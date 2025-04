Un vecindario entre dos tierras

Nuria Alonso Logroño Lunes, 28 de abril 2025, 07:28 | Actualizado 08:56h. Comenta Compartir

En el linde sur de Logroño, ya en el término municipal de Lardero, aunque a un paso de la capital, se yergue el barrio de Entre Ríos, una zona que ha ido creciendo en residentes, muchos de ellos con trabajo o escuela en Logroño, pero no tanto en conexiones con su gigante vecino. Con la expansión de los sectores R1 y T1, el presidente de la asociación de vecinos, Mario Sáez, ve urgente que se mejoren las conexiones del barrio, tanto en transporte público como en materia de accesos viarios.

Entrando en detalle Servicios Colegio público (CEIP Villa Patro) e instituto (IES La Laboral), centro cívico y centro joven.

Comercio Un par de tiendas de ultramarinos.

Parques y zonas verdes Varios parques con áreas infantiles y una zona de esparcimiento canino en la zona del puente del camino viejo de Lardero.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– La tranquilidad, la desconexión, el relax... Lo que más me gusta es que es una zona muy familiar, nueva, tranquila.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– Lo que más echamos de menos son las conexiones, por bus y por coche, entre ambas localidades. Lo cierto es que Lardero ha multiplicado su población por cuatro o por cinco en veinte años y seguimos teniendo la misma línea de autobús que hace cuarenta. Esto tiene que cambiar y lo llevamos reclamando mucho tiempo. Hay que tener en cuenta que a la gran mayoría de los vecinos de esta zona nos derivaron al centro de salud de La Guindalera y no hay forma de llegar salvo por avenida de Madrid, donde el autobús deja bastante lejos. Y eso que ahora tenemos por el otro lado la nueva rotonda de la N-111, que en principio no se iba a abrir hasta que estuviese todo el cinturón entero terminado. En avenida de Madrid tenemos un cuello de botella a determinadas horas, porque no tenemos más salida que esa. Antes, con el camino viejo abierto, algo se descongestionaba, pero ahora tampoco.

Y luego tampoco podemos presumir de muchos servicios, ya que estamos en zona de nadie y tanto para desplazarte a Logroño o Lardero dependes del transporte, incluso para hacer compra. Por eso, también planteamos que reactiven la zona comercial que hay en la T1, porque en la parte de abajo y por Villa Patro y alrededores apenas hay lonjas y locales.

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– La implantación de una nueva línea de autobús, la apertura de avenida de la Sierra y la instalación de alguna empresa, a poder ser un supermercado, en la zona comercial de la T1.

– ¿Y qué le sobra a la zona?

– Yo creo que nada. Sobran ganas de hacer barrio y ganas de pelear por los servicios. La gente tiene muchas ganas de participar, de reclamar los servicios, están pendientes de las reuniones con los ayuntamientos...

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– La apertura de avenida de la Sierra es clave para nosotros porque desatascaría los accesos. Y por supuesto, una línea de autobús que dé servicio a todo el barrio y que conecte de forma adecuada, no con parches, las dos localidades.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Que se empadronen. Sabemos que suena raro, pero el Ayuntamiento de Lardero nos dice que hay poca gente empadronada. Y ese es su argumento para negarnos muchos servicios, porque los contenedores, por ejemplo, se distribuyen según la población empadronada... Creemos que puede deberse a que muchos vecinos buscan beneficiarse de las ventajas de Logroño Deporte, y eso se solucionaría con un simple convenio entre los dos ayuntamientos para que los vecinos del área metropolitana no se vean perjudicados al empadronarse en sus domicilios.

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Al de Logroño, sobre todo, que agilice lo de avenida de la Sierra y lo del autobús. Y, por cierto, que solucionen los accesos y el entorno de la residencia Caser, porque es un auténtico peligro. No hay ni acera ni un paso de cebra y los usuarios corren muchos riesgos cuando quieren pasear por la zona.

Al de Lardero, que nos atienda cuando le reclamamos servicios, en los asuntos que le vamos exigiendo, que al final es lo que le importa a la gente en su día a día. Y por ejemplo, tenga en cuenta que el nuevo carril bici tiene ya partes levantadas, sobre todo en la zona de las baldosas, que muchas están sueltas ya.

Y a ambos, que nos tengan en cuenta: aunque somos un barrio de Lardero, estamos casi en Logroño, en poco más de media hora andando te plantas en el centro...

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– Sí, es un lugar ideal para formar una familia. Hay colegio público y está enfrente el instituto de La Laboral. También hay centro cívico, donde la asociación oferta un montón de actividades deportivas, y centro joven, que gestiona el Ayuntamiento de Lardero para que los chavales tengan alternativas de ocio los fines de semana.

Para los mayores, hay menos opciones. Hemos pedido que hagan un centro para mayores, pero de momento, no hemos tenido éxito. Y eso que, por ejemplo, Villa Patro es la zona más antigua y tiene muchos vecinos mayores.

– ¿Y para los animales de compañía?

– Igual, muy bien. Hay muchas zonas verdes y en la entrada del camino viejo, donde está el primer puente, hay una zona de esparcimiento canino.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– Sobre todo, los servicios y mayores conexiones de autobús.

Una petición recurrente:un autobús que recorra el barrio El constante crecimiento poblacional que ha vivido el barrio de Entre Ríos no ha recibido las infraestructuras de movilidad acordes a su población. La circunstancia de que las viviendas pertenezcan administrativamente al municipio de Lardero ha obstaculizado en los últimos lustros que puedan habilitarse nuevas líneas de transporte público que puedan dar servicio al nuevo barrio, como sí ha ocurrido con otras áreas de Logroño de reciente creación. Con perspectivas poco optimistas ante una solución cercana, los vecinos recuerdan que muchos residentes en Entre Ríos trabajan o tienen escolarizados a sus hijos en la capital riojana, y viceversa. Y la opción de la anunciada lanzadera entre las dos localidades no convence en absoluto a los representantes vecinales:«Es un parche, hablan de un par de paradas y sin posibilidad de integrarlo en el bonobús de Logroño». Por estas razones, la Asociación de Entre Ríos se remite al próximo contrato de los autobuses para que valore y tenga en cuenta las necesidades de los vecinos residentes en esta zona.

