Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño Cuatro salas de 86, 85, 51 y 37 butacas darán forma al nuevo espacio proyectado en los bajos de Belchite 10 | La cadena busca devolver las salas de exhibición al centro de las ciudades y trabaja en colaboración con FC35 en una apertura prevista para finales del primer trimestre de 2026

La fachada del edificio de Belchite 10-12, en obras, en cuyos bajos abrirán los cines Embajadores.

Javier Campos Logroño Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:22

Cuatro salas, un vestíbulo-ambigú, aseos y almacén en planta baja, amén de instalaciones en una entreplanta 'técnica'... Así son los cines proyectados por Embajadores y FC35, alianza entre el grupo madrileño y los consultores logroñeses de cine que, tal y como anunciaron el 31 de julio, harán posible que, definitivamente, «el cine comercial vuelva al centro de la capital de La Rioja».

Tan esperados cines, que se emplazarán en los bajos del número 10 de la calle Belchite, donde otrora se ubicase la tienda de mobiliario de diseño Roche Bobois, siguen su tramitación con las previsiones de abrir sus puertas, siempre que sea posible, a finales del primer trimestre del año que viene, 2026 (primavera a más tardar). Y todo ello mientras se empiezan a conocer los detalles de los mismos.

Así, y según consta en el proyecto de reforma y actividad del local a exposición pública en el Ayuntamiento de Logroño, con Embajadores Rioja Cinematografía como promotor, serán cuatro salas de 86, 85, 51 y 37 butacas, en grada, si bien se tratará de ganar alguna más de las 259 que de momento figuran en la documentación como resultado de reducir columnas, tal y como precisa Félix Abel de la Cruz a Diario LA RIOJA.

La reforma propuesta en una superficie de 446,31 metros cuadrados en forma de 'L', sobre el papel, plantea dos accesos con doble puerta de ancho de 1,60 metros desde la propia calle Belchite; entradas y salidas a un vestíbulo y a un ambigú, es decir, «a un espacio diáfano donde confluyen todas las circulaciones del edificio, dotado de un mostrador con tres puntos de venta, uno de ellos adaptado, para tiques, comida y bebida».

A partir de ahí, las cuatro salas resultantes aprovechan al máximo dicha superficie pues, según explica el citado responsable, «cada metro cuadrado cuenta». La más pequeña, la 2 en los planos (junto a la entrada y la más próxima a la calle), dispone de 37 plazas distribuidas en seis filas (preparada para pantalla Flat de hasta cuatro metros de longitud). A continuación, la 1, que es la de mayor tamaño (única con doble acceso, desde el vestíbulo-ambigú y desde el pasillo), con 86 plazas distribuidas en ocho filas (preparada para pantalla Scope de 6 por 2,51 metros).

Ya en la segunda mitad del local, y al fondo, donde también se ubican los aseos, aparecen las salas 4 y 3. La primera cuenta con 51 plazas distribuidas en seis filas (preparada para una pantalla Flat de 4,8 por 2,60 metros); mientras que la segunda y última, con 85 plazas distribuidas en 10 filas (preparada para pantalla Flat de 4,50 metros de longitud).

Según anuncian los promotores, todas estarán equipadas con «las últimas tecnologías del sector» y tendrán como seña de identidad «una selecta y cuidada programación». El objetivo, dicho está, es «recuperar el cine de proximidad», en un enclave que, si bien no ha contado nunca con salas de proyección, se encuentra a medio camino de otros cines emblemáticos que hubo en Logroño, como el Sahor, Dúplex y Astoria, en la manzana comprendida por San Antón, Pérez Galdós y República Argentina, y el Diana, en Juan XXIII.

Una reforma de más de 600.000 euros que se prolongará seis meses Seis meses de obras a iniciar «en cuanto se puedan». Y ello tras ver «unos cien locales eligiendo, pues así lo requiere el proyecto, el de mayor altura (en torno a los cinco metros)». Félix Abel de la Cruz, responsable de FC35 Consultores de Cine, explica que Cines Embajadores Rioja, tras los de Madrid, Oviedo y Santander, apostarán por un «nuevo concepto cinematográfico alejado de las grandes 'multisalas' de los años 90 y que se caracteriza por cines racionales que permiten la contención de los gastos y una óptima gestión». De entrada, en cualquier caso, la reforma del local requerirá una inversión de 636.435,80 euros según la documentación oficial, 442.000 de ejecución material (con un proyecto elaborado por el estudio riojano DGN arquitectos).

