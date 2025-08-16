Descubriendo los entresijos de los bares de Logroño

N. A. D Sábado, 16 de agosto 2025, 08:38 Comenta Compartir

Son lugares de ocio, de disfrute, de esparcimiento, incluso de broncas. Y por supuesto, de mucha terapia. Da igual que sea el clásico bar de barrio, el centenario local del centro histórico o el innovador establecimiento del barrio de moda. Los bares acompañan al ciudadano en sus rutinas diarias desde primera hora de la mañana y hasta el último instante de la jornada, sea esta laboral o festiva. A veces, incluso con la persiana a medio echar.

Los bares de Logroño y quienes les dan el alma, sus responsables, han surtido de entretenimiento y risas a generaciones enteras. En su interior se han gestado desde tratos empresariales millonarios o acuerdos políticos secretos hasta conversaciones infinitas o noches de juerga interminables.

Muchos son sede de cuadrillas que les insuflan vida; otros, de grupos que aguardan un maratoniano día de trabajo; los hay que lucen paredes plagadas de premios o de reconocimientos; otros tan solo se afanan en asegurar la mera supervivencia. Pero todos comparten el destino de aliviar, aunque sea mínimamente, la carga del quehacer cotidiano de sus clientes, sean estos frecuentes u ocasionales.

Por eso, a partir de este lunes, Diario LA RIOJA estrena una nueva serie semanal de reportajes con la que profundizará en las historias más desconocidas, las anécdotas más divertidas y los momentos más curiosos de algunos de los bares más emblemáticos de la capital riojana.

Desde este lunes 18 de agosto, los lectores de Diario LA RIOJA y de larioja.com serán testigos de las mil y una historias que se viven en los bares, de los personajes que pueblan sus barras, de los detalles que marcan las vivencias de sus responsables, de las tradiciones que enmarcan su éxito. Así, un periodista y un reportero gráfico recorrerán los establecimientos de hostelería de Logroño para reflejar en un amplio reportaje, que también tendrá su versión multimedia, todo lo que acontece en estos lugares tan reconocibles.

La serie 'Quedamos en el...' comienza este lunes, 18 de agosto, con un recorrido por los entresijos de uno de los locales clásicos de la ciudad, el Café Moderno, que de la mano de su propietario Mariano Moracia, desgranará los secretos de un establecimiento que va camino de cumplir los 110 años en el corazón mismo de la ciudad.

Así pues, no se lo pierdan y, lo dicho, ¡nos vemos en los bares!