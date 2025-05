Las colillas de tabaco, residuos peligrosos

La Rioja Viernes, 9 de mayo 2025, 07:42 Comenta Compartir

Sobre los efectos nocivos del tabaco no hay debate posible. Los tiene y en abundancia. Y lo mismo pasa con los restos del mismo que quedan tirados por las calles. Ecologistas en Acción quiso ayer hacer hincapié en el impacto de las colillas dispersas sobre las aceras y lo hizo pidiendo al Ayuntamiento de Logroño que realice una campaña ciudadana de sensibilización sobre la importancia de no arrojar a la calle las colillas de los cigarrillos, dado que tienen, quisieron destacar, un impacto en la salud y en el medio ambiente. No se quedan en la campaña los ecologistas agrupados en esta entidad, sino que también considerar preciso que se repartan ceniceros personales.

Incluso apostarían por la renovación de todas las papeleras colocadas a lo largo y ancho de la capital para incorporar un modelo que disponga de un recipiente que permita depositar este tipo de residuos.

Ecologistas en Acción ha tenido en cuenta que se está debatiendo la posibilidad de que se prohiba fumar en las terrazas. A su entender, en el caso de que finalmente la normativa no recoja esta prohibición, sí se debería obligar a todas las mesas de las terrazas y veladores para que dispongan de un cenicero. Las entradas de los bares, discotecas, salas de fiestas y edificios públicos, que son otros lugares habituales de amontonamiento de filtros de tabaco, también deberían adoptar las medidas pertinentes, según consideran desde Ecologistas en Acción, desde donde apuestan, también por que se contrate una empresa que se dedique al reciclaje de este residuo.

Todo porque si las colillas dispersas por el suelo son arrastradas hacia las alcantarillas, pueden terminar en ríos y en océanos. Y tienen «miles de sustancias tóxicas, desde nicotina a metales pesados (mercurio, plomo, cadmio, arsénico), ácido cianhídrico, hidrocarburos aromáticos policíclicos...», añaden, para recordar que pueden permanecer incluso diez años liberándolas dado que tienen componentes no biodegradables.

Las colillas, según sus datos, representan el 40% de los residuos que se recogen en la calle por los servicios de limpieza pública y son consideradas, en la recogida de basuras, como 'fracción resto' y van al vertedero, pero, debido a su carácter tóxico, no deberían tratarse así, opinan desde la entidad.

Comenta Reporta un error