El barrio que tiembla cuando llueve

El histórico barrio de Yagüe, en la parte más occidental de la ciudad, luce con orgullo su carácter reivindicativo y despliega un largo listado de reclamaciones en cuanto a servicios y limpieza del barrio. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Fueclaya (que engloba a las zonas de Los Fueros, Clavijo y Yagüe), Blanca Pascual, relata de carrerilla cuáles son las necesidades más apremiantes del barrio.

Entrando en detalle Servicios Centro cívico Rafael Ojeda, con centro de mayores y biblioteca. Canchas deportivas y un polideportivo de uso municipal.

Comercio Escaso, algunos locales de proximidad.

Parques y zonas verdes Parque de la Solana (con zona infantil), parque de los Fueros (con juegos infantiles), plaza Rafael Ojeda (con área para niños) y parque del Horcajo, ninguno con zona de esparcimiento canino.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– Es como un pueblo. La tranquilidad de vivir aquí y que tenemos a un paso la ciudad. Y luego, la cercanía entre los vecinos, aquí podemos salir a la calle y hablar con la gente. En Logroño, en un mismo edificio nadie se conoce.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– La limpieza de las calles y de las aceras, el mantenimiento de asfalto y alcantarillado, la caída de hojas y castañas, la falta de luz en avenida de Burgos y Rosa Chacel, hasta la calle San Felices. Y luego hay algunos vecinos que demuestran escaso civismo, pero si el Ayuntamiento tampoco recoge... También hace mucha falta la poda de los árboles que están cerca de las casas bajas, porque provocan goteras.

Luego, cuando falta el titular del consultorio, no hay atención médica porque no ponen sustituto. Por ejemplo, estas Navidades ha sido caótico.

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– La primera, una solución definitiva a las inundaciones en el Parque del Horcajo, también por la zona del parque Miguel Ángel Blanco a Rosa Chacel. Cuando llueve mucho hay inundaciones, se filtra el agua y entra en las viviendas. Es un problema muy grave porque en la última riada se cayó un muro cercano y ha empeorado el tema de las filtraciones. Y luego, como los desagües son antiguos y no dan abasto, las aguas fluviales se juntan con las fecales y desbordan los sanitarios. Es tremendo que pase eso en pleno siglo XXI.

La segunda, la urbanización de avenida de Burgos y que habiliten dos carriles para cada sentido. Parece que no pueden hacer nada porque están las fábricas, pero el PERI supera los quince años y seguimos igual. En Cascajos también había fábricas, las trasladaron y no pasó nada.

La tercera, que cubran el frontón. Tenemos las pistas deportivas, pero necesitamos un lugar donde pueda jugar la gente cuando llueve o incluso para las actividades de la asociación.

¿– ¿Y qué le sobra a la zona?

– Excrementos de perros, gente incívica, hojas en las alcantarillas, basura en la subida al Horcajo... Mucha gente del propio barrio saca a pasear al perro sin recoger los desechos. Lo cierto es que, arriba, en Valdegastea, tienen zona de esparcimiento canino pero está sin cuidar, sin mantener apropiadamente.

2.293 habitantes residen en Yagüe, según datos del Ayuntamiento de Logroño.

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– El complejo deportivo que nos prometieron en 2007; había hasta proyecto y primera piedra colocada. Nos prometieron piscinas igual que en La Ribera.

Y luego, el centro de salud y el instituto también son demandas históricas del barrio.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Más civismo y participación. La gente aquí participa en fiestas y cosas aquí. Pero para las cosas más corrientes, todo el mundo pasa. Y lo del civismo, se trata de mantener el barrio limpio y controlar el exceso de velocidad, además de la contaminación acústica fuera de horas.

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Que haga caso. Nos gustaría tener más contacto con ellos, que atiendan nuestras necesidades y que den solución a nuestros problemas.

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– No tenemos ludoteca y en el centro cívico nos faltan salas para poderlas habilitar para jóvenes porque gran parte del centro está ocupado por asociaciones y federaciones que nada tienen que ver con el barrio. No hay una sola estancia en la albergar a los chiquillos un día de lluvia. Y la biblioteca tampoco sirve para ello. Sí tenemos un centro de mayores, pero con una accesibilidad pésima: la puerta principal tiene un escalón y es estrechísima, tanto que ni cabe una silla de ruedas. Y tampoco dispone de una cocina adaptada y en condiciones donde puedan comer los jubilados de forma adecuada. Ni servicio de peluquería o podología, como en otros centros de mayores; por no haber, no hay ni agua caliente. La gente mayor vive bien porque la vivencia en el barrio es cómoda, no porque dispongan de servicios. Ya cuando diseñaron el centro no gustó: está mal orientado, el sol da en los baños y no en las salas.

– ¿Y para los animales de compañía?

– Sí. Si los dueños fueran más escrupulosos, sería todo más fácil. Pero no tenemos una zona donde soltar a los perros un poco, porque en invierno anochece muy pronto y no puedes sacarlo por el monte.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– No tenemos servicios ni entidades bancarias. Y puestos a pedir, nos vendría bien que el búho que llega al Arco hiciera una parada en Los Fueros para abarcar más barrio. E igual un semáforo con pulsador en avenida de Burgos con Portillejo, que evitaría muchos riesgos en el cruce.

Aunando peticiones históricas de tres asociaciones Las asociaciones de vecinos de la parte oeste de la ciudad, Valdegastea, Yagüe y El Arco, comparten además de ubicación varias reivindicaciones históricas relacionadas con los servicios que, a juicio de sus representantes vecinales, deberían haberse construido hace tiempo. Son tres claves que no piden para su barrio particular sino con el objetivo de que las tres zonas puedan compartir su cobertura: un centro de salud, un instituto de Secundaria y un centro deportivo. Varias reuniones se han celebrado a lo largo de los años sin obtener frutos reales más allá de promesas que se quedan en el aire: «Todos estamos de acuerdo en que tenemos esas necesidades y nos da igual dónde los pongan», zanja la presidenta de Fueclaya, Blanca Pascual, en consonancia con las representantes de las otras dos asociaciones vecinas.

