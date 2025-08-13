Dónde dejar las maletas para un turismo sin peso

Adriana Iruzubieta Logroño Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:28 Comenta Compartir

Logroño amplía su oferta de servicios turísticos con las consignas de equipaje para adaptarse al auge del turismo. La llegada de visitantes a la capital riojana no solo se nota en sus calles, bares y bodegas, también en la aparición de nuevos locales que buscan facilitar la estancia de los visitantes de la ciudad. Estos almacenes de maletas son un recurso cada vez más demandado por quienes desean recorrer la ciudad sin cargar con los bultos.

En pleno centro, en la calle Francisco Martínez Zaporta, 8- junto al vending japonés- se encuentra la consigna 24 horas de LockHereNow. Esta ofrece 11 cajetines de diferentes tamaños, disponibles a cualquier hora. El proceso es sencillo: elegir idioma, reservar, seleccionar duración y tamaño y por último, pagar. Antes de irte no puedes olvidar anotar o fotografiar el código de apertura con el que después tendrás que retirar el equipaje. Los precios dependen del tamaño y la duración, por ejemplo, un día en un cajetín M son 6,5 euros, en uno L son 9,9 euros y uno XL 14, 9 euros. Ana y Jose, una pareja de Madrid, decidieron utilizar el servicio porque estaba cerca de su apartamento y así poder «ir sin maleta» mientras caminaban por el centro de la ciudad.

A esta oferta se sumará en breve un nuevo punto en los Apartamentos Marqués de Abastos, que abrirá sus consignas a mediados de septiembre o principios de octubre, en el bajo del edificio, para uso de huéspedes y visitantes externos. Carlos Maiso, el encargado de los apartamentos turísticos, explicó que la apertura se debe a que muchos clientes le preguntaban que «dónde podían dejar sus maletas» y «había mucha demanda sin suficiente oferta». El precio aún no está establecido pero según Maiso será similar al de los demás negocios. La ubicación del establecimiento lo convierte en un punto práctico tanto para turistas como para peregrinos del Camino de Santiago.

Logroño también se ha sumado a la red internacional de Radical Storage, una aplicación que conecta a los viajeros con establecimientos colaboradores (desde estancos hasta almacenes de mensajería) que ofrecen este servicio como complemento a su actividad principal. Desde la aplicación puedes ver la disponibilidad y precio antes de reservar, evitando desplazamientos innecesarios. En la capital riojana hay seis puntos disponibles: en el parque Rosalía de Castro, avenida de La Paz, la estatua del Labrador, la calle Múgica y la calle Vitoria. En el local de GLS, ubicado en la calle Múgica, una de sus empleadas contó que llevan ya dos años trabajando con este sistema y funciona «muy bien», «nunca hemos tenido ningún problema».

Otro lugar estratégico para los viajeros es la estación de autobuses, que cuenta con 39 espacios variados para todo tipo de equipaje en su consigna situada a la izquierda en la entrada de la estación. Su funcionamiento es más tradicional, se busca un armario con llave, se compra una ficha (3 euros la pequeña y 5 euros la grande por día) y se introduce, después se saca la llave y se guarda hasta la recogida. Un servicio que en la estación de tren no existe por la cercanía entre ambas.

