Un mirador al Ebro con demasiado ruido

En el espacio que abraza el parque del Ebro desde la margen derecha del río, tiene su influencia la Asociación de Vecinos Excuevas-Norte-Barriocepo. Presidida por Celia Serrado, esta entidad convive con resignación, como otras asociaciones vecinales de la parte del Casco Antiguo, con los problemas que genera el ocio nocturno y el turismo desaforado, un binomio que está desalojando de vecinos algunas de las calles emblemáticas del centro histórico.

Entrando en detalle Servicios Centro de salud (La Villanueva), una ludoteca municipal (La Oca) y guarderías.

Comercio Apenas queda ningún local abierto.

Parques y zonas verdes Muy próximo está el parque del Ebro, una enorme zona verde, aunque sin zona de juegos infantiles.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– Estamos en el centro de Logroño y, al mismo tiempo, disfrutamos de un lugar privilegiado frente a un parque con unas vistas maravillosas tanto en invierno como en verano.Es un lujo tener nuestras vistas, que vemos hasta los pueblos de Navarra y Álava.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– Los botellones. Es terrible, llamas a la policía y no te dan ninguna solución, como mucho te dicen que cierres la ventana y bajes la persiana, porque es en verano cuando más problemas hay. La peor zona es la del parque del Ebro que da al soto y la parte de la falsa muralla de la calle Norte. Ahí aparcan los coches, se llevan la bebida, ponen la música a tope con las puertas abiertas y nos 'amenizan' a los vecinos la noche y la madrugada... También lo sufrimos bastante en la plaza de la Oca.

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– La derogación definitiva y de forma legal, debidamente aprobada y publicada en el BOR del PERI Barriocepo 31. Ese plan contemplaba la demolición de las casas de toda la zona sur de la calle del Norte, con la excusa de construir aparcamientos subterráneos y viviendas de lujo hacia un lado y de protección oficial o de precio tasado en la otra vertiente de la calle. Todo eso expropiándonos, no comprando, nuestras viviendas. Nos movilizamos y aquello quedó en suspenso. Pero no se termina de eliminar o anular del todo. Dicen que tienen un proyecto nuevo para arreglar la calle pero no lo terminan de presentar ni de hacer; ese silencio sobre la calle del Norte nos tiene muy preocupados a los vecinos.

En segundo lugar, queremos una mejor iluminación en el parque porque tenemos un problema importante sobre todo en verano. Hay mucha vegetación, los árboles son muy altos y las farolas muy bajas, con lo cual, el riesgo que se corre por la noche es importante. Sabemos que se han dado casos de agresiones que no han salido en prensa, por eso pedimos también más policía a pie por la zona.

La tercera reclamación es la falta de vecinos residentes y de servicios básicos. Antes había zapaterías, carnicerías, pescaderías, bares de chiquiteo... ahora son todo bares de copas. Y habiendo turistas como hay podrían fomentar el pequeño comercio de cosas típicas de La Rioja, como el calzado o la artesanía... Es una pena que teniendo, por ejemplo, las iglesias espectaculares que tenemos no sepamos explotarlas y que lo único que se potencie sean los bares para jóvenes.

– ¿Y qué le sobra a la zona?

– Viviendas turísticas, porque en el barrio hay por lo menos dos edificios enteros en construcción que se van a dedicar a pisos turísticos. Y sin contar los ilegales, que ni sabemos los que hay. Ese tipo de alojamientos restan pisos en alquiler y entonces se pierde vecinos, es la pescadilla que se muerde la cola. Entre eso y los hoteles, ¿dónde va a vivir la gente? Antes esto tenía vida, había gente viviendo, que es lo que le da vida al barrio y es lo que hay que fomentar.

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– Llevamos mucho tiempo pidiendo en los presupuestos participativos un centro de la tercera edad con todos los servicios. No queremos un club social, que es lo que han hecho en la calle San Gregorio, sino un centro para mayores, con servicio de peluquería, comedor... más aún teniendo en cuenta que este es un barrio en el que los residentes de toda la vida son bastante mayores.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Más apoyo, que nos hagan sugerencias, que nosotros no llegamos a todo porque no podemos estar en todo el barrio. Que contribuyan un poco en las sugerencias y que apoyen en las reivindicaciones, que no tengamos que ser siempre los mismos los que vamos al Ayuntamiento a reclamar cosas para el barrio.

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Nos urge lo del PERI y que empiece a controlar de verdad el tema de los pisos turísticos.

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– Tenemos bastantes niños y hay por lo menos tres guarderías y una ludoteca en la calle Sagasta. Para los jóvenes no hay nada, hemos pedido en varias ocasiones tanto centro para jóvenes como para los mayores, pero ni caso.

– ¿Y para los animales de compañía?

– Con los animales de compañía no tenemos problemas, si acaso con algunos dueños que no recogen los excrementos o no limpian los orines de los perros. Es una cuestión de civismo, que muchos no respetan.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– La atención y el mantenimiento que nuestro barrio no tiene es una de las cosas que más envidiamos y la vuelta de los vecinos que nos han abandonado y que se han ido precisamente a esos otros barrios.

Ampliar La Casa del Inquisidor, actual sede de Fundación Dialnet. Juan Marín Un patrimonio que termina olvidado por no poder disfrutarse La riqueza del patrimonio histórico de Logroño es motivo de orgullo para los residentes del casco histórico de la capital aunque la presidenta de Excuevas-Norte-Barriocepo repara en que, en ocasiones, determinados vestigios se olvidan por no poder ser visitados. Cuenta Celia Serrano que la Casa del Inquisidor, actual sede de la Fundación Dialnet, se sometió a un intenso trabajo de restauración para dar lustre a las joyas que esconde el edificio ubicado en el cruce entre Barriocepo y la travesía de Excuevas. La Casa de Mateo de Nuevas conserva en su interior los restos de una planta vinificadora antigua además de una excelsa decoración recuperada. «Un tesoro», a juicio de Serrano, que debería poder visitarse para el disfrute y conocimiento de propios y extraños.

