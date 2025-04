Un himno a Logroño a ritmo de errata

Javier Campos Logroño Martes, 15 de abril 2025, 07:23 Comenta Compartir

Desde su remodelación hace apenas unas semanas, y llegados al cruce con Portales, es imposible transitar por Sagasta sin entonar el 'Mi tierra es La Rioja, Logroño es mi pueblo' si uno es de aquí. Y es que la idea de insertar el estribillo del 'Himno a Logroño' en el renovado pavimento de la citada calle no ha pasado desapercibida para los vecinos de la ciudad... sobre todo para los que se han parado a reparar en la letra mientras ponían la música en cada una de las cuatro esquinas.

«Mi tierra es La Rioja / Logroño es mi pueblo» en la sureste. «Cruce de caminos / puentes sobre el Ebro» en la noreste. «Cuna de mi lengua / camino de encuentros» en la noroeste. «Nadie en Logroño / se siente extranjero» en la suroeste. Así aparecen dispuestas las cuatro frases (o versos) de la popular composición, con hasta tres de ellas conteniendo erratas. Concretando, sobran dos 's' y falta una 'y', dejando la puntuación de lado. Al menos respecto a la letra escrita por José Manuel Calzada.

Ampliar Sobra una 's': La letra original del ya himno oficial habla de «puente» en singular, en alusión al de piedra. Juan Marín

«Es puente y no puentes, y encuentro y no encuentros...», explica uno de los primeros paseantes en percatarse del fallo, al que posteriormente se le sumó un segundo, buen conocedor de la letra de Calzada a la que puso música Rafael Ibarrula, añadiendo que el «nadie en Logroño se siente extranjero debería llevar una y delante si se quiere respetar el texto original». Dicho y hecho, Diario LA RIOJA, puesto en contacto con el propio Ayuntamiento, ha podido saber que la citada Administración local ya trabaja en subsanar tales errores.

La nueva calle Sagasta fue inaugurada oficialmente el pasado 27 de marzo después de no pocas idas y venidas en torno a un proyecto que contaba de inicio con financiación europea y que, tras el cambio de gobierno municipal en 2023, se modificó reduciendo la plataforma única prevista originalmente. Unos cambios que enfrentaron abiertamente al Consistorio capitalino con el Gobierno central para, finalmente, renunciar voluntariamente a los fondos 'Next Generation' y asumir la remodelación de Escobar y no la de Hermoso.

Ampliar Sobra una 's': «Encuentro» y no «encuentros», escribió José Manuel Calzada, a la espera de ver cómo queda. Juan Marín

Los trabajos, iniciados en junio de 2024 no exentos de polémica –Logroño llegó a justificar las modificaciones ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por «ahorro» cuando las obras ejecutadas han sido más caras–, se demoraron tres meses –los de 2025–. Y ello pese a que no se intervino en la totalidad de la vía pues se reaprovecharon aceras, según puede verse, cuyo estado ha sido (y sigue siendo) motivo de críticas.

Ahora, y más allá del deterioro de algunas de los materiales de construcción y de los restos de pinturas de la intervención de urbanismo táctico que se conservan, los 'peros' llegan a uno de los «elementos diferenciadores» incluidos en el diseño, en este caso las frases del Himno de Logroño, que aparecen junto a imágenes de la concha del peregrino en alusión al paso del Camino de Santiago, a baldosas con racimos de uva, o al guiño incluido al 'skyline' de la ciudad.

Ampliar Falta una 'y': «Y nadie en Logroño se siente extranjero» sería lo correcto al final del popular estribillo. Juan Marín

El Ayuntamiento corregirá las piezas con las inscripciones El Ayuntamiento, después de que Diario LA RIOJA se pusiese en contacto con el mismo tras detectar las erratas en el Himno que pueden leerse en la calle Sagasta, ha informado de que las piezas serán sustituidas. Así, parece claro que a la palabra «puentes» se le quitará la «s» final y al «nadie en Logroño se siente extranjero» se le añadirá la «y» inicial. Otra cosa será saber qué pasa con la palabra «encuentros», pues si bien la letra creada por José Manuel Calzada la dejaba en «encuentro», es decir, en singular, la versión aprobada como oficial el pasado diciembre sí que incluía la citada «s» (a pesar de que no se cante), tal y como recoge el acuerdo del Pleno (de donde se suprimió la coda final con el '¡Viva San Mateo!). Habrá que ver, en cualquier caso, si tal errata se mantiene y se consolida.

