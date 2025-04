Diversidad con sentido de pertenencia

Nuria Alonso Logroño Lunes, 7 de abril 2025, 07:31 Comenta Compartir

Sus representantes centran en la diversidad el principal carácter del barrio de Madre de Dios, un vecindario histórico que presume de un alto grado de pertenencia entre sus residentes. Y de una variedad que se manifiesta en las culturas que conviven en sus calles, pero también en el propio urbanismo del barrio que alterna una zona central más urbana y poliédrica con una periferia verde más relajada. Ana Alesanco es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Madre de Dios.

Entrando en detalle Servicios Colegio público Madre de Dios, instituto IES Comercio, centro de salud Joaquín Elizalde, centro de mayores La Manzanera, centro joven El Tacón.

Comercio Dos supermercados de tamaño medio y numeroso comercios de proximidad.

Parques y zonas verdes Parque de La Ribera, con zona de esparcimiento canino, plaza Fermín Gurbindo, plaza Tomás y Valiente, plaza Martínez Flamarique.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– Es como una gran familia, mejor dicho, es algo más. Es difícil de explicar. Tiene algo que te que te hace pertenecer, te hace partícipe, genera un enorme sentimiento de pertenencia. Tiene sentido por cómo nació el barrio, como un sitio de acogida Siempre ha habido gente de fuera, pero muy identificada con el barrio. De ahí que las asociaciones siempre hayan sido muy importantes y muy reivindicativas en el barrio.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– La cercanía al centro tiene su coste: los espacios verdes están mal repartidos porque la zona interior tiene menos, pero es una maravilla el Paseo de la Constitución y La Ribera. Y en la periferia del barrio, las calles exteriores, registran un exceso de tráfico que, sumado a la dejadez y la falta de limpieza, ofrece una percepción de deterioro del barrio. A esta sensación se unen muchos edificios deteriorados, con fachadas en mal estado y peores interiores.

El tema de la limpieza se agrava porque no se hace en profundidad ni teniendo en cuenta la población del barrio. Un elemento que afecta mucho al barrio tiene que ver con las formas de ocio disruptivas, el botellón, que se dispersa por el cercano parque del Ebro y la plaza de toros. No es un tema solo de ruido para el vecindario sino de suciedad y molestias para quien hace uso de estas zonas, con cristales por el suelo, porquería... Y luego, tampoco se repone el arbolado que se retira. En la zona de Doce Ligero y Rodancha, hay muchos alcorques cegados.

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– Lo primordial es contar con un plan de barrio, que sea capaz de ordenar todas las actuaciones e integrarlas en todos los aspectos, no sólo en el plano urbanístico, sino que analice y actúe en la economía, el comercio, las zonas verdes... Un plan de barrio permitiría a la gente participar en el diseño de su barrio, integrarlo y seguir manteniendo y acrecentando ese sentimiento de pertenencia.

Otro tema que para nosotros es importante el tema de la vivienda. Hay muchos edificios abandonados, con poca rehabilitación y, por ejemplo, la zona más cercana a la universidad tiene una alta demanda.

El tema de la zona de bajas emisiones resulta conflictivo porque se ha polarizado. Se adopta una decisión unilateral, la implantan sin importar el impacto y ya está. Eso con un plan de barrio no pasaría porque, entre otras cosas, ya habríamos integrado cómo el barrio puede contribuir al medio ambiente. La zona de bajas emisiones aquí es ineficiente porque el barrio no lo atraviesa nadie, salvo los propios vecinos. Y esta cuestión pone de manifiesto que no es que seamos de menos, es que al barrio se le hace de menos. Vemos que otros barrios sí tendrían mayor necesidad de parar el ritmo de circulación, y eso se percibe como un agravio hacia Madre de Dios.

– ¿Y qué le sobra a la zona?

– El funcionamiento de Madre de Dios como ronda norte de la ciudad, que acumula mucho tráfico, contaminación y peligro. Lo otro que nos sobra es coches, porque nos hemos convertido en el aparcamiento de la zona centro, la gente viene aquí a aparcar.

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– Un corredor entre el Ayuntamiento y la universidad, pero no uno automovilístico, sino un corredor que abra el barrio con formas más amables de movilidad. Que además impactaría positivamente en los restaurantes de la zona, en el comercio. Es la oportunidad de abrir el barrio y de incorporar transformaciones que permitan la dinamización económica, el encuentro social, generar espacios para hablar...

Y otra reivindicación histórica es la conexión con El Campillo con un puente, una pasarela peatonal prolongando la calle San Millán por encima del río.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Aquí tenemos que cambiar todos y aportar todo el mundo. Les pedimos fundamentalmente altura de miras, la capacidad de pasar del yo al nosotros. .

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Que escuche, sobre todo. Que actúe de forma integrada, con compromisos efectivos y a largo plazo, de tal forma que se genere confianza, y que haya rendición de cuentas. Y también pedimos reconocimiento de la autonomía y de la capacidad de la de la ciudadanía para decidir, y apoyo a esos procesos.

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– Es un buen lugar porque hay amplitud y hay plazas con juegos infantiles, aunque habría que mejorarlos y actualizarlos un poco, además de apostar por su mantenimiento. El problema de la ciudad es de tipo educativo hacia el ocio de los adolescentes, no tienen nada, ni programas... Desde aquí desarrollamos proyectos y les dejamos espacios que puedan utilizar.

– ¿Y para los animales de compañía?

– La parte central del barrio, con las calles estrechas y pocos árboles, no es la más apetecible para las mascotas, pero la periferia es muy amplia. Además, se ha mejorado muchísimo la zona de esparcimiento canino.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– Que otros barrios reciben una atención que este no.

Los hitos de éxito de un barrio reivindicativo Sin distinguir límites vecinales ni situaciones personales, Madre de Dios se enorgullece de ser un barrio de acogida, de diversidad y de reivindicación. De ahí que luzca sus logros como avances clave para el progreso del vecindario. Cuenta José María Fernández de Bobadilla, expresidente de la asociación y gran defensor del mestizaje social del barrio, que la unidad en las reclamaciones vecinales arrancó la construcción del IES Comercio o la adecuación como centro cívico del antiguo convento de Madre de Dios, un acicate para que los jóvenes de la zona desarrollen sus proyectos sin cortapisas y que sirve a decenas de colectivos para organizar sus numerosas actividades. O la biblioteca Rafael Azcona y su entorno, que ha contribuido a la apertura del barrio hacia la ciudad, ponderan desde la asociación.

