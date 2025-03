El barrio verde que saluda por el oeste

Nuria Alonso Logroño Lunes, 3 de marzo 2025, 07:41 Comenta Compartir

La circunvalación por el sur y la avenida de Burgos por el norte acotan los límites del espacioso barrio de El Arco, que da la bienvenida a Logroño por su flanco oeste, y se ha consolidado como un área residencial tranquila con una población mayoritariamente joven y familiar. Sus reivindicaciones coinciden con las de otros barrios nuevos y con los cercanos: un centro joven, que urbanicen el entorno y las aceras de avenida de Burgos y una mejor cobertura del transporte público, como asevera la presidenta de la asociación de vecinos de El Arco, África García.

Entrando en detalle Servicios Colegio público de Infantil y Primaria (CEIP) y guardería pública.

Comercio. Un supermercado de tamaño medio y un par de tiendas de ultramarinos y chucherías.

Parques y zonas verdes El parque del Arco recorre uno de los márgenes de la circunvalación y dispone de una zona infantil y una cancha polideportiva abierta.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– Lo mejor es la tranquilidad. Es una zona llena de jardines, verde por todas partes. Es una gozada. La única pena igual es que como todo el mundo tiene su piscina cada uno hace más vida en su comunidad, pero en general es un barrio maravilloso para vivir.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– Que no tenemos apenas juegos para los críos. A ver, me explico: tenemos una pista deportiva al aire libre y algún parque infantil para los pequeños.

Pero aquí se necesitaría un centro joven, con futbolines, juegos de mesa, un sitio donde puedan estar los chavales, en lugar de merodear por la calle, sobre todo en invierno o cuando haga frío. Al estilo del centro de La Atalaya, que hay en Valdegastea, que está muy bien, pero hasta allí no pueden llegar los chavales, está lejos para que vayan solos.

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– Que reurbanicen avenida de Burgos de una vez, con sus aceras correspondientes y accesos decentes, porque las personas que van en silla de ruedas no tienen forma de bajar al centro de una manera segura: y ahora tienen que estar cruzando de un lado a otro.

El centro joven del que hablábamos antes, que también daría servicio a las personas mayores, para que puedan quedarse en el barrio y tengan un sitio para pasar el rato, jugar a las cartas...

Y también me apuntan los vecinos que en fiestas y en momentos puntuales podrían reforzar y ampliar el horario de los autobuses urbanos, porque si acaban a las 22.45 horas, es difícil poder llegar a ver los fuegos artificiales, por ejemplo. Cuando luego además te dicen que intentes dejar el coche en casa... pues que pongan buses más tarde o que empiece antes el búho en días concretos como esos.

3.141 habitantes son los que residen en el barrio de El Arco según los distritos censales a fecha de febrero de 2024.

– ¿Y qué le sobra a la zona?

– Sobrar nada, pero le faltan cajero porque por aquí no hay y hay que irse al centro para sacar dinero.

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– Llevan años prometiendo una pasarela que conecte El Arco con la zona de Toyo Ito por arriba, para no tener que dar tanta vuelta por la rotonda de Portillejo. Es un proyecto de hace bastantes años pero no creo que lo veamos porque supondría una inversión enorme.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Que se involucren, que si ven problemas en el barrio, aunque sea alguna baldosa rota o en qué partes ven que el suelo se está hundiendo, que nos lo digan, que nos lo comenten cuando nos ven por la calle o en el grupo de WhatsApp de la asociación.Además, cuantos más socios seamos, más colabora el Ayuntamiento con nosotros. Y luego nos hacen falta manos para, por ejemplo, ayudar a organizar las fiestas del barrio.

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Que nos hagan más caso en las cosas que pedimos. Que a veces... Les pedimos hace poco que nos pusiera cuatro bancos más y seguimos esperando. Y también que ellos mismos vigilen cómo están las cosas, que nos abandonan en muchos momentos. ¡Ah! Por cierto, y que eleven el paso de cebra de avenida de Burgos con Manuel de Falla, que ya ha habido varios atropellos ahí.

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– Sí. Tenemos colegio, guardería bastante nuevos y que dan mucho servicio. Pero no tenemos ni ludoteca ni centro para jóvenes ni para mayores. Eso es lo que nos gustaría:un centro intergeneracional.

– ¿Y para los animales de compañía?

– Sí. Hay mucha zona abierta, estamos casi al lado del parque de San Miguel, donde han hecho una zona de esparcimiento canino que está muy bien. Otra cosa es que la gente los meta o no. No es culpa de los animales si los dueños no son responsables con los excrementos. Es una cuestión de civismo.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– De otros barrios no envidio nada. Quizás lo único que puedo envidiar es que en El Cubo ahora han hecho un centro cerrado, que está muy bien porque si llueve se pueden seguir haciendo actividades. Lo que no sucede aquí que si llueve los vecinos no pueden usarla.

La puerta del barrio, la escultura 'Naves de paso' de Olarte Han transcurrido casi veinte años desde que en 2006 se instaló en la entrada del barrio de El Arco la escultura 'Naves de paso', del artista riojano José Antonio Olarte, que hace las veces de puerta del Oeste de la ciudad. Elaborada en acero corten, la gigantesca mole de más de 17 metros de altura ideada por Olarte da la bienvenida al visitante (o despide, según se mire) por el flanco más occidental de la capital. Es, de alguna manera, un homenaje, un recordatorio al desaparecido Arco de Navarrete, un acueducto que conducía hasta la localidad citada y tuvo que derribarse por el riesgo de desprendimientos sobre los vehículos que circulaban por debajo.

Comenta Reporta un error