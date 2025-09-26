Semilla de toreros en el bolsín Taurino de Logroño El evento celebrado este viernes en La Ribera confirma que se trata de una plaza que también apuesta con rotundidad por la juventud

Isabel Virumbrales Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:50

Hay quienes piensan en la plaza de toros de Logroño como un coso en el que solo se anuncian por San Mateo los diestros más destacados de la temporada. Nada más lejos, La Ribera es una plaza de toros que también apuesta por la juventud. Desde la exhibición de toreo en alguna mañana de vacas hasta esta tarde, el futuro de la tauromaquia tiene su espacio. Pasadas las seis de la tarde dio comienzo el paseíllo del II Bolsín Taurino Ciudad de Logroño, un festejo de promoción con Aarón Navas, de Igea, y Javier Fernández 'Fino', de Alfaro.

Aarón Navas saludó de capote al primer ejemplar del festejo que pedía mucha suavidad en los cites. Lo mismo sucedió en la muleta, el animal demandaba dulzura en el toque y Navas procuró llevarlo a media altura. Los mejores pasajes llegaron con la mano izquierda con la que citó con tersura, echando los vuelos. Saludó desde el tercio al respetable.

Navas recibió al tercero de la tarde, un ejemplar que también pidió mismo en el toque. El igeano armó una faena medida en la que las alturas así como la distancia fueron la clave. Fue un gusto ver al joven en La Ribera y su evolución desde la última vez que pisó el coso logroñés en la primera edición del Bolsín.

Javier Fernández realizó un saludo muy medido a su primer añojo rematado con una media muy torera. Planteó la faena dejando la muleta siempre puesta y buscando situarse adecuadamente. Buscó la colación con un ejemplar que fue repetidor y de embestida pronta. En el concepto del alumno del CITAR de Guadalajara se intuye un carácter muy clásico sobre el que ha de seguir trabajando. Dio la vuelta al ruedo.

El cuarto ejemplar de la tarde fue para Javier Fernández que brilló al natural con un animal que se quedaba paradito y, de vez en cuando, miraba más al torero que a la muleta. Con todo, a pesar de que aún hay camino por hacer, volvió a gustar el estilo puro de Fernández.

