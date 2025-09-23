El Parrilla o la otra Casa de Andalucía

Martes, 23 de septiembre 2025, 10:08 Comenta Compartir

El rap abrió la tercera noche del ParrillaSan Mateo, que propició conocer parte del panorama musical actual de Logroño y alrededores, con diferentes estilos. Los primeros, LMC & DJ Kitos, son unos jóvenes raperos con talento pero por pulir. Música y letras llamaron la atención por el 'flow' pero el ritmo que salía del escenario no estaba suficientemente dramatizado, faltó pasión. Demostraron mimbres, materia prima en un «rap del barrio La Estrella», como al dedicar una canción al equipo de fútbol sala Cosmos, de Tercera División. Destacaron, sobre todo, las buenas bases. Y tienen buenas rimas, pero se echó de menos más volumen, más actitud, convencimiento de lo que se canta, contundencia.

A continuación, el flamenco de Ayvan Romero puso a bailar al público a otro compás. Guitarra y cajón sonaron en una música fresca y agradable, al estilo Ketama y El Arrebato, por no decir Andy y Lucas, que también, con un flamenco pop animado y romántico. Lo curioso es que Ayvan Romero es de Utrera (Sevilla) y su guitarrista, Fernando Cajal, es argentino, pero ambos residen en Logroño. «Me acuerdo de cuando quedé por primera vez con este señorito, que no teníamos ni para pagar el café. Yo 1,40 tenía en la tarjeta», recordó con simpatía y añoranza Ayvan Romero. Y acto seguido interpretaron 'Noches de bohemia' de Navajita Plateá. El repertorio de versiones continuó con Gloria Stefan, Nolasco, Fondo Flamenco, Niña Pastori y los citados Andy y Lucas... La verdad es que pareció que el Parrilla contraprogramaba a la Casa de Andalucía con un dúo flamenco que se ha dado a conocer tocando en la calle, en La Laurel.

La prueba de que Ayvan Romero lo hizo bien y convenció es que, a pesar de la lluvia, el público permaneció en el sitio. Lo único, pero importante, que reprochar es que el repertorio se basara en canciones de otros artistas y no creaciones propias. Finalizó a ritmo de rumba y anunció la grabación del videoclip de su canción 'La calma' este martes en la plaza la Inmaculada de Logroño, para lo que precisa de figurantes.

A quien sí le afectó la lluvia fue al navarro El Posti, que se quedó con poco público. Con siete músicos en el escenario, la banda mostró un pop rock bien realizado pero que se quedó algo frío. Eso sí, el aire flamenco se mantuvo con la versión de 'No estamos locos' de Ketama, aunque el grueso del repertorio fue su primer disco, 'Proyecto chamán'. La banda, entre Extremoduro y Sabina, con saxofón, trompeta y coros femeninos, estaba muy bien armada pero le faltó fuerza. Al pedir al público que les siguiera, reconoció El Posti: «Vivimos del aplauso porque del dinero, tristemente, va a ser que no».

El cuarto y último concierto fue, sin duda, el mejor, el de los aragoneses Modelo. Lo que más llamó la atención, además de las buenas maneras, fue que el dúo actuó con atuendo de verano en una fría noche otoñal. El batería, sin camiseta, y el cantante, en pantalón corto. Y también, que a pesar de ser solo dos hicieron vibrar y tuvieron más potencia que los tres artistas anteriores juntos, como ya han demostrado antes otros dúos como The White Stripes, Cala Vento, Niña Coyote eta Chico Tornado, Lady Banana... Y eso con «una batería de niño y un ukelele», advirtieron, pero también con 'samplers'. Con cierto aire a Carlos Sadness, sorprendieron con directo arrollador en el que cuenta mucho el saber hacer del cantante Jorge Doherthy, quien recordó haber sido monitor de campamento y, de hecho, subió a los niños al escenario y los hizo bailar tras, aparentemente, estar allí plantados y un poco asustados. Eso sí, como parece que obligaba el cartel, hubo dos 'covers', un popurrí con canciones de Vicco, Quevedo y Morat; y otras con temas de Bongo Botrako, Amaral, El Canto del Loco y Fito & Fitipaldis. El de Modelo fue un directo muy divertido que se hizo muy corto.

Hoy finaliza el Parrilla San Mateo con la jornada 'Equal', que contará, a partir de las 20.00 horas, con Donna, Blackpanda y Lena Makana.

Comenta Reporta un error