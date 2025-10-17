Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro La iniciativa ciudadana, que aspira a reconstruir el histórico puente que unía las orillas de La Rioja y Álava, lleva ya 400 firmas y recogerá apoyos este domingo en El Cortijo

Alberto Gil Logroño Viernes, 17 de octubre 2025, 10:55 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

Poco a poco, pero sin descanso. 'Acción por el Mantible', una iniciativa ciudadana surgida a ambos orillas del histórico puente abandonado históricamente tanto en la orilla riojana (El Cortijo) como en la alavesa (Laserna-Laguardia) continúa recabando firmas para su reconstrucción y este domingo recogerá apoyos en la Jornada del Vino y el Chorizo Asado que se celebra en El Cortijo: «Es una actividad en la que reunimos bastante gente, así que vamos a ver si le damos un impulso», explica Emilio Luis Sáenz Guillén, miembro del colectivo.

'Acción por el Mantible' surgió a mediados del pasado mes, con el inicio de una recogida de firmas a través de change.org ('Que el Mantible vuelva a cruzar el Ebro'), para prestar atención a un bien patrimonial de indudable interés cultural pero abandonado históricamente desde ambas orillas, seguramente por ser de 'titularidad' compartida. El Mantible data del siglo XI y unía los poderosos reinos de Pamplona y de Nájera. El Ayuntamiento de Logroño sólo reaccionó tras el colapso de los restos en 2021, mientras que Álava, que había hecho algunas actuaciones de consolidación en su 'orilla' en los años 80 del siglo pasado, ahora última nuevos trabajos para mejorar su asentamiento.

El problema es que nadie hasta ahora se ha planteado reconstruir el paso entre ambas orillas, que es lo que reclama esta iniciativa ciudadana y para lo que pide firmas de apoyo de uno y otro lado del Ebro: «Acción por el Mantible nace con el propósito de reconstruir puentes, en todos los sentidos. Creemos que la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico contribuye de forma crucial al bienestar emocional colectivo y a la cohesión social, y es, por tanto, un deber moral además de una responsabilidad intergeneracional», indica Emilio Luis Sáenz, quien considera el Mantible «un símbolo de unión, que trasciende su función material y encarna la conexión entre distintos pueblos y generaciones a través de la historia».

El colectivo asegurar estar «dolido» por la situación de abandono y deterioro general que padece el patrimonio histórico riojano y poner como ejemplo contrario Navarra: «La reconstrucción del puente Mantible supondría un impulso inigualable para la revitalización cultural, social y económica de la zona, así como una oportunidad única para sentar un precedente de cooperación entre La Rioja y el País Vasco».

De momento, Acción por el Mantible ya ha hecho llegar su propuesta a los ayuntamientos de Logroño y Laguardia, está buscando apoyo científico en las Universidades del País Vasco y La Rioja y su idea es llevar una propuesta concreta también a los Gobierno de La Rioja y Vasco.

