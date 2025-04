Con el Ebro como vecino perfecto

Una postura común sobre la instalación de la 'caja de música'

Se muestra hasta belicoso Miguel Fombellida con la 'caja de música', como alude al recinto de grandes eventos que se instalará en la parcela contigua al Mundial'82. Porque, al igual que los vecinos de El Campillo, creen en la Asociación Norte que el elegido no es el mejor emplazamiento. Fombellida lo argumenta con dos puntales como base: el ruido y la seguridad vial. Las molestias acústicas son evidentes, pero ven el problema del tráfico y la seguridad hasta más grave: «Será una ratonera: si quieren hacer 1.800 aparcamientos es porque calculan que vendrá mucha más gente». «A ver cómo van a articular las salidas del barrio con los accesos que tenemos, que colapsan con cuatro coches», sostiene el presidente, que teme que «se hipoteque la entrada y salida de los domicilios de todo el barrio». «No es el tipo de proyecto que necesita la ciudad o el barrio ni siquiera económicamente: es un proyecto de altibajos, es decir, en momentos puntuales, tienes una afluencia de mucha gente, pero eso no da continuidad durante todo el año ni estabilidad económica, no genera empleos ni actividad regularmente», concluye.