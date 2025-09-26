Palcos VIP para vivir la fiesta sin salir de casa

Alberto y José Luis, desde una terraza con vistas a la animada calle Portales esta semana matea.

Javier Campos Logroño Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:16 Comenta Compartir

Que el pasado lunes la lluvia hiciese acto de presencia en la previa de la primera noche de fuegos artificiales de las fiestas de San Mateo no fue problema alguno para Sonia y los suyos. Como tampoco lo fue para ninguno de los vecinos del número 1 del paseo del Prior, comunidad de propietarios cuya terraza se convierte cada sanmateos en privilegiada atalaya desde la que ver tan colorido espectáculo sobre el cielo de La Ribera. Allí suelen reunirse cada septiembre, en ocasiones con familiares y amigos en calidad de invitados, para disfrutar de uno de los palcos VIP de la pirotecnia festiva que tanto gusta en nuestra ciudad.

Como Sonia, los hay afortunados que pueden participar de la fiesta sin salir de casa. Otra forma de vivir cada acto, una manera diferente de disfrutarlos, en bata y zapatillas si así se quiere... Son unos cuantos los que pueden hacerlo; eso sí, hay que alzar la mirada para darse cuenta de su presencia, y solo entonces uno puede llegar a envidiarles. «Si llueve, te puedes incluso resguardar», presume esta madre de dos hijos de 8 y 6 años.

Desde el paseo del Prior, Sonia Morga y otros vecinos disfrutan de los fuegos artificiales como si de un cine en el parque de La Ribera se tratase. Sonia Tercero

Balcones y terrazas con vistas a los principales escenarios mateos permiten estar presente en la semana grande de Logroño de forma privilegiada o, cuando menos, distinta. Diario LA RIOJA ha podido 'colarse' en algunos de ellos comprobando 'in situ' las posibilidades que ofrecen estos miradores con vistas al parque de La Ribera, a la calle Portales o a la mismísima Concha de El Espolón, ahí es nada.

«Mis padres llevan 40 años viviendo aquí y hemos visto de todo, y no solo en San Mateo». Quien así lo cuenta es Yolanda Burgos, con balcón a la plaza del Ayuntamiento, un sexto del número 20. Uno de los mejores sitios para contemplar desde lo alto un disparo del cohete que nada tiene que envidiar a los ventanales del mismísimo Consistorio. «El disparo se ve perfectamente, aunque, por poner un pero, los árboles no dejan de crecer y los conciertos, como el de Izal, se ven algo peor... te tienes que mover», apunta.

Plaza del Ayuntamiento Yolanda Burgos, sábado en el cohete, y domingo en Izal, desde su balcón. Juan Marín El Espolón Eduardo y amigos brindan con 'Tierras de Murillo' en dirección al paseo y a la Concha. La Rioja Portales Alberto y José Luis, este lunes, desde una terraza con vistas a la animada calle. Justo Rodríguez Plaza del Mercado Gina Camelia, en otro de los miradores de la fiesta. La Rioja 1 /

No son las terrazas que llaman tanto la atención el día en el que comienza todo, pero ese balcón permite a los padre de Yolanda, a punto de cumplir los 80, vivir la alegría de esa primera jornada desde la comodidad que aporta su propio domicilio. Y nos lo narra mientras Dollar Selmouni actúa como telonero en el «concierto top» de sanmateos 2025.

«Da igual que sea San Mateo, San Bernabé, Reyes o Carnaval, una carrera o el día del vecino, es una gozada, la verdad, sobre todo con niños pequeños. Nosotros, que somos cuatro hermanos, hemos subido a mucha gente a casa...», explica mientras insiste en que a lo largo de los años «hemos disfrutado mucho del balcón y de sus posibilidades». ¿Molestias? «Siempre hemos sido de buen dormir y, siendo los conciertos solo unos pocos días al año, el ruido no nos ha preocupado, la verdad. Hay quien nos dice que no querría vivir tan en el centro, y otros a los que les gustaría poder hacerlo», concluye.

«Da igual que sea San Mateo o San Bernabé, Reyes o Carnaval... es una gozada, sobre todo con niños pequeños»

«Desde aquí arriba ves pasar la vida de nuestra ciudad», resumen desde la azotea del número 3 de una calle como Portales

En ese sentido, otros como Gina Camelia o Eduardo también dan testimonio de las opciones que brinda cualquier espacio con vistas a la plaza del Mercado o a El Espolón, otros de los escenarios mateos por antonomasia. Entre uno y otro, la transitada Portales, con una terraza en el número 3 que permite una panorámica completa de la céntrica y festiva vía.

«Se disfruta todo el año, y también en fiestas, claro», ponen de manifiesto Alberto Elizondo y José Luis Guzmán. «Desde aquí arriba ves pasar la vida de nuestra ciudad», apuntan en referencia a Navidad, Carnaval, Semana Santa, cualquier festejo de verano desde junio a septiembre, y a lo que esté por venir a partir de ahora y hasta finales de año. «Es un lujo,», resumen en referencia a una de las excepcionales atalayas de la fiesta, testigos, en este caso no mudos, del pulso de parte importante de toda ciudad, sus fiestas tradicionales y populares.

Comenta Reporta un error