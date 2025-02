El barrio joven que tenía casi de todo

Nuria Alonso Logroño Lunes, 17 de febrero 2025, 07:06 Comenta Compartir

La circunvalación marca el límite norte de La Cava-Fardachón, uno de los barrios jóvenes de la ciudad que se ha convertido en objeto de deseo de muchos logroñeses que buscan un barrio residencial y tranquilo pero bien dotado de servicios. Con una oferta comercial y hostelera en expansión, el presidente de la asociación de vecinos, Carlos Salicio, presume de que todo lo que se pone en el mercado en la zona «se vende de inmediato»: por algo será.

Entrando en detalle Servicios Colegio público (CEIP La Guindalera) y privado (Montessori Schoolhouse), centro de salud (La Guindalera), guardería y ludoteca municipal (La Peonza).

Comercio Al menos cinco grandes supermercados y también variado comercio de proximidad.

Zonas verdes Parque de los Picos de Urbión, con tres áreas infantiles, parque Luis Díez del Corral, y otros dos más pequeños.

– ¿Qué es lo mejor de vivir en esta zona?

– Tenemos de todo, hostelería, mucho comercio, muchos jardines donde los niños pueden disfrutar, hay muchos juegos infantiles, grandes calles... Es un barrio nuevo y evidentemente, está bien estructurado y bien surtido de servicios. Y luego, una hostelería acorde con el modelo del barrio, que está abierta hasta horas prudenciales y que es bastante respetuosa con los vecinos.

– ¿Y lo peor, lo que más críticas genera entre los vecinos?

– No tenemos muchas quejas vecinales, la verdad. Quizás lo que nos han reportado últimamente es que no tenemos acceso a las estaciones con transporte público. Y que se están avistando ratas porque los chavales dejan los envoltorios de comida rápida por el suelo, lo que atrae a los bichos. ¡Ah! Y que cambien el radar de la calle Clavijo de lugar: está en la bajada de la pendiente, pero ahí no soluciona nada. Lo que queremos es que lo pongan en la zona de arriba que es donde hay problemas de velocidad y donde realmente hay riesgo de atropellos. Donde está ahora es inútil.

17.000 habitantes aproximadamente residen en la zona sur que comprende los barrios de La Cava y Fardachón, pero también se incluyen los sectores de La Guindalera y Toyo Ito.

– Plantee tres reivindicaciones para su barrio, las necesidades más apremiantes.

– En primer lugar, que acaben el parque Juan Gispert. Y que por ejemplo, que los caminos que han llenado de grava los encementen porque es un problema, tanto en materia de suciedad porque te lo llevas todo a casa, como de resbalones cuando ese terreno se moja.

Otra cosa que queremos es que nos construyan un centro joven. Este barrio ya tiene más de veinte años y los niños que había antes van creciendo y necesitan un sitio donde estar. Tenemos hasta ubicación propuesta: en el arenero que hay junto a la ludoteca en el parque de los Picos de Urbión. Y que ese centro entre en las actividades que proyectan los centros jóvenes que son muchas...

Y luego, la limpieza de la pasarela que conecta con San Adrián. Hay un servicio de limpieza que alcanza hasta la calle Torrecilla en Cameros en La Cava y otro equipo que llega hasta el parque San Adrián, pero ninguno limpia la pasarela. No cuesta tanto si cada equipo se encarga una semana, que es una de las vías peatonales de acceso al barrio. Y sobre los accesos también pedimos que en los pasos subterráneos de la LO-20 pongan más iluminación y que cieguen el espacio que se crea a la salida de uno de ellos, donde puede esconderse gente y genera inseguridad.

– ¿Y qué le sobra a la zona?

– Aquí no sobra nada. Si acaso faltan las cosas que hemos comentado.

– ¿Alguna demanda histórica que nunca haya sido atendida?

– No hemos tenido grandes reclamaciones. En su día se solicitó que, como el polideportivo y la piscina cubierta de Las Gaunas estaban colapsados, habilitaran una piscina y más espacio en el polideportivo Titín III, al lado de Pradoviejo. Pero claro, más allá de lo que cuesta construirlo, el problema que nos trasladaron era que el coste del mantenimiento era muy elevado.

– ¿Qué le pide a los vecinos de su zona?

– Poca cosa, igual que se involucren no solo en fiestas. Lo cierto es que aquí hay bastante participación de los vecinos y hay muchos socios; el barrio está contento.

– ¿Y al Ayuntamiento?

– Que dinamice más los barrios. A nuestras fiestas viene todo el mundo, pero luego en San Mateo o en otras festividades el Ayuntamiento no trae nada a menos que estés pegado a Laurel. Hay que potenciar más los barrios y para eso hace falta dinero. En general, el Ayuntamiento suele ser receptivo pero hay que estar todo el día peleando con los políticos para conseguir algo.

– ¿Es un buen lugar para los niños, los jóvenes y los mayores?

– Sí. Es un barrio con muchas zonas verdes, parques infantiles, calles amplias para pasear... Y tenemos ludoteca para los niños, hemos pedido el centro joven y, al ser un barrio con no muchos años, no hay demanda aún de centro de mayores.

– ¿Y para los animales de compañía?

– No tenemos, pero nos gustaría que habilitaran un espacio en la zona de la circunvalación más cercana al paseo Jerónimo Jiménez para que los perros puedan estar sueltos.

– ¿Qué envidia de otros barrios de Logroño?

– Nada, más bien nos envidian a nosotros. Quizás echamos de menos que se fomente más esa dinamización de los barrios.

La próxima aspiración, mejorar la conexión con las estaciones Las líneas de autobuses urbanos 4 y 9, amén del nocturno búho 1, mantienen conectado el barrio sur de Logroño con el centro de la ciudad de una forma «más que suficiente», a juicio de Salicio. Pero el presidente de la asociación de vecinos entiende que el traslado de servicios a las nuevas estaciones exige que la movilidad también acerque a los vecinos a las estaciones de tren y autobuses. La propuesta de Salicio no modificaría apenas el actual trazado: solo implicaría alargar la línea 9 ligeramente, descendiendo por Huesca y añadiendo una parada en la zona de Pino y Amorena para luego regresar a Vara de Rey en su recorrido habitual. La vuelta, en el trayecto procedente de Las Norias, tampoco sufriría apenas cambios, salvo el mencionado ligero desvío.

Temas

Logroño

Comenta Reporta un error