Vía, estos personajes te sonarán: Gigantes y Gorgorito.

Ambos son fundamentales en las fiestas para aquellos que por el día como Clarck Kent tienen una personalidad familiar y por la noche se transforman a otra cosa (cuando pueden, claro... que hay que conciliar la vida familiar)

Empecemos con el más pequeño. Gorgorito. Con su estaca no golpea las viñas para sacar uvas, ataca a los malos, soluciona problemas y hace reír a todo el que lo ve. Es uno de los estandartes de San Mateo. Y se mueve por toda la ciudad. La gente acude cada tarde allá dónde actúa. De punta a punta de Logroño, planta su carpa y sus tres bebidas líquidas clásicas llenas de energía: té, chocolaté y café para hacer más llevadera la tarde.

No se las deis a los niños. Dejadles ver su espectáculo. Bebedla vosotros para aguantar su ritmo. Sobre todo café. Que los cuerpos no aguantan tanta juerga sin cafeína y puede que os caiga un estacazo.

El espectáculo de Maese Villarejo La Compañía de Maese Villarejo y sus muñecos llevan recorriendo la geografía española más de 60 años. Gorgorito fue concebido por Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, de nombre artístico “Maese Villarejo”, en 1945. La carpa se instala cada día en una parte de la ciudad. Es la misma, de varios colores y con el símbolo de la compañía en el centro. LOS PERSONAJES 1 Gorgorito El protagonista Un niño de 7 años, sencillo e inteligente. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos. Su estaca es su fiel compañera Hay varios gorgoritos. El más antiguo es de 1945 y se llamaba Juanín 2 Rosalinda Rosalinda tiene también 7 años. Va al cole con Gorgorito y son amigos inseparables. Siempre se mete en algún lio que con la ayuda de Gorgorito siempre se soluciona. 3 La bruja Ciriaca La Bruja Ciriaca es la mala más querida por los niños. Aparece en casi todos los cuentos. Quiere comerse a los niños con sus hechizos incluso a Gorgorito. 4 El ogro dienteslargos Es compañero inseparable de la Bruja Ciriaca, aunque más tontorrón. Lo que más le gusta son los niños traviesos y despeinados. (están tan ricooooos!!) 5 Garrafito Es el hermano gemelo de Gorgorito. Participa en algunas aventuras junto a su hermano 6 Otros personajes Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el pirata Patachula, el Chinito Churrito, los Marcianos, el pececito Pipo, el pulpo, los caníbales, etc, etc. Son algunos de los muchísimos personajes de las Aventuras de Gorgorito. El espectáculo de Maese Villarejo La Compañía de Maese Villarejo y sus muñecos llevan recorriendo la geografía española más de 60 años. Gorgorito fue concebido por Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, de nombre artístico “Maese Villarejo”, en 1945. La carpa se instala cada día en una parte de la ciudad. Es la misma, de varios colores y con el símbolo de la compañía en el centro. LOS PERSONAJES Su estaca es su fiel compañera 1 Gorgorito El protagonista Un niño de 7 años, sencillo e inteligente. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos. Hay varios gorgoritos. El más antiguo es de 1945 y se llamaba Juanín 2 Rosalinda Rosalinda tiene también 7 años. Va al cole con Gorgorito y son amigos inseparables. Siempre se mete en algún lio que con la ayuda de Gorgorito siempre se soluciona. 3 La bruja Ciriaca La Bruja Ciriaca es la mala más querida por los niños. Aparece en casi todos los cuentos. Quiere comerse a los niños con sus hechizos incluso a Gorgorito. 4 El ogro dienteslargos Es compañero inseparable de la Bruja Ciriaca, aunque más tontorrón. Lo que más le gusta son los niños traviesos y despeinados. (están tan ricooooos!!) 5 Otros personajes Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el pirata Patachula, el Chinito Churrito, los Marcianos, el pececito Pipo, el pulpo, los caníbales, etc, etc. Son algunos de los muchísimos personajes de las Aventuras de Gorgorito. El espectáculo de Maese Villarejo La Compañía de Maese Villarejo y sus muñecos llevan recorriendo la geografía española más de 60 años. Gorgorito fue concebido por Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, de nombre artístico “Maese Villarejo”, en 1945. La carpa se instala cada día en una parte de la ciudad. Es la misma, de varios colores y con el símbolo de la compañía en el centro. LOS PERSONAJES Su estaca es su fiel compañera 1 3 Gorgorito La bruja Ciriaca El protagonista Un niño de 7 años, sencillo e inteligente. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos. La Bruja Ciriaca es la mala más querida por los niños. Aparece en casi todos los cuentos. Quiere comerse a los niños con sus hechizos incluso a Gorgorito. 4 El ogro dienteslargos Es compañero inseparable de la Bruja Ciriaca, aunque más tontorrón. Lo que más le gusta son los niños traviesos y despeinados. (están tan ricooooos!!) Hay varios gorgoritos. El más antiguo es de 1945 y se llamaba Juanín 2 Rosalinda Rosalinda tiene también 7 años. Va al cole con Gorgorito y son amigos inseparables. Siempre se mete en algún lio que con la ayuda de Gorgorito siempre se soluciona. 5 Garrafito Es el hermano gemelo de Gorgorito. Participa en algunas aventuras junto a su hermano 6 Otros personajes Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el pirata Patachula, el Chinito Churrito, los Marcianos, el pececito Pipo, el pulpo, los caníbales, etc, etc. Son algunos de los muchísimos personajes de las Aventuras de Gorgorito. El espectáculo de Maese Villarejo La Compañía de Maese Villarejo y sus muñecos llevan recorriendo la geografía española más de 60 años. Gorgorito fue concebido por Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, de nombre artístico “Maese Villarejo”, en 1945. Su estaca es su fiel compañera LOS PERSONAJES 1 Gorgorito El protagonista Un niño de 7 años, sencillo e inteligente. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos. 3 2 La carpa se instala cada día en una parte de la ciudad. Es la misma, de varios colores y con el símbolo de la compañía en el centro. La bruja Ciriaca Rosalinda La Bruja Ciriaca es la mala más querida por los niños. Aparece en casi todos los cuentos. Quiere comerse a los niños con sus hechizos incluso a Gorgorito. Rosalinda tiene también 7 años. Va al cole con Gorgorito y son amigos inseparables. Siempre se mete en algún lio que con la ayuda de Gorgorito siempre se soluciona. Hay varios gorgoritos. El más antiguo es de 1945 y se llamaba Juanín 4 5 El ogro dienteslargos Otros personajes Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el pirata Patachula, el Chinito Churrito, los Marcianos, el pececito Pipo, el pulpo, los caníbales, etc, etc. Son algunos de los muchísimos personajes de las Aventuras de Gorgorito. Es compañero inseparable de la Bruja Ciriaca, aunque más tontorrón. Lo que más le gusta son los niños traviesos y despeinados. (están tan ricooooos!!)

Y luego está la comparsa. Que todas las mañanas pasea a los personajes más ilustres de la ciudad, tanto hisóricamente como festivamente. Son los superhéroes riojanos en altura y diversión. Están desde el primer al último día dando alegría en San Mateo.

La comparsa logroñesa Los gigantes y cabezudos de Logroño desfilan por las mañanas durante las fiestas de San Mateo. También lo hacen en San Bernabé y en la Cabalgata de Reyes. 1 Gigantes Están construidos de poliéster, fibra de vidrio y aluminio para reducir su peso y darles más consistencia. fibra de aluminio Poliester fibra de vidrio La altura está entre los 3,50 y 4 metros de la figura de Sagasta Pesan entre 35 y 50 kilos. 35-50 kg La forma cónica del armado permite conseguir un baile mucho más estético y armónico que si fueran formas rectas Los gigantes tienen un faldón con estructura para poder sujertalos Parte superior Estructura Los hombros se protegen con almohadillas La comparsa logroñesa Los gigantes y cabezudos de Logroño desfilan por las mañanas durante las fiestas de San Mateo. También lo hacen en San Bernabé y en la Cabalgata de Reyes. 1 Gigantes Están construidos de poliéster, fibra de vidrio y aluminio para reducir su peso y darles más consistencia. fibra de aluminio Poliester fibra de vidrio La altura está entre los 3,50 y 4 metros de la figura de Sagasta Pesan entre 35 y 50 kilos. 35-50 kg La forma cónica del armado permite conseguir un baile mucho más estético y armónico que si fueran formas rectas Los gigantes tienen un faldón con estructura para poder sujertalos Parte superior Estructura Los hombros se protegen con almohadillas Que no falte nunca la comparsa La altura está entre los 3,50 y 4 metros de la figura de Sagasta Los gigantes y cabezudos de Logroño desfilan por las mañanas durante las fiestas de San Mateo. También lo hacen en San Bernabé y en la Cabalgata de Reyes. Pesan entre 35 y 50 kilos. Están construidos de poliéster, fibra de vidrio y aluminio para reducir su peso y darles más consistencia. 35-50 kg La forma cónica del armado permite conseguir un baile mucho más estético y armónico que si fueran formas rectas fibra de aluminio Poliester fibra de vidrio Los gigantes tienen un faldón con estructura para poder sujertalos Parte superior Estructura El hombro se protege con almohadillas Que no falte nunca la comparsa La altura está entre los 3,50 y 4 metros de la figura de Sagasta Los gigantes y cabezudos de Logroño desfilan por las mañanas durante las fiestas de San Mateo. También lo hacen en San Bernabé y en la Cabalgata de Reyes. Pesan entre 35 y 50 kilos. Están construidos de poliéster, fibra de vidrio y aluminio para reducir su peso y darles más consistencia. 35-50 kg Poliester fibra de vidrio fibra de aluminio El baile Los gigantes tienen un faldón con estructura para poder sujertalos La forma cónica del armado permite conseguir un baile mucho más estético y armónico que si fueran formas rectas Parte superior Estructura Los hombros se protegen con almohadillas

Como decía la ranchera de Elías e Ignacio, una de las cosas más logroñesas en San Mateo es ir «a la noche a tu lado en La Ribera a ver los fuegos artificiales». Y aunque esto no es San Sebastián, donde los fuegos son la institución de la fiesta, con helado y playa, aquí disfrutamos más y mejor en un sitio que permite verlos sentados en el jardín y los restos de la ciudad berona de fondo, el origen de Logroño que anuncia que la juerga nocturna puede empezar.

Los fuegos de Logroño La mejor zona para ver los fuegos es el parque del Ebro El Monte Cantabria está cerrado Algunos fuegos articiales Carcasas de palmeras Suben describiendo una ligera curva y estallan formando unas palmeras simples. Puede ir acompañado de pequeñas explosiones Palmera con tronco Palmera sin tronco Aros, formando uno o dos Corona Candelas Romanas Disparan varios chorros de fuego a media altura que permanecen en el aire unos segundos Volcanes Constan de una carga sola y forman un chorro de luz imitando una erupción volcanica, duran hasta un minuto El acceso al Monte Cantabria permanece cerrado La mejor zona para ver los fuegos es el parque del Ebro Algunos fuegos articiales Carcasas de palmeras Suben describiendo una ligera curva y estallan formando unas palmeras simples. Puede ir acompañado de pequeñas explosiones Palmera con tronco Palmera sin tronco Aros, formando uno o dos Corona Candelas Romanas Disparan varios chorros de fuego a media altura que permanecen en el aire unos segundos Volcanes Constan de una carga sola y forman un chorro de luz imitando una erupción volcanica, duran hasta un minuto Los fuegos se lanzan desde la orilla del Ebro El acceso al Monte Cantabria permanece cerrado La mejor zona para ver los fuegos es el parque del Ebro Algunos fuegos articiales Carcasas de palmeras Suben describiendo una ligera curva y estallan formando unas palmeras simples. Puede ir acompañado de pequeñas explosiones Palmera con tronco Palmera sin tronco Aros, formando uno o dos Candelas Romanas Volcanes Constan de una carga sola y forman un chorro de luz imitando una erupción volcanica, duran hasta un minuto Disparan varios chorros de fuego a media altura que permanecen en el aire unos segundos Corona Algunos fuegos articiales Carcasas de palmeras Suben describiendo una ligera curva y estallan formando unas palmeras simples. Puede ir acompañado de pequeñas explosiones Candelas Romanas Palmera sin tronco Volcanes Aros, formando uno o dos Constan de una carga sola y forman un chorro de luz imitando una erupción volcanica, duran hasta un minuto Disparan varios chorros de fuego a media altura que permanecen en el aire unos segundos Palmera con tronco Corona Los fuegos se lanzan desde la orilla del Ebro El acceso al Monte Cantabria permanece cerrado La mejor zona para ver los fuegos es el parque del Ebro

Comenta Reporta un error