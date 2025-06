Diez años de fiestas moradas

Iñaki García Logroño Viernes, 6 de junio 2025, 07:12 | Actualizado 07:23h. Comenta Compartir

Blusa morada, pañuelo blanco. Fue allá por el año 2015 cuando esos colores empezaron a coger protagonismo en las fiestas de Logroño, tanto en San Bernabé como en San Mateo. Son los que lucen los componentes de La Uva, una peña que nació hace una década con la intención «de aportar algo nuevo» y que dos lustros más tarde celebra su aniversario tras haber multiplicado de manera notable su envergadura. «Empezamos 26 personas y ahora somos 124 adultos y 46 niños», especifica Miguel González, su presidente. «Y los que vendrán», apostilla.

Aquel 2015 fue especial para las peñas. No se había creado ninguna nueva en la ciudad desde 1983 y ese año nacieron dos: La Uva y la Vendimia. De ellas, solo la primera ha perdurado en el tiempo y eso que sus miembros reconocen que los primeros pasos no resultaron sencillos. «La idea llevaba rondándonos en la cabeza mucho tiempo, pero los requisitos para empezar no eran fáciles de cumplir», rememora González. «Pero en San Bernabé de aquel año nos propusimos sacarla adelante como fuera», certifica el presidente.

Todos los que formaban parte de esos inicios tenían claro lo que ansiaban lograr. «En vez de apuntarnos a otra peña que ya estuviera funcionando, apostamos por crear una para la gente joven; queríamos rejuvenecer este mundo y traer cosas distintas», cuenta Sergio García Monge, vicepresidente de La Uva.

2025 2015 A la izquierda, una de las primeras fotos de la peña; a la derecha, una de las más recientes. Burgueño García / Diego Pelayo

Todo eran buenas intenciones en esos comienzos, pero faltaba por ver cómo eso que estaba en sus cabezas se trasladaba a la práctica. «Fue muy bien», sentencian los peñistas. «El primer año la gente reconoció nuestro trabajo porque decían que estábamos en todos los sitios», recuerda González. «Y además, dentro del ambiente de las peñas, caímos bien y eso también nos ha ayudado mucho», remata.

Esas circunstancias colaboraron para que aquella aventura de poco más de una veintena de jóvenes fuera aumentando. «El primer año casi se duplicó el número de peñistas y desde entonces no hemos parado de crecer», se congratula González. «En este tiempo se han ido unos pocos, han entrado muchos nuevos y ahora vienen numerosas familias con hijos», añade García Monge.

Todos juntos han formado «un grupo humano genial», según los responsables de la peña, quienes admiten que lo que más cuesta de todo es «el tema económico». «Gracias a actividades como las degustaciones vamos cubriendo el presupuesto», señala González. Es, precisamente, en esos actos donde se muestra el buen estado de salud de la peña. «En cada propuesta que organizamos estamos, de media, entre 30 y 35 personas; eso es la envidia de todos», se alegra el presidente de La Uva.

Ese es el secreto para diez años de recorrido que merecen una celebración. Y para ello La Uva ha organizado un festival (La Uva Fest) que se prolonga desde este viernes hasta el lunes en El Revellín y que incluye numerosas actuaciones musicales, como la de Los Gandules. «Queríamos devolver a Logroño todo el cariño que nos está dando; a cualquier acto que organizamos viene mucha gente y eso es de agradecer», comenta Miguel González. «Seguiremos trabajando para continuar creciendo», finaliza.

Las fiestas de San Bernabé viven hoy su pregón Antes de que mañana se lance el cañonazo del inicio de las fiestas de San Bernabé, este viernes se lee el pregón. Será a partir de las 18.30 horas en El Revellín y ese será uno de los actos principales de una jornada que también incluye visitas divulgativas a los colegios o bailes renacentistas en la plaza del Mercado. Además, arranca La Uva Fest con la inauguración (20.00 horas), y dos conciertos: el de Eli & Los Revivalites (20.30) y el de Jordi Evole & Los Niños Jesús (22.30 horas).

