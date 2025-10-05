Javier Campos Logroño Domingo, 5 de octubre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Érase una vez... aquel Logroño que era y ya no es. Érase una vez... aquella ciudad que se hacía y vivía de otra manera, yendo y viniendo entre establecimientos de fotografía, de música, videoclubes, de tienditas, que no tiendas, de quioscos, librerías, locales de ordenadores y electrodomésticos, tascas con carácter y, como no, recreativos. Érase esta vez... concretamente la que la asociación sin ánimo de lucro 'Pixel And Games', «grupo nostálgico para la recuperación y preservación del patrimonio videojueguil de aquellos años mozos con maquinitas de las de antes», aprovechó para rendir homenaje a aquellos comerciantes que brindaban la oferta de entretenimiento de los años 80 y 90.

La capital de La Rioja cuenta con un local único y singular que atesora retazos de gremios, comercios y negocios hoy extintos pero que permanecen en la memoria colectiva de toda una generación, en el número 52 de calle Piqueras para más señas.

«Cada uno de estos elementos cuenta una historia. Detrás de cada letrero antiguo, de cada máquina recreativa o cartel descolorido, hay recuerdos, hay familias, hay modos de vida que merecen ser contados y conservados», se escuchó decir en un sencillo pero emotivo acto en el que se quiso reconocer «a todos los que han hecho posible esta iniciativa: a quienes han donado material, imágenes y documentos aportando desde su historia personal al patrimonio colectivo».

Ampliar El dibujante e ilustrador Carlos Sacristán 'Tris', colaborador de Diario LA RIOJA, realizó su propia aportación a tan señalada cita con un singular cartel.

«Nos reuniremos con todas esas gentes que estuvieron a pie de batalla con su comercio en los 80 y 90 agradeciéndoles su apoyo de una manera o de otra a nuestra gran labor de preservar aquella sociedad maravillosa y única aportando ese patrimonio gráfico espléndido que una vez Logroño vistió. Un viaje en el tiempo, al pasado sí, lleno de recuerdos, con una sociedad que, en cada barrio, no dejaba de ser una familia», explicó en la previa Rubén Benítez, quien da voz a la asociación que construye desde 2020-2021 esta especie de cápsula del tiempo.

El colectivo lo hace posible superada la pandemia al haber conseguido reunir videojuegos y material de antaño (de distintos salones logroñeses) ofreciendo la posibilidad de un viaje al ayer visitando, a día de hoy, mucho más que un recreativo «a cachitos» que mantiene viva su memoria, pues lo cierto es que en sus dependencias hay muchos otros «cachitos»...

«Celebramos mucho más que objetos del pasado: celebramos historias, memorias y emociones, y claro está que es un enorme honor estar compartiendo este espacio con personas que valoran la historia viva de nuestras calles, y esos elementos que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, forman parte esencial de nuestra identidad», se leyó ante todos los presentes dando testimonio «de quiénes fuimos y de cómo construimos juntos nuestra identidad... nuestra identidad urbana.

Edelmira Castroviejo Tulipán «La de chuches y dulces que habré despachado no la sé ni yo misma»

Ampliar Edelmira posa junto al luminoso de neón de 'Tulipán'. Miguel Peche

Nada como una merienda en Tulipán... o en cualquiera de las tiendas de golosinas y pastas que había aquí y allá. Toda un referencia desde mediados de los 80 en el 36 de la calle Huesca, con Jesuitas y el Vuelo Madrid-Manila en su área de influencia. «La cantidad de chuches y dulces que habré despachado no la sé ni yo misma», recuerda Edelmira Castroviejo, varias décadas detrás del mostrador, y ahora emocionada al ver la que hay montada en el 'Pixel And Games'. «No hubiese dejado nunca la tienda, pero la cosas vienen como vienen», explica quien, por lo general, siempre tuvo empleados en un negocio que forma parte de la historia vital de no pocos logroñeses y logroñesas. Tulipán, con su luminoso de neón a buen recaudo, tuvo un cambio de manos, pero no fue bien y Edelmira se vio obligada a volver. «Al final estuve trabajando un año más de la edad a la que pude jubilarme...», expone añadiendo que llegó a tener horno propio y bocadillos a 65 céntimos de euros como uno de los últimos reclamos. «La de niños, adolescentes y jóvenes que habrán podido pasar por la tienda... muchos, y no pocos hasta me saludan todavía cuando me ven», dice emocionada.

Miguel Ángel Ligos Videoclub Chaplin «Abríamos los 365 días al año y las 24 horas; se formaban hasta colas»

Ampliar Miguel Ángel, entre recuerdos, señala el letrero del 'Chaplin'. Miguel Peche

Logroño, ya sin videoclubes, encuentra en Cascajos una oportunidad única para ver algunas de las referencias del sector que acompañaron otrora a miles de vecinos. «Llegamos a tener 5.000 socios», recuerda Miguel Ángel Ligos, uno de los que dio forma al Chaplin en el 3 de Padre Claret. Un cierre ya entrado el nuevo siglo en plena era 'Netflix', 'HBO' y demás. «Recuerdo cuando hasta se formaban colas en la puerta», dice quien precisa que «abríamos los 365 días al año y las 24 horas». El cierre del Boom de Labradores el pasado 2024 supuso el adiós del único negocio de alquiler de películas que sobrevivía en la capital de La Rioja. Y en el 52 de Piqueras, esta misma semana, quienes regentaron videoclubes como el Avenida y Alba, además del Azul, no quisieron faltar reivindicando su sitio. «Estuvimos varias décadas abiertos, éramos dos socios, traspasamos pero volvimos a recuperarlo...», cuenta. «Me da entre nostalgia, por tantos buenos años, y vértigo, por el tiempo pasado, que parece que fue ayer», confiesa. «Estar aquí es como ir andando por las calles del Logroño de antes, con ese comercio tan de a pie, que se ha perdido pese a que era el más humano», sentencia.

Carlos Fernández Foto 5 «Recuperar esa parte de nuestra memoria me parece encomiable»

Ampliar Carlos en el rincón de la imagen y su 'Foto 5'. Miguel Peche

¿Recuerda la última vez que llevó a revelar un carrete? En Foto 5, en Vara de Rey 36, lo tenían claro. No en vano, tras abrir en los 90 y cerrar 30 años después, de tienda de fotografía pasaron a tienda especializada en imagen, primero en Chile 42 y ahora en Huesca 36, aunque como Flash Quick. Carlos Fernández y Mari Carmen Saenz siguen en la brecha, y lo hacen sabiendo que parte de la historia de la antigua Foto 5 se encuentra guardada con celo. «Al dejar el local, reconozco que el rótulo de la tienda iba a acabar en la basura, pero ante la llamada de Rubén y los suyos les dijimos que para ellos, pero que tenían que correr con todo lo que supusiese la operación», bromea Carlos. «Recuperar esa parte de nuestra memoria me parece encomiable», resume ahora algún tiempo después cuando ha podido contemplar la obra. En su caso, fue renovarse o morir, y lo cierto es que la fotografía ha dado lugar a la cartelería e incluso a la ropa... «Quién nos lo iba a decir», asevera. «Necesarios somos, porque nos buscan. ¿Imprescindibles? No, pero la gente se ha dado cuenta de todo lo que puede hacer con sus imágenes y nos han abierto otra vía de negocio», la clave.

José Manuel Jiménez Recreativos Eva «Los salones fueron el punto de encuentro de toda la chavalería»

Ampliar José Manuel, de Recreativos Eva, rodeado de 'máquinas'. Miguel Peche

Cuenta José Manuel Jiménez que en Logroño llegó a haber más de 40, «sobre todo cerca de los colegios». En su caso, Recreativos Eva, en Duques de Nájera 34, esquina con la calle Lardero, con Jesuitas al lado. «Creo que llegamos a tener la licencia más antigua como local de máquinas recreativas», apunta remontándose a los 80, si bien sus padres compraron el local (manteniendo el nombre comercial) con una actividad inicial de futbolines, máquinas de discos o de pinpall... Desde ahí, la aventura llegó hasta bien entrado los dos mil (2008-2010, dice dubitativo). Una aventura llena de recuerdos que hoy se tornan sentimiento. «Los salones recreativos supieron agrupar el ocio de los chavales de toda una época, convirtiéndose en punto de encuentro... había conexión y allí se pasaba toda la tarde», rememora quien, ahora por la calle, es reconocido por quienes ya rondan o superan los cuarenta. También lo ponen de manifiesto en otros recreativos de entonces, presentes en la cita y en el mismo espacio, como Elena y Beatriz, Rico o Ranvi. Y es que el espíritu de los salones recreativos de Logroño, «espacios de ocio y socialización de la segunda mitad del siglo XX», parece a salvo.

Ana Moreno Librería Moreno «Éramos tiendas de barrio, donde todos nos conocíamos por la calle»

Ampliar Ana junto al característico lápiz de la Librería Moreno. Miguel Peche

La generación de la EGB nunca olvidará que hubo un tiempo en el que cada curso uno mismo se preocupaba de ir a la librería papelería más cercana para adquirir el material escolar necesario. Un cuaderno, una goma o un sacapuntas. Librería Moreno era una de las referencias en la zona oeste de Logroño, concretamente en el 31 de Marqués de Murrieta (inicialmente estuvo en el 25). «Mis padres la inauguraron en 1974, y yo la mantuve hasta diciembre de 2019, antes de la pandemia», recuerda Ana Moreno, quien tira de memoria para dejar constancia de que Tere y Fidel, ya en los 60 y tras regresar de Suiza, montaron un primer establecimiento de chuches en la calle Huesca. «Cambiaron los chicles y los caramelos por libretas y libros para no trabajar los domingos», señala. Desde entonces, toda una familia dando forma a un negocio. «Éramos tiendas de barrio, donde todos nos conocíamos por la calle», presume orgullosa Moreno, quien posa de la misma manera frente al singular lapicero que situaba su escaparate, hoy en la sede de 'Pixel And Games'. «Había uno en Barcelona que ocupaba toda la casa, y nosotros quisimos hacer lo mismo pero no nos dieron permiso», cuenta.

