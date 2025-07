Un lío de cables sin desenredarse desde hace 30 años

Javier Campos Logroño Domingo, 6 de julio 2025, 18:55 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

Cuestión de estética pura y dura. Y así van ya más de 30 años... La cruzada de Carlos Martínez Larringan viene de lejos, pero el caso es que sigue de plena actualidad. Así se constata en las propias páginas de Diario LA RIOJA, donde este vecino de la capital lleva tres décadas dando la cara y reclamando soluciones ante un problema que lo visibiliza en Logroño, aunque se comparte con muchas otras ciudades.

La capital autonómica sigue en un lío de cables, el de las líneas eléctricas y telefónicas que cuelgan de las fachadas de los edificios, especialmente en el Casco Antiguo y en sus alrededores, y el de las que no cuelgan pero están bien presentes, por todo el centro de la ciudad. Toda una red de lianas, inapreciable en las zonas de más reciente creación –en los nuevos desarrollos urbanos todo el cableado se soterra–, y que va dejándose notar a medida que se avanza por la urbe consolidada para mostrarse en todo su caos llegado a la parte histórica.

Ampliar Carlos, que lleva desde 1994 reclamando soluciones al problema, en su última acción en las Cien Tiendas. Justo Rodríguez

La maraña que forman los tendidos continúa sin desenredarse y eso que, al menos sobre el papel, el Ayuntamiento es consciente de que toca buscar soluciones desde hace varios mandatos. Y ahí es donde aparecen vecinos como Carlos, quien ya en 1994 en 'La Rioja' del domingo daba cuenta del problema: «Por unos alabada y por otros denostada, la peatonalización de Logroño sigue su curso. Pero a este cambio de imagen global de la ciudad no le acompañan pequeños detalles que pasan desapercibidos para el Consistorio, pero no para el viandante», escribía en alusión a los tendidos eléctricos y telefónicos.

Desde entonces, Martínez Larringan, quien vio impotente como a principios de los 2000 se acometía la remodelación de su calle Canalejas sin que nadie reparase en tal detalle, viene reivindicando que en cada renovación de vías se soterre dichas conducciones a fin de despejar de cables edificios y alturas.

Una cruzada que dura más de 30 años El logroñés Carlos Martínez Larringan lleva desde 1994 denunciando en las páginas de Diario LA RIOJA el problema del cableado en las fachadas de los edificios de la capital 30/10/1994 Peatonalización de las 100 tiendas «La renovación de varias calles comerciales ha dejado en el olvido el cableado», lamentaba Martínez hace 31 años 20/12/2005 ¿Por qué no se aprovechan...? «¿Por qué no se aprovechan las reformas de Pérez Galdós y Gil de Gárate para soterrar los cables?», cuestionaba. 19/3/2012 En el centro... y en el Casco El centro de la ciudad y sobre todo el Casco Antiguo visibilizaban un problema que Carlos seguía denunciando. 24/3/2013 Instalaciones incontroladas Artículo que nacía «de la preocupación que bastantes conciudadanos transmitían», nuestro protagonista entre ellos. 21/10/2017 A vueltas con el cableado Cartas a todos los alcaldes y al director, ahora directora, de Diario LA RIOJA. Dando lugar incluso a mociones. 26/5/2022 República Argentina y... Nuevas reformas como la de República Argentina, o Guardia Civil y Fundición, también en el ‘debe’ de Carlos Martínez. Gráfico: J.A. Salazar Una cruzada que dura más de 30 años El logroñés Carlos Martínez Larringan lleva desde 1994 denunciando en las páginas de Diario LA RIOJA el problema del cableado en las fachadas de los edificios de la capital 30/10/1994 Peatonalización de las 100 tiendas «La renovación de varias calles comerciales ha dejado en el olvido el cableado», lamentaba Martínez hace 31 años 20/12/2005 ¿Por qué no se aprovechan...? «¿Por qué no se aprovechan las reformas de Pérez Galdós y Gil de Gárate para soterrar los cables?», cuestionaba. 19/3/2012 En el centro... y en el Casco El centro de la ciudad y sobre todo el Casco Antiguo visibilizaban un problema que Carlos seguía denunciando. 24/3/2013 Instalaciones incontroladas Artículo que nacía «de la preocupación que bastantes conciudadanos transmitían», nuestro protagonista entre ellos. 21/10/2017 A vueltas con el cableado Cartas a todos los alcaldes y al director, ahora directora, de Diario LA RIOJA. Dando lugar incluso a mociones. 26/5/2022 República Argentina y... Nuevas reformas como la de República Argentina, o Guardia Civil y Fundición, también en el ‘debe’ de Carlos Martínez. Gráfico: J.A. Salazar Una cruzada que dura más de 30 años El logroñés Carlos Martínez Larringan lleva desde 1994 denunciando en las páginas de Diario LA RIOJA el problema del cableado en las fachadas de los edificios de la capital 19/3/2012 30/10/1994 20/12/2005 Peatonalización de las 100 tiendas ¿Por qué no se aprovechan...? En el centro... y en el Casco «La renovación de varias calles comerciales ha dejado en el olvido el cableado», lamentaba Martínez hace 31 años «¿Por qué no se aprovechan las reformas de Pérez Galdós y Gil de Gárate para soterrar los cables?», cuestionaba. El centro de la ciudad y sobre todo el Casco Antiguo visibilizaban un problema que Carlos seguía denunciando. 21/10/2017 A vueltas con el cableado Cartas a todos los alcaldes y al director, ahora directora, de Diario LA RIOJA. Dando lugar incluso a mociones. 26/5/2022 República Argentina y... Nuevas reformas como la de República Argentina, o Guardia Civil y Fundición, también en el ‘debe’ de Carlos Martínez. 24/3/2013 Instalaciones incontroladas Artículo que nacía «de la preocupación que bastantes conciudadanos transmitían», nuestro protagonista entre ellos. Gráfico: J.A. Salazar

Escritos remitidos a todos los alcaldes, alcaldesa Gamarra incluida; cartas al director, directora ahora; y llamadas al buzón de la alcaldía o al teléfono del lector de este periódico, dan testimonio de ello –así como de las distintas remaquetaciones y cambios de diseño experimentados por este medio de comunicación–. Muchos de sus mensajes de denuncia, además, se han visto reflejados de una u otra forma durante estas tres décadas poniendo de manifiesto que, a día de hoy, desde la Administración local no se puede obligar a Iberdrola o a Telefónica, por ejemplo, «a hacerlo ni tampoco asumir el coste».

«Caos estético en las Cien Tiendas», son sus últimas y más recientes letras, en referencia a la necesidad de, ahora que se trata de remendar la fallida reforma, tener en cuenta «el soterramiento del cableado eléctrico, de telecomunicaciones y otros elementos que tanto afean y condicionan el aspecto de los edificios de la zona». Y ello después de un hecho que tal vez suponga un cambio en lo visto hasta ahora, que las obras en La Villanueva han tenido en cuenta tal circunstancia y han acometido las canalizaciones de cara al futuro.

«Solo pido que lo tengan en cuenta en cada calle que se renueva», dice Carlos Martínez tras su última acción en las Cien Tiendas

«No persigo más que evidenciar el auténtico caos existente y ponerlo de manifiesto a través de los medios para concienciar a la ciudadanía y de paso a los urbanistas municipales que no deben mantener semejante 'cutrez'», razona a la vez que aporta «algunas de las imágenes más llamativas y reconocibles del bodrio estético que soportan las edificaciones del centro de la ciudad».

Su batalla, no es nueva, ni mucho menos, pero no piensa rendirse. «¿Por qué no se aprovechan las reformas de las calles –ahora en Pérez Galdós y Gil de Gárate– para eliminar los antiestéticos cableados eléctricos?», preguntaba a Julio Revuelta en 2005. O, de la misma manera, ya en 2022 denunciaba que Pablo Hermoso de Mendoza reconociese que «la partida económica que supone soterrar las redes de energía y de telecomunicaciones hace inviable incluirla en República Argentina».

Comenta Reporta un error