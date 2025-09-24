La Terraza cuelga el cartel de lleno

Carmen Nevot Logroño Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:21 Comenta Compartir

Cuarto día de Terraza de Diario LA RIOJA en plenas fiestas mateas y no cabía un alma. El punto de encuentro de amigos del decano de la prensa riojana colgó este miércoles el cartel de lleno total. Una nueva jornada de celebración que contó con las deliciosas Paellas de 948, regadas con vinos de Bodegas Perica. Un lujo para los paladares que no quisieron perderse invitados de altura, de mucha altura. Las jugadores de Unibasket, acompañadas de Clara Ojeda (Bosonit), y de nuestro excompañero y periodista Toño del Río, fueron de las más madrugadoras, pero no las únicas. Junto a ellas, agitadas, pero no mezcladas –como dijo James Bond al pedir su Martini– estaban las jóvenes jugadoras de Grafometal Sporting que en el photocall posaron junto a ellos, los chicos del club de balonmano Ciudad de Logroño. Unas instantáneas para enmarcar. Cuánta juventud y cuánto tesón en tan poco espacio.

En El Espolón, en pleno corazón de una ciudad que ha pasado el ecuador de sus fiestas, también se dieron cita los vendimiadores, los de este año Judith Duro y David Schubert, pero también los de pasados. El más veterano, Jesús Ochoa, de la hornada de vendimiadores de 1999. Entre otras autoridades, nos acompañaron los consejeros de Hacienda, Alfonso Domínguez; Agricultura, Noemí Manzanos; y Economía, Belinda León. Junto a ellos, familiares y miembros de sus equipos, como María Jesús Miñana; David Martín, Ignacio Sáenz de Urturi, Luis Pérez o José María Infante.

Todo gracias a los patrocinadores de un evento que crece cada año: Caixabank, Coca-Cola y Programa de fiestas de San Mateo de Logroño 2025. Y al que este miércoles acudieron como invitados directivos de Ibercaja: Ernesto Puerta, JoséÁngel Pérez, Jorge Sicilia y Alfonso Navajas.

Desde UGT también nos acompañaron su secretario general, Jesús Izquierdo, que no vino solo. Junto a él quisieron disfrutar un rato Joaquín Sánchez, Estela Pavón, Yolanda López, Julián Herráiz y José Antonio Jorge. No cantó el Gordo, ni siquiera era Navidad, pero también compartió espacio con este diario, el actor riojano Amadeo Marín, que el pasado año protagonizó uno de los anuncios más esperados, el de la Lotería de Navidad. Y de logroñés a Logroño porque el primer premio cayó íntegro en la capital riojana aunque el número viajó íntegro a los bolsillos de Madrid.

Muy cerca, el jefe superior de Policía Nacional, Manuel Laguna, que en corrillos sacó pecho de una comunidad que puede presumir de ser una de las más seguras del país pese a los casos mediáticos de los últimos años. Y junto a la policial, la familia judicial. En La Terraza se estrenaron este año María José Muñoz Hurtado, presidenta de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), y María José Miranda, secretaria de Gobierno de la misma institución, que en marzo del pasado año sustituyó en el cargo a Luis Fernando Santos del Valle, recientemente fallecido.

No faltaron de Cáritas. Su director, José Andrés Pérez, se acercó junto a su predecesor, Fernando Beltrán. Ambos, una vez más, mostraron su compromiso con la labor social.

Al tour por las mesas de la Terraza también se acercaron del PSOE, con José Ángel Lacalzada y Miguel González de Legarra. También se dejó ver Rubén Antoñanzas, de PR+, que obsequió a nuestra directora Teresa Cobo, con una botellita de zurracapote.