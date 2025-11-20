Entrando en las pantallas con seguridad

Nuria Alonso Logroño Jueves, 20 de noviembre 2025, 12:38 | Actualizado 12:54h. Comenta Compartir

¿Sabe qué huella digital dejan sus pasos en la Red? ¿Y sería capaz de eliminarla? ¿Conoce el perfil de sus seguidores en redes sociales? ¿Sabría definir para qué sirven las 'cookies'? El entorno digital y su creciente omnipresencia suscita numerosas preguntas cada vez más especializadas entre los usuarios. Sin distinción de edad. Pero, sin duda, son los menores de edad los que afrontan los retos digitales más complicados toda vez que su acceso a la Red se adelanta progresivamente con el consiguiente aumento de los riesgos de su exposición.

Para ayudar a los alumnos de sexto de Primaria de Logroño a abordar los desafíos que genera la digitalización proporcionando herramientas específicas que detecten y sofoquen los riesgos nació la iniciativa 'Empantallados' que, de la mano de la Asociación de la Prensa de La Rioja, busca «que los niños que se enfrentan a las nuevas tecnologías puedan ser capaces de navegar sin naufragar», en palabras de Ana Castellanos, presidenta de la institución.

Ante la atenta escucha de un grupo de escolares del colegio Jesuitas de la capital, la ponente del taller, la periodista Sara Suberviola, ha desgranado este jueves varias claves principales que afrontan los menores antes incluso de disponer de móvil. «¿Cuántos folios creéis que se llenarían con la información personal de una usuaria de una red social que solicitó que le devolvieran todos sus datos?», preguntaba Suberviola a su audiencia. «Dos», contabilizaba uno de los oyentes. «Veinte», sospechaba otro. «Muchísimos más, cuatrocientos», desvelaba Suberviola ante la atónita expresión de los alumnos, que apenas daban crédito a lo que oían.

La propia periodista detallaba que los riesgos ante las pantallas «son todos, porque un móvil es como una ventana a un mundo que, aunque nos parece virtual y aséptico, en realidad no sabemos dónde nos estamos metiendo». De ahí que ella les insiste en «que se imaginen o que se pregunten si se meterían a lo loco en un lugar donde hay un montón de gente que miente sobre su edad o que llevan una máscara que les oculta».

Eso sí, asegura la experta que los menores «cada vez tienen más conciencia porque cada vez les hablamos más de ello». «Pero aunque tú sepas que hay un riesgo, otra cosa es conocer las situaciones concretas y cómo desenvolverte y ahí surgen muchas dudas», cuenta Suberviola sobre la necesidad de esta formación práctica para los recién llegados a las tecnologías.

Buen uso de las nuevas tecnologías

Riesgos como la cesión de información privada, la gestión del correo electrónico con nombres de usuario adecuados o el control de la presencia en redes sociales son algunos de los recursos que el taller pretende proporcionar para acompañar a los alumnos en su transitar por las nuevas tecnologías y que estén capacitados para hacer un buen uso de ellas. El director del centro, Héctor Olarte, ha apuntado que los alumnos aprenden que «lo que se hace en las redes no es inocuo y que todo deja rastro».

En el mismo sentido se ha pronunciado Castellanos, que ha avanzado que, cada edición, la iniciativa 'Empantallados' toma forma en unos ocho centros educativos de Logroño alcanzando a cerca de 400 escolares de sexto de Primaria, que rondan los 11 o 12 años: «Pretendemos darles una serie de herramientas y unas garantías para que su acceso al mundo digital sea lo más adecuado posible». «Lo que pretendemos con 'Empantallados' es que no sean náufragos digitales', ha agregado la presidenta de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

Por su parte, el alcalde, Conrado Escobar, ha destacado la relevancia de iniciativas como esta en un momento «crítico como el que vivimos revestido de inmensas oportunidades, pero también de extraordinarias amenazas». «Tenemos que asegurar entornos seguros y de confianza que van más allá del componente tecnológico, poniendo el foco en las personas», ha subrayado el regidor.

«La huella digital que dejamos en Internet es muy difícil de retirar» Se les percibía atentos, callados, ávidos de la información que les iba desvelando Sara Suberviola sobre los riesgos del mundo digital. Sobre muchos de esos peligros, contaban Marina Muñoz y Leo Ferrer, dos de los alumnos de sexto de Jesuitas, ya venían advertidos de casa: «Nos dicen en casa que no se pinchan en los enlaces que salen en Youtube», explicaba Marina, que añadía que el rastro digital que permanece en la Red es lo que más le llamaba la atención. Coincidía su compañero Leo en señalar la huella que deja su actividad en Internet como un asunto a tener en cuenta porque «luego es muy difícil de retirar».