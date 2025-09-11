Cama, aseo y plato para los temporeros en El frontón Titín III

El alcalde y varios miembros del área social del Ayutamiento charlan sobre el dispositivo de atención a los temporeros desplazados.

Miguel Martínez Nafarrate Logroño Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:49

Si en alguna palabra puso el acento Conrado Escobar, alcalde de Logroño, en la presentación del dispositivo de temporeros de esta campaña fue en «humanidad». Pero tampoco ocultó que «la responsabilidad final del bienestar de los trabajadores que se desplazan a la vendimia, «es del agricultor que les contrata». Estas palabras las pronunció ayer en las instalaciones del frontón Titín III, que será la cuarta ocasión en la que cobijará a quienes buscan acomodo tras la dura labor de corquete y cesto en el campo.

¿Cuánta gente puede dormir en un frontón? En este, en contreto, se ha preparado un diseño lineal de 151 personas. Once camas de la pared a la contracancha con letras de la A a la K y dispuestas de manera perpendicular otros catorce lechos del cuadro uno al catorce. Hay algunos huecos frente a las puertas para preservar el espacio y no obstaculizar el acceso. Con todas las camas alineadas se tiene una sensación de albergue de socorro para terremotos. El suelo de la instalación deportiva se ha protegido con rollos de hule unidos con cinta adhesiva y varias mangueras de cables reparten bases eléctricas en las que cargar los dispositivos electrónicos. Un servicio de consigna, lavandería y tendederos, una carpa para comer, desayuno, cena y un kit de campaña para transportar al tajo, son otros servicios, además de wifi, aseos, duchas y un servicio de Cruz Roja para transporte y posibles atenciones. Así se dispone un equipamiento que estará operativo durante un mes hasta el 9 de octubre y que ayer mismo abría sus puertas a los primeros inquilinos temporales.

Previsiones inciertas

Las previsiones de ocupación son inciertas. Natalia Santamaría, jefa de Prevención Social, expuso que el año pasado la media de ocupación fue de entre 100 y 120 personas con solo seis días de aforo completo. «No podemos avanzar un número. También depende de las faenas. Hablan de que este año la cosecha viene corta y también influye la mecanización del campo», reflejó.

El Ayuntamiento atiende ininterrumpidamente un servicio que estará operativo hasta el 9 de octubre

Otros detalles de la campaña los ofreció Patricia Sanz, responsable del Área de Familia del Ayutamiento. «Tanto los baños como el espacio se suele segregar entre hombres y mujeres, aunque estas últimas forman parte de núcleos familiares y están todos juntos. Igualmente, con respecto a la alimentación, la comida también es acorde a grupos culturales con necesidades halal», agregó.

El servicio de acogida funcionará todos los días de 18.30 a 7.00 horas y en dicho dispositivo trabajarán de lunes a domingo el personal de la empresa que gestiona el servicio, personal del Ayuntamiento y voluntarios de Cruz Roja para cubrir adecuadamente todo el horario de apertura y llevar a cabo la limpieza diaria de las instalaciones, además de la reposición de la ropa de cama utilizada, sábanas y mantas.

