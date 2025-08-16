Medio siglo de portadas en La Glorieta El quiosco de la céntrica plaza logroñesa cumple 50 años desde su apertura, siempre con la familia Padilla al frente

Iñaki García Logroño Sábado, 16 de agosto 2025, 08:24 Comenta Compartir

Por las cristaleras del quiosco de la Glorieta del Doctor Zubía se han colado desde la Pantoja hasta los medallistas olímpicos de Barcelona'92, pasando por todos los presidentes de la democracia y los protagonistas de la actualidad riojana de las últimas cinco décadas. Medio siglo de portadas de periódicos y revistas de un enclave que ha sido testigo de cómo ha evolucionado el centro de Logroño en el tramo final del pasado siglo y el inicial del actual.

En San Bernabé de 1975, el negocio de prensa de La Glorieta echó a andar. Lo hizo de la mano de Antonio Padilla. «Se pusieron ocho quioscos entonces y uno era el nuestro», señala Juanjo, hijo del fundador y actual responsable de la gestión. «En 1984 falleció mi padre y ya me quedé yo, aunque el año anterior ya había vuelto de la mili con la intención de trabajar en el quiosco», relata Padilla.

Ampliar Juanjo Padilla en el quiosco de La Glorieta hace unos 25 años. J. P.

No es de extrañar, por lo tanto, que el de Medrano diga que lleva «toda la vida» dentro de ese céntrico emplazamiento. «Cuando era niño, ya andaba por aquí revoloteando con mis padres», certifica. «Lo he mamado desde pequeño y, además, siempre me ha gustado», añade el quiosquero, quien asegura conservar clientes de esos inicios. «Siguen viniendo en la actualidad», se congratula.

«Hemos ido diversificando el negocio con los años», reconoce Juanjo Padilla, actual responsable del quiosco

No en vano, Padilla ha visto pasar «a mucha gente» durante estas cinco décadas, muchos de ellos jóvenes que ya se han convertido en adultos. «Estamos al lado del Sagasta y también tenemos cerca la Esdir, La Enseñanza o Escolapios, por lo que a veces voy a comprar a algún sitio y hay gente que me para y me dice que me conoce», expone. «Y son chicos y chicas a los que yo les había atendido con 12 o 13 años y que ahora ya tienen más de 20», resalta el riojano, quien afirma que su familia es la que más años lleva al frente de un quiosco en Logroño. «Somos los más veteranos», sentencia.

En busca de relevo

Cincuenta años dan para mucho. Incluso para que los hábitos de lectura hayan variado y, como consecuencia, el modelo de negocio del quiosco también. «Antes había muchas más revistas y periódicos, pero con la llegada de las nuevas tecnologías todo empezó a cambiar y los títulos se fueron reduciendo», recuerda. «Así que tuvimos que diversificar el negocio y hemos ido metiendo otro tipo de productos como chicles, pilas, imanes, postales...», enumera Padilla. «Incluso tengo una neverita con bebidas», remata su reflexión.

El de Medrano ha ido adaptándose a los nuevos tiempos y así asegura que sigue siendo «rentable» trabajar en el quiosco. Por ello, anima a todo aquel que quiera a que le tome el relevo el año que viene, cuando Padilla tiene pensado jubilarse. «Estaría encantadísimo de que alguien se quedara aquí», asegura justo después de admitir que la labor en un servicio como este resulta «sacrificada», puesto que hay que trabajar tanto los sábados como los domingos y los festivos. «Pero si te gusta, como a mí, te acabas acostumbrando», considera Padilla. «Me gustaría que el negocio continuara abierto y que se diera continuidad a tantos años de trabajo; toda una vida», concluye.

Temas

Periódicos

Logroño

Comenta Reporta un error