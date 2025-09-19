LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ilustraciones de Manolo Romero
Ilustraciones de Manolo Romero

Desde cómo ponerse el pañuelo hasta qué lleva el zurracapote: todo lo que debes saber de San Mateo

Para poder hacerte el superhéroe de las fiestas repasamos los conceptos imprescindibles que todo vividor de San Mateo debe saber

David Fernández Lucas

David Fernández Lucas

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 21:15

Faltan horas para que corran ríos de vino y felicidad por la capital riojana en la clebración de las fiestas de San Mateo de Logroño. Las uvas se están recogiendo estos días por todo el valle del Ebro y hay que celebrar que ha llegado la vendimia.

¿Tienes todo preparado? ¿Sabes a qué atenerte en cada momento? ¿Dónde hay que ir?¿Cómo hay que vestir? ¿Qué es lo más importante de estas fiestas de vino y degustaciones?... Seguro que los más castas podrían contestar a cada pregunta sin tener que dar un trago de zurracapote para inspirarse en la respuesta.

Como ya hicimos el año pasado, recordamos conceptos y así llegar a ser los superhéroes festivos que todos queremos ser. Que luego pasa lo que pasa...

La historia del pañuelo mateo trae cola. Los primeros fueron rojos, según cuentan los primeros héroes de la fiesta. Pero con el paso de tiempo hemos llegado a tener bandos del pañuelo azul oscuro y del morado color vino. «Dime qué pañuelo te pones, y te diré qué piensas», se llegó a decir por Logroño.

Ahora, además, tenemos otros colores como el naranja, el verde y el rosa que algunos bares y organizaciones ofrecen al que no tiene. Pañuelo para todos los gustos. Que todo el mundo lleve uno. No pasa nada si va bordado, si lleva publicidad o no lleva nada. Lo importante es saber colocárselo bien. Todo tiene su arte y esto también.

Porque es un pañuelo de fiestas, no un foulard. Los picos deben ser cortos, nada de estridencias. El nudo pequeñico y bien atado para que no se escape.

La importancia del nudo

¿Cómo anudarse un pañuelo?

La clave fundamental, si no se tiene práctica a la hora de colocarse

el atuendo fundamental de la fiesta, es mirarse a un espejo y seguir

los siguientes pasos:

Colócate el pañuelo

Dóblalo en forma de triángulo y agarra las dos esquinas que te queden

B

A

Cruce de lados

1

Sin soltar las dos puntas, crúzalas como si fueras a ponerte una

corbata

A

B

2

Primera vuelta

Coge la esquina B y pásala por

encima de la A para empezar

el primer nudo

B

A

3

Primer nudo completado

Haz un nudo pequeño a la altura suficiente para luego poder bajarlo y que no quede cerca del cuello

B

A

4

Segundo nudo

Sobre el anterior haz un

segundo nudo para que

se quede fijado el pañuelo

A

B

5

Afianzado final

Apreta bien los nudos hechos.

Eso sí, lo más bajo posible y

que los picos no superen el

tamaño de medio dedo

A

B

6

Todo empieza en la plaza del Ayuntamiento. El primer acto de las fiestas importante. Y este año trae polémica por la hora y el día: viernes... no festivo... y encima por la mañana. Así que si tienes suerte y puedes almorzar porque te has cogido fiesta o te 'dejan' tomarte la mañana libre, hay que ir al Ayuntamiento para disfrutar del espectáculo y la música a todo trapo.Se puede ir ya con el pañuelo en el bolsillo, puesto o sin él. Y también están permitidas las botas con zurracapote... ¿Cómo se prepara? No hay que adelantarse, tranquilos que pensamos en vosotros y os daremos la receta clásica que todo 'superriojano' debe dominar para demostrar el amor que se tiene a esta tierra.

Todo listo

a las doce

Cohete anunciador

Los vendimiadores junto al alcalde son los encargados de lanzar el chupinazo desde una de las

ventanas del Ayuntamiento

1

Gigantes de Logroño

La comparsa baila tras el cohete un pasacalles

2

1

2

3

4

Dj amenizador

En el escenario se coloca el

encargado de ofrecer el

‘musicón’ previo y posterior

3

El público que se acerca

a la plaza desde primera

hora de la mañana es muy

familiar.

4

El movimiento de la masa festiva

Una vez que suena el cohete, todo el mundo tiene un objetivo: el Casco Antiguo de Logroño con tres puntos clave: La Laurel,

La Mayor y La San Juan

La Laurel

San Juan

Ayuntamiento

La Mayor

En rojo otros lugares con mucho movimiento... Las casas

regionales, el espacio Peñas, Portales, El Espolón, Plaza del Mercado, de San Agustín o del Parlamento

Tierra del vino, tierra del vino... pero cuando llega San Mateo, Logroño se sofistica con un combinado de sabores que sería la envidia del mismo Spritz o el vermú casero

Se trata de nuestro zurracapote. El brebaje perfecto para un superhéroe o una superheroína riojana que quiere darlo todo en la fiesta con la única ayuda de una bota que será su arma por toda la ciudad defendiendo el 'logroñismo' hasta el infinito y más allá..

¿Cómo se prepara? Cada uno tiene su receta, su forma de crear el mejunje perfecto. Pero todos tienen el mismo apellido: «Es casero casero. Lo he hecho yo». (Aunque la mayoría de las veces son nuestras queridas madres las que guardan la esencia de la receta).

Pues bien. Aquí van los pasos para los que no sepan.

¿Cómo hacer zurracapote tradicional?

INGREDIENTES

4 litros de

vino (tinto

o clarete)

Medio

litro de

agua

Medio

kilo de

azúcar

Dos limones

1 palo de

canela en rama

CÓMO HACERLO

1

Disuelve el azúcar

en el agua

2

Pon el agua a cocer con

el palo de canela durante 15 minutos. Remúevelo

lentamente con una

cuchara de madera

3

Cuela sobre el recipiente

sobre el que vayas a

guardar el zurracapote

4

Añade el vino y mezcla removiendo con la misma cuchara de madera si

fuese necesario

5

Añade el zumo de dos limones y

deja macerar durante 48 horas

48 h.

Se le puede añadir dos melocotones

para darle un sabor más dulce

6

A la hora de tomarlo en bota,

vaso o desde la cántara de

vino debe estar muy frío

Si has sido niño (lo doy por supuesto), si tienes criaturas a tu cargo o si has paseado por la Gran Vía, estos personajes te sonarán: Gigantes y Gorgorito.

Ambos son fundamentales en las fiestas para aquellos que por el día como Clarck Kent tienen una personalidad familiar y por la noche se transforman a otra cosa (cuando pueden, claro... que hay que conciliar la vida familiar)

Empecemos con el más pequeño. Gorgorito. Con su estaca no golpea las viñas para sacar uvas, ataca a los malos, soluciona problemas y hace reír a todo el que lo ve. Es uno de los estandartes de San Mateo. Y se mueve por toda la ciudad. La gente acude cada tarde allá dónde actúa. De punta a punta de Logroño, planta su carpa y sus tres bebidas líquidas clásicas llenas de energía: té, chocolaté y café para hacer más llevadera la tarde.

No se las deis a los niños. Dejadles ver su espectáculo. Bebedla vosotros para aguantar su ritmo. Sobre todo café. Que los cuerpos no aguantan tanta juerga sin cafeína y puede que os caiga un estacazo.

El espectáculo de Maese Villarejo

La Compañía de Maese Villarejo y sus muñecos llevan recorriendo la geografía española más de 60 años. Gorgorito fue concebido por Juan Antonio Díaz Gómez de la Serna, de nombre artístico “Maese Villarejo”, en 1945.

La carpa se instala cada día en una parte de la ciudad. Es la misma, de varios colores y con el símbolo de la compañía en el centro.

LOS PERSONAJES

1

Gorgorito

El protagonista Un niño de 7 años, sencillo e inteligente. Siempre tiene una estaca preparada para defender a sus amigos.

Su estaca

es su fiel

compañera

Hay varios gorgoritos. El más

antiguo es de

1945 y se

llamaba Juanín

2

Rosalinda

Rosalinda tiene también

7 años. Va al cole con

Gorgorito y son amigos

inseparables.

Siempre se mete en algún

lio que con la ayuda de

Gorgorito siempre se

soluciona.

3

La bruja Ciriaca

La Bruja Ciriaca es

la mala más querida

por los niños.

Aparece en casi

todos los cuentos.

Quiere comerse a

los niños con sus

hechizos

incluso a Gorgorito.

4

El ogro

dienteslargos

Es compañero

inseparable de la Bruja Ciriaca, aunque más tontorrón. Lo que más le gusta son los niños traviesos

y despeinados.

(están tan ricooooos!!)

5

Garrafito

Es el hermano gemelo

de Gorgorito. Participa

en algunas aventuras

junto a su hermano

6

Otros personajes

Los Ratones, el Oso Peluso, la Liebrecilla Golosa, el pirata Patachula, el Chinito Churrito, los Marcianos, el pececito Pipo, el pulpo, los caníbales, etc, etc. Son algunos de los muchísimos personajes de las Aventuras de Gorgorito.

Y luego está la comparsa. Que todas las mañanas pasea a los personajes más ilustres de la ciudad, tanto hisóricamente como festivamente. Son los superhéroes riojanos en altura y diversión. Están desde el primer al último día dando alegría en San Mateo.

La comparsa logroñesa

Los gigantes y cabezudos de Logroño desfilan por las mañanas durante las fiestas de San Mateo. También lo hacen en San Bernabé y en la Cabalgata de Reyes.

1

Gigantes

Están construidos de

poliéster, fibra de vidrio y aluminio para reducir su peso y darles más

consistencia.

fibra de aluminio

Poliester

fibra

de vidrio

La altura está entre los

3,50 y 4 metros de la figura de Sagasta

Pesan entre

35 y 50 kilos.

35-50

kg

La forma cónica del armado

permite conseguir un baile mucho más estético y armónico que si fueran formas rectas

Los gigantes tienen un faldón con estructura para poder sujertalos

Parte superior

Estructura

Los hombros se protegen con almohadillas

Como decía la ranchera de Elías e Ignacio, una de las cosas más logroñesas en San Mateo es ir «a la noche a tu lado en La Ribera a ver los fuegos artificiales». Y aunque esto no es San Sebastián, donde los fuegos son la institución de la fiesta, con helado y playa, aquí disfrutamos más y mejor en un sitio que permite verlos sentados en el jardín y los restos de la ciudad berona de fondo, el origen de Logroño que anuncia que la juerga nocturna puede empezar.

Los fuegos

de Logroño

La mejor zona para ver los fuegos

es el parque

del Ebro

El Monte

Cantabria está

cerrado

Algunos fuegos articiales

Carcasas de palmeras

Suben describiendo una ligera curva y estallan formando unas palmeras simples. Puede ir acompañado de pequeñas explosiones

Palmera

con tronco

Palmera sin tronco

Aros, formando

uno o dos

Corona

Candelas Romanas

Disparan varios chorros de fuego a media altura que permanecen en el aire unos segundos

Volcanes

