Jacinta, la voz femenina que otros silenciaron Las rutas teatralizadas 'Logroño con nombre de mujer' rescatan la figura de la Duquesa de la Victoria y de otras mujeres que forjaron la historia de la ciudad

Miguel Carrera y Maya Salaverría posan frente al Museo de La Rioja, antiguo palacio de Jacinta Martínez de Sicilia.

Juan Marín del Río Logroño Domingo, 5 de octubre 2025, 22:09

«Este palacio no era de Espartero, era mío», bromea Maya Salaverría al final del recorrido, frente al Museo de La Rioja, antigua casa de Jacinta Martínez de Sicilia, la Duquesa de la Victoria. La actriz, que da vida a esta figura silenciada por la historia, lo dice con el aplomo de quien recupera una verdad robada. Y durante una hora, en las calles de Logroño, consigue que Jacinta vuelva a caminar entre el público.

Porque fue ella, y no solo su marido, el general Espartero, quien pensó estrategias, escribió cartas y administró haciendas. «Era la noble, la dueña del palacio, la que lo heredó y quien trazó buena parte de los planes que se atribuyen al general», reivindica Salaverría mientras el grupo avanza desde la calle Ruavieja hasta la Plaza del Mercado. A su lado, Miguel Carrera, en el papel de Gregorio Mata, trabajador de bodega, enólogo y trasegador, completa una ruta teatralizada donde se mezclan historia, humor y memoria.

Este paseo, titulado 'Abriendo caminos. Mujer y trabajo', es uno de los tres itinerarios que conforman las Rutas de Igualdad del Ayuntamiento de Logroño. En él, las piedras del Casco Antiguo recuperan la voz de las mujeres que levantaron la ciudad desde el comercio, la industria o la educación. Desde las de Tabacalera hasta las trabajadoras de las conserveras, sus nombres vuelven a ocupar el espacio que les pertenece.

En la calle Ruavieja, los actores detienen al grupo de entre veinte y treinta personas ante las fachadas de las antiguas bodegas urbanas. «Aquí cada puerta era un negocio –explica Carrera–. Como muchos no sabían leer, los comercios se distinguían por dibujos en los carteles de granos, vino o cerveza». El público sonríe y disfruta de las explicaciones de Jacinta y Gregorio, muy metidos en sus respectivos personajes.

La escena se traslada a la Plaza del Mercado, donde Salaverría recuerda «el epicentro comercial y político de una ciudad que creció al calor del Camino de Santiago y de sus mujeres comerciantes». Entre anécdotas y guiños, ambos intérpretes ofrecen una narración que combina historia y emoción, haciendo visible una parte del pasado tantas veces omitida.

En su recorrido no faltan nombres olvidados, como el de Guillermina Ubis, la 'viuda de Arza', pionera en el abaratamiento del coste de la electricidad en los hogares logroñeses de la época. «Gracias a ella bajó el precio de la luz y las familias más humildes pudieron mejorar su calidad de vida», explica Salaverría. También la 'viuda de Solano', mujer que convirtió los caramelos de café con leche en un emblema riojano. «De ahí surgió toda una industria del caramelo, con marcas como El Avión, que nacieron gracias a su ingenio», añade Carrera después de degustar uno de estos dulces con el público.

De regreso a la calle Portales, la voz de Maya resuena entre los estrechos muros. «La historia de Logroño está escrita por muchas manos, pero la mitad de ellas fueron de mujer». Y es cierto, porque la ciudad se abre paso como una geografía de nombres femeninos, de fábricas y plazas donde las mujeres trabajaron, enseñaron, comerciaron y soñaron. La ruta finaliza en el Museo de La Rioja, donde el personaje de Jacinta –entre risas y reivindicación– recuerda que la historia suele tener firma de hombre, aunque la tinta fuera femenina.

Quizá ese sea el poder de estas rutas: que durante una hora, la historia se equilibre un poco. Que Jacinta, Guillermina, las viudas, las maestras y las conserveras recuperen su espacio en las calles donde un día caminaron. Y que, al final del recorrido, una sienta que Logroño también lleva su nombre.

Otros paseos teatralizados

Además de 'Abriendo caminos', el programa municipal 'Logroño con nombre de mujer' incluye otros dos itinerarios: 'Logroño en sus creadoras. Arte, literatura y deporte', y 'Paseamos y jugamos en familia'. La primera recorre la zona de la pasarela del Ebro y destaca la obra de escritoras, artistas y deportistas contemporáneas; la segunda, pensada para público familiar, invita a descubrir el papel de las mujeres logroñesas mediante juegos, canciones y dinámicas participativas por el centro histórico.

Celia Sanz, concejala de Igualdad, subraya, en declaraciones a este diario, que el objetivo es «poner en valor la contribución de las mujeres al desarrollo de Logroño y sensibilizar en igualdad». Las rutas son gratuitas, con aforo limitado a cuarenta personas, y buscan «aprender disfrutando, reflexionando y participando». El programa se desarrollará durante los meses de octubre y noviembre, con diferentes temáticas y actuaciones en cada recorrido. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal o en la Oficina de Turismo, hasta completar aforo.

Las rutas

1 Bodegas La Reja Dorada Inicio de la ruta

El paseo comienza frente a Bodegas La Reja Dorada, una finca que pertenecía a Jacinta Martínez de Sicilia, la Duquesa de la Victoria, donde se encuentra con Gregorio Mata.

2 Centro de la Cultura del Rioja Palacio de los Yanguas

El actual edificio del Centro de la Cultura del Rioja (CCR) fue propiedad de los Yanguas, una próspera familia de mercaderes logroñeses.

3 Plaza del Mercado Epicentro del comercio

La plaza del Mercado fue un punto estratégico en el Camino de Santiago, así como un importante enclave entre los territorios de Castilla y Navarra.

4 Calle Portales Un desmayo repentino

Un desmayo repentino Durante la ruta, la Duquesa de Alba sufre un desmayo. Varias mujeres del público, junto a Gregorio Mata, evitan que se caiga al suelo.

5 Plaza de Abastos Productos y conservas

En la plaza de Abastos, el papel de la mujer fue fundamental. Allí vendían la materia prima para las 45 conserveras riojanas del siglo XIX..

6 Plaza de San Agustín Una dulce recompensa

Una mujer del público prueba uno de los caramelos de café con leche de la 'viuda de Solano', muy populares en la ciudad.

7 Museo de La Rioja Llegada a su palacio

Tras la ruta teatralizada, ambos actores llegan a Palacio, actual Museo de La Rioja, donde la Duquesa de la Victoria residió junto a su esposo, el general Espartero.

