Vínculos más fuertes gracias a la educación superior virtual en línea

Los lazos históricos que unen desde hace siglos a La Rioja y a Chile, fruto del intercambio cultural, académico y económico, encaran un nuevo impulso a través de la educación superior. Esta es en Chile «un referente dentro de América Latina, por su calidad y por la labor docente investigadora que llevan a cabo sus universidades», destaca Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de UNIR. Sin embargo, «le queda un largo camino por recorrer en el uso de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la educación en línea». En este ámbito, UNIR «puede ser un muy buen instrumento para que la educación superior chilena camine hacia la digitalización y el uso de las nuevas tecnologías».

De ahí la relevancia del Seminario Internacional 'Experiencias en evaluación institucional y de programas en la educación superior virtual en América Latina y Europa', que coorganiza UNIR junto a la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) y que cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) de Chile.

«El sentido de este seminario es aportar las experiencias exitosas que como educación en línea se han hecho en España y en La Rioja para que sirvan de modelo y de referente a las universidades chilenas». Por ello, Manuel Herrera incide en afirmar que UNIR «juega un papel clave como modelo para explicar y para seguir sus prácticas exitosas de este modelo educativo, al haber sido la primera universidad virtual online».

«A Chile aún le queda camino por recorrer en la educación superior en línea y en el uso de las nuevas tecnologías» Manuel Herrera Director académico Relaciones Internacionales de UNIR

Sobre la mesa, señala, uno de los debates hace referencia a la acreditación y a la evaluación de la calidad; y en esa área UNIR se posiciona entre los rankings de referencia más destacados. «Caminamos hacia universidades e instituciones de educación superior híbridas, que combinan presencialidad con virtualidad. El camino recorrido por UNIR en temas de acreditación y consecución de sellos nacionales e internacionales puede ser un buen ejemplo para todas aquellas instituciones que se están introduciendo en este nuevo universo acreditativo».

Por su parte, Andrés Bernasconi, presidente de la CNA de Chile, ha ahondado en la importancia de este seminario, «que ofrecerá la oportunidad de reflexionar sobre los desafíos regulatorios y de desarrollo que caracterizan a esta modalidad educacional en diversos contextos y grados de expansión». Bernasconi ha reconocido que la educación superior de Chile ha crecido mucho «en tamaño, funciones y calidad» en las últimas dos décadas. «Aparecen en las encuestas como las instituciones más confiables en Chile. Sin embargo, la financiación pública al sector no ha crecido a la par de las mayores exigencias que resultan de mantener e incrementar la calidad ya lograda», ha lamentado.

Una experiencia pionera y única que cuenta con 500 inscritos El seminario internacional, que se celebrará el martes 25 de noviembre, se articula en torno a diferentes sesiones de trabajo que, en un formato de mesas redondas, permitirá analizar y comentar las tendencias actuales de la mano de los responsables de organismos de acreditación y de instituciones de educación superior. «Es una experiencia pionera y única que cuenta con 500 personas inscritas, tanto en modalidad presencial y en línea, exclusivamente pertenecientes a equipos de calidad de más de 70 instituciones de educación superior chilenas», subraya Manuel Herrera. El seminario va a permitir conocer el estado actual de la acreditación institucional y de programas de educación virtual desde la mirada de los órganos de acreditación más innovadores en América Latina, el Caribe y Europa. También persigue examinar cómo las instituciones han fortalecido su aseguramiento interno de la calidad y su relación con los procesos de evaluación externa. Además, otro de los objetivos que pretende es comparar experiencias tanto en el ámbito universitario como en la educación técnico-profesional, a través de una mirada integral que permita identificar convergencias y sinergias entre los distintos sistemas de acreditación. La rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Marisol Durán, ve necesario la celebración de seminarios como este «donde podamos hacer esa reflexión sobre el sistema y sacar ideas y propuestas para fortalecer nuestro sistema de enseñanza y su calidad». Igualmente, les permitirá ver «cómo deberían ser los procesos de evaluación para programas e instituciones que desarrollen el sistema a distancia». Porque es consciente de que el sistema de educación superior en línea «tiene desafíos muy importantes y es necesario avanzar hacia mecanismos de evaluación que sean homogéneos y hacernos cargo de las particularidades de cada una de las instituciones».

